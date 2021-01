Los positivos por Covid-19 de Las Palmas podrían extenderse a un cuarto jugador

La UD Las Palmas está a la espera de conocer el resultado del test PCR al que fue sometido el delantero Edu Espiau, después de confirmar este martes el positivo por Covid-19 del lateral brasileño Jonathan Silva, el tercero en la plantilla en menos de una semana.

Óscar Clemente, positivo por COVID-19

Espiau fue aislado el pasado lunes tras conocerse el caso positivo del también atacante Rober González, al haber compartido vehículo con el futbolista extremeño cedido por el Betis. En el mismo caso se encontraba Jonathan Silva, tras haber sido compañero de viaje del tinerfeño Óscar Clemente, el primer caso positivo dado a conocer el pasado fin de semana. El club emitió un comunicado en la tarde del martes en el que confirmó el positivo de Silva, quien se encontraba en situación de aislamiento desde el pasado viernes.

Como reveló el martes pasado en rueda de prensa telemática el futbolista Dani Castellano, desde el club se temen que los contagios se produjesen en el vuelo de regreso desde Mallorca, el pasado día 10, tras conocerse después que uno de los miembros de la tripulación había dado positivo por coronavirus. “No lo controlamos nosotros porque estamos en una burbuja. Cuando saltan positivos uno se teme que te puede tocar, pero tenemos todas las medidas y nos cuidamos en nuestras casas”, dijo.

“Hasta que regresamos de Mallorca no había ningún caso y cuando volvemos, no tuvimos descanso, llegando de noche a casa. Nos informan que la tripulación da positivo y desde La Liga nos exigen hacer PCR por este motivo. Óscar Clemente acaba dando positivo y unos días más tarde Rober. Hasta meses antes no había ningún caso y viajábamos igual que lo hicimos a Mallorca”, abundó Castellano.

Los cuatro futbolistas hasta ahora afectados no podrán disputar el partido del próximo domingo ante el CD Leganés en el Estadio de Gran Canaria, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga SmartBank.