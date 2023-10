El Mensajero tampoco puede contra el Illescas

No fue capaz de puntuar el Mensajero en su visita a Illescas (3-1). La escuadra palmera visitaba a un rival que aún no conocía aún la victoria en su feudo, pero se vio sorprendida por un impresionante gol de Molina a los quince minutos. Tuvo el ‘Mensa’ ocasiones para igualar antes del descanso, pero le faltó puntería. Ya en el segundo tiempo, Toty logró la igualada en unos minutos muy igualados, pero no le duró mucho la alegría a los de Josu Uribe, que vieron como en cuestión de cinco minutos Javi Feria y Marvin ponían tierra de por medio. Con este resultado los rojinegros son colistas del grupo una semana más.

El Mensajero salió al césped del Municipal de Illescas con actitud y contando con la posesión del balón en los minutos iniciales. Poco a poco el encuentro se fue igualando y se intensificaron los esfuerzos de ambas escuadras. Cuando se acercaba el cuarto de hora, los palmeros recibieron un duro mazazo: Molina dejó botar el balón fuera del área y con la pierna derecha batió a Padilla.

Afectó el gol a los palmeros, que no se encontraban cómodos en el campo en los instantes posteriores. Progresivamente retomó la posesión el conjunto de Josu Uribe y comenzó a acercarse al arco toledano. A la media hora llegó una oportunidad clarísima: Missfut cedió desde el lateral a Borjas, quien con todo a favor no logró rematar bien y mandó la pelota fuera.

El Illescas estuvo mejor en los minutos cercanos al descanso y gozó de una buena ocasión de gol a balón parado cuando Ranera bajó un saque de esquina. No obstante, ningún compañero logró hacerse con la pelota y atrapó Padilla. Poco después, Toboso estuvo providencial sacando prácticamente bajo palos un remate de Edu Viaña que pudo ser un durísimo golpe antes del intermedio.

Se abrió el segundo tiempo con otra nueva oportunidad muy clara para Borjas, que se plantó frente a Christian en un mano a mano que se llevó el guardameta despejando a córner. La primera del Illescas llegó por obra de Mingo, que se internó en el área desde la banda. Le faltó precisión y su tiro se fue directo al lateral de la red. El partido entró en una fase de ida y vuelta que aprovechó el Mensajero para empatar en el marcador: Toty se revolvió en el área, se acomodó la pelota en la pierna diestra y batió a Christian por su lado derecho.

Le duró poco la alegría al equipo de La Palma, pues apenas unos instantes más tarde, Javi Feria remató muy solo en el área un centro de Edu Viaña para volver a poner por delante a los toledanos. Trató de recomponerse de nuevo el ‘Mensa’ y estuvo muy cerca con una volea desde fuera del área de Ruyman que se estrelló en el poste.

Acto seguido penalizó el Illescas anotando el tercer tanto de la tarde: centró el recién incorporado Marcos y cabeceó Marvin. Jarro de agua fría para un Mensajero que nunca logró rehacerse de la rápida reacción de los locales. Acumularon acercamientos al arco de Christian, pero sin excesivo peligro. Una pérdida de Sebas estuvo cerca de costarle el cuarto gol a los de Josu Uribe, pero el marcador no se movió, ni ahí ni en el resto de los minutos de un segundo tiempo que se hizo largo para los rojinegros. Mal momento para el Mensajero, que encadena ya tres derrotas seguidas y que será colista una semana más.

3 ILLESCAS Christian; Ranera, Christian Molina (Marcos, 55’), Collazo (Iker Bachiller, 85’), Núñez, Mingo (Borona, 72’), Molina (Gabri Salazar, 72’), Marvin, Poveda, Edu Viaña y Javi Feria (Dani Moreno, 85’).

1 MENSAJERO Padilla; Sebas, Maxi (Vianney, 70’), Ruymán, Borjas (Edu Salles, 70’), Pirri (Samu, 80’), Misffut, Martínez, Morillo (Juanda, 70’), Toboso y Toty (Pollo, 80’).

ÁRBITRO Kevin Javier Moreno Muñoz (Colegio Murciano). Amonestó por parte de los locales a Javi Feria y Marvin. Amonestó en los visitantes a Pirri, Ruymán y Missfut. Fue expulsado el delegado de campo del Mensajero, Andrés Darias (81’).

GOLES 1-0: (14’) Molina. 1-1: (51’) Toty. 2-1: (54’) Javi Feria. 3-1: (59’) Marvin.

INCIDENCIAS Campo de Fútbol Municipal de Illescas. Césped artificial en buenas condiciones. Tarde nublada.