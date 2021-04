Ramis quiere que su CD Tenerife "termine lo más arriba posible"

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha relatado que le gustaría que volviesen las aficiones a las gradas en los partidos de LaLiga, aunque ha destacado que la vuelta del público en los estadios debe ser “con riesgo cero”.

"Sigue la incertidumbre, y con razón, sobre la vuelta de las aficiones. Nos hemos habituado a estos momentos y entiendo que no es fácil tomar decisiones de ese calado”, ha comentado sobre el regreso del público a los estadios.

Luis Miguel Ramis ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en Montilivi ante el Girona FC, en el que los blanquiazules tratarán de sumar para lograr el objetivo de “terminar lo más arriba posible”.

El entrenador ha comentado que el Girona “siente que es su momento y tiene muchas posibilidades” de clasificarse para disputar la promoción de ascenso a Primera División.

En cuanto a los tres empates consecutivos que lleva el CD Tenerife, el técnico ha comentado que, aunque quieren ganar, “cada punto suma” y es “importante” para lograr el objetivo.

“Este equipo compite bien, con sus características y recursos. Competir es ir al límite y eso lo hemos conseguido", ha dicho.

En cuanto a la renovación de Dani Hernández, que se ha confirmado esta semana, Luis Miguel Ramis ha dicho que el portero “se ha ganado” seguir en el equipo y que las dos partes “han tomado un buen camino”.

En esta línea, el entrenador ha relatado que su idea es que Jon Ander Serantes, que todavía no ha debutado, pueda participar antes de que acabe la temporada, porque “está trabajando bien” y “no ha bajado los brazos”.

Sobre las críticas a Nono por fallar el penalti que podría haber supuesto la victoria del CD Tenerife ante el CD Castellón, Ramis ha comentado que “si no tiras no puedes fallar”.

“Nono es un gran trabajador y ha tenido el apoyo de todos nosotros, se siente arropado y me preocupa cero. Hay que buscar soluciones y estos jugadores encuentran rápido el calor de sus compañeros. Mi misión es que no se hundan cuando vengan mal y que no se suban por las nubes cuando lo hagan bien", ha relatado.

Luis Miguel Ramis ha afirmado que cuenta con un grupo “con un comportamiento extraordinario”, tanto los que tienen más minutos como los que juegan menos, y “son solidarios, salgan peor o mejor las cosas”.