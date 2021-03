Jacobo González confía en poder jugar los últimos partidos de la temporada

El atacante madrileño del CD Tenerife, Jacobo González, ha asegurado que su objetivo es ir “con paciencia” y sin volverse “locos” con la recuperación de su lesión, aunque ha relatado que confía en estar disponible para disputar los últimos encuentros de la temporada.

El futbolista se sometió en el pasado mes de diciembre a dos operaciones y ya se encuentra en la isla en la última fase de recuperación, sobre lo que ha comentado que está en el proceso de “tolerar” el dolor para que remita el mismo.

En declaraciones a los medios oficiales de la entidad, Jacobo González ha destacado que el equipo “ha dado un giro increíble” y ahora ha “remontado posiciones” y pueden “pelear por objetivos bonitos”.

El exjugador del filial del RC Celta ha comentado que ahora están en “una posición relativamente cómoda”, pero ha advertido de que les viene “un calendario complicado”, por lo que deben ir “paso a paso”.

“El derbi es un partido que me da muchas ganas de jugarlo. Me da pena estar lesionado y no poder vivir esa sensación", ha lamentado.