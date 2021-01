Mel: "Ganar al Mirandés en Anduva es un reto para nosotros"

El entrenador de la UD Las Palmas compareció en rueda de prensa telemática, antes de afrontar la visita al Mirandés, un rival complicado "al que históricamente nunca le hemos ganado en su casa y eso es un reto. En la primera vuelta nos ganó 0-2 y nos quitó los tres puntos".

Kirian, baja en la UD Las Palmas por una rotura fibrilar

Mel confía en que su equipo pueda hacer un buen partido en Anduva: "Cada partido es diferente, no estoy hablando de ganar o perder, sino de hacer las cosas bien. Si se hacen y luego el resultado no se da, me iré satisfecho, más allá de que no hayamos podido ganar".

Pepe Mel añadió que "debemos mirarnos a nosotros mismos y no a los rivales. Hemos dado demasiadas muestras de que cuando no estamos enchufados o bajamos el ritmo, somos un equipo muy vulnerable", al tiempo que indicó que "no vamos al mejor estadio como para no ir intensos y pensar que el rival va a ser más sencillo que los anteriores".

"Pejiño sigue fuera del grupo. Insisto en que debemos ser prudentes con él, el chico piensa que está bien, entrena y se vuelve a resentir, y no es bueno tampoco para su cabeza", dijo sobre el extremo.

En cuanto a las demás bajas que sufre el equipo para la visita a Anduva, Mel manifestó que "la baja de Kirian se nos va a alargar como mínimo un mes y medio, tenemos la alegría de que Óscar ya puede estar con nosotros pero estar diez días sin salir le pasa una factura importante. Hoy ha entrenado pero no está para jugar, mi idea es llevarlo, que esté con los compañeros y recuperarlo cuando antes", añadió.

"Es bueno que los goles se repartan, centrar el foco en uno o dos futbolistas te da argumentos como equipo para saber que tienes goleadores en el equipo pero por otra parte hace que las miradas de los rivales se centren en ese foco y eso no es bueno", indicó el entrenador. "Para mí es una obsesión el tener en el campo a la gente con gol".

Mel finalizó su comparecencia asegurando que "ganar tres partidos en esta competición no significa absolutamente nada, porque nada te garantiza que no pierdas los tres siguientes". "Estamos en una dinámica buena, porque hemos trabajado bien y hemos creído en nosotros y no tenemos motivos para no seguir haciéndolo ante un rival que no se nos da bien".