Garitano: “Podría renovar cuando quisiera, pero sería muy egoísta”

El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, ha asegurado este jueves que podría renovar su contrato cuando quisiera porque tiene una proposición del club para ello, pero no lo hará en este momento porque a su juicio sería una postura egoísta por su parte, ahora que el equipo atraviesa por su peor momento de la temporada.

La figura del técnico vasco ha empezado a ser discutida después de que el conjunto blanquiazul solo haya ganado dos partidos de los últimos trece en LaLiga Hypermotion, una crisis que ha quedado solapada con dos buenas actuaciones en la Copa del Rey ante la UD Las Palmas y el RCD Mallorca, pero de la que ya fue eliminado por el equipo balear.

Garitano entiende que las críticas son inherentes al puesto de entrenador, y cuando un periodista le ha preguntado hasta cuándo cree que tendrá la confianza del club si continúan los malos resultados, le ha respondido: “A día de hoy podría renovar cuando quisiera, pero puedes estar tranquilo que no lo voy a hacer. Creo que sería una postura muy egoísta de mi parte, no tenemos resultados y no lo voy a hacer; no sé lo que haría otro, pero yo soy así, una persona de sensaciones y de intuir las cosas”.

El preparador guipuzcoano apuesta por “seguir trabajando” y asegura que el grupo que dirige “está bien” porque así se lo transmite en los entrenamientos diarios, además de recibir mensajes positivos desde la entidad acerca de su futuro al frente de la plantilla.

El Tenerife visitará el próximo sábado al Levante, precisamente el equipo que marca la zona de promoción de ascenso con 36 puntos, cinco más que el conjunto blanquiazul.

“Está en una buena dinámica, será un partido muy duro para nosotros; espero que para ellos también”, ha indicado Garitano.

En cuanto al mercado de fichajes, el entrenador del Tenerife no espera ninguna incorporación más tras las llegadas de Álvaro Jiménez y Yanis Rahmani. “La idea que me he hecho es que vamos a terminar la temporada los que estamos ahora”, ha dicho.

Además, ha cerrado la puerta a la posible salida del guardameta Tomeu Nadal, al que pretende el Albacete Balompié.

“Es imposible que salga de aquí, aunque ahora no esté jugando en Liga, es una pieza muy importante, como portero y en el día a día como persona”, ha argumentado.

También ha descartado la posible marcha de Álvaro Romero, pese a que el atacante sevillano apenas dispone de oportunidades, pero cree que será necesario en esta segunda vuelta tras la reciente marcha de Mo Dauda, cedido al Eldense, y la inminente de Elady Zorrilla, posiblemente con rumbo al Huesca.