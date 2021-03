Mel: "El partido ante el Girona es el más importante y nos puede dar mucho"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, ha subrayado que el partido de este viernes ante el Girona es "el más importante de la temporada" porque les puede "dar mucho" ante un rival directo, y por su cabeza no pasa el posterior derbi canario ante el CD Tenerife.

El técnico madrileño cree que sería un "error gravísimo" pensar en el encuentro del día 28 en el Heliodoro Rodríguez López, y centra sus esfuerzos en el que le medirá al cuadro catalán en el Estadio de Gran Canaria, con el que está igualado a 39 puntos y que abrirá la trigésima jornada de LaLiga SmartBank.

"Para mí el partido del Tenerife no existe, no me paro a pensar en él. El del Girona es el más importante de la temporada porque nos puede da muchas cosas, y debemos competir muy bien", ha dicho en rueda de prensa telemática.

Mel, quien cumplirá 700 partidos como entrenador profesional y 90 con la Unión Deportiva, espera hacerlo con un triunfo, porque no habría "nada mejor" para celebrarlo, además de "afianzar el camino" del equipo.

Aunque ambos conjuntos están igualados a 39 puntos y con estadísticas globales muy parecidas, el técnico amarillo traslada la presión al Girona, un equipo que a su juicio tiene el "objetivo ineludible del ascenso", y perder puntos en cada partido le hace "difícil la travesía".

Ahora bien, advierte de que aunque el cuadro catalán parece "dormido" -una sola victoria en los últimos siete partidos-, puede "despertar en cualquier momento", pues cuenta con futbolistas que proceden casi todos de Primera División.

Mel cree que están "cerca" del primer objetivo, la permanencia matemática, pero tienen que ser "ambiciosos" y no se deben "acomodar"; todo lo contrario, deben convertirse en un "equipo incómodo" para los rivales, como demostraron el pasado fin de semana en Fuenlabrada con su victoria por 1-2.