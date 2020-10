Iemmello asegura conocer "muy bien" a la UD Las Palmas y no promete cifra de goles

El delantero italiano Pietro Iemmello ha manifestado este martes en su presentación oficial con la UD Las Palmas que conoce "muy bien" a su nuevo equipo porque ha visto los cuatro partidos que ha disputado esta temporada en LaLiga SmartBank, pero no promete una cifra de goles ni se marca un objetivo concreto como el ascenso a la máxima categoría.

El nuevo ariete del equipo isleño, de 28 años y cuyo referente es el uruguayo Luis Suárez (Atlético de Madrid), se ha expresado con bastante soltura en castellano en una rueda de prensa telemática en la que se ha definido como un delantero al que le gusta "jugar para el equipo" e ir "al espacio".

Iemmello, al que se le había reservado el dorsal 9, ha reconocido también que la negociación fue "complicada por varios motivos", pero lo importante es que ya ha llegado al equipo, del que le ha seducido el proyecto "importante y serio" que ha diseñado para esta nueva temporada.

📰 Iemmello: "La UD Las Palmas tiene un proyecto que me gusta, con un equipo joven, con ambición"



— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 6 de octubre de 2020

También ha dicho que le ayudó a tomar su decisión el consejo de su compatriota Alberto Aquilani, exjugador del conjunto amarillo, pues le habló muy bien "de la sociedad y de la isla".

"Conozco a todos los jugadores y he visto los partidos, es un equipo joven, con ambición. Me falta ritmo y entrenamientos, pero físicamente estoy bien", ha afirmado en otro pasaje de su intervención el ariete italiano, autor de 19 goles la pasada temporada en el Perugia, donde jugó a préstamo en la Serie B, y que no sirvieron para evitar el descenso a la Serie C.

Iemmello llega en calidad de cedido desde el Benevento Calcio, con una opción de compra "no obligatoria", según ha aclarado el director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, quien hoy, al igual que en el resto de las presentaciones de los nuevos fichajes, no ha admitido preguntas de los medios de comunicación locales.