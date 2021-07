Nahuel Leiva no estará en el inicio de la pretemporada del CD Tenerife

Nahuel Leiva no estará presente en las primeras sesiones preparatorias de la pretemporada del CD Tenerife. El atacante argentino es unos de los dos jugadores de la entidad blanquiazul que ha dado positivo por COVID-19, según comunicó el propio futbolista de Rosario.

El COVID-19 perturba el inicio de la pretemporada del CD Tenerife

En su perfil de twitter, Nahuel explicó que "quiero compartir con vosotros que he dado positivo en COVID-19 y no he podido regresar a la pretemporada con mi equipo. Espero estar muy pronto de vuelta con el CD Tenerife".

El CD Tenerife informó este pasado jueves de que dos integrantes del club dieron positivo en coronavirus durante el periodo sin actividad deportiva, antes de la pretemporada que se inició el miércoles, mientras que en los test que se hicieron este último día se produjo un caso "indeterminado".

Desde el comienzo de la pandemia, el CD Tenerife ha aplicado “los más altos estándares de seguridad y prevención, tanto para su cuerpo técnico deportivo como para la plantilla y auxiliares, y así se continuará consciente de la responsabilidad en la lucha contra la pandemia”, añadió el club.