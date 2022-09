La UD Las Palmas examina su buen momento frente al poderoso Alavés

Mendizorroza vivirá este sábado, a partir de las 13:00 horas un duelo de altos vuelos correspondiente a la cuarta jornada de la Liga SmartBank entre Deportivo Alavés y UD Las Palmas, dos equipos llamados, por historia y plantillas, a jugar los “playoffs” por el ascenso esta temporada.

El conjunto babazorro intentará recuperar en casa, ante su público, las buenas sensaciones que dejó su plantilla en los dos primeros duelos, y que se dejó por el camino en su visita al Ibiza Can Misses (1-1).

No obstante, enfrente tendrá a una UD Las Palmas que llega igualmente invicto en este inicio de temporada, con la portería imbatida en los tres partidos, y con el gran sabor de boca de su última visita (Málaga, 0-4) todavía en el paladar.

Por parte del equipo amarillo, la visita al Alavés estará marcada por la ausencia de sus principales estrellas: el capitán Jonathan Viera y dos de los nuevos fichajes, Vitolo Machín y Sandro Ramírez, todos ellos lesionados.

A estas bajas se une la del extremo cordobés Álvaro Jiménez, lesionado ante el Andorra, y que permanecerá en el dique seco más de un mes tras su gran inicio con los isleños, y que tendrá su sustituto entre Pejiño, que ya le suplió el pasado lunes, Óscar Clemente o incluso Benito Ramírez.

Aunque no se esperan más novedades en el once inicial, sigue existiendo la incertidumbre en torno a la pareja de centrales que elegirá el técnico catalán García Pimienta, después de no haber repetido ninguna en los tres encuentros anteriores.

Además, el defensa aragonés Enrique Clemente, una de las últimas incorporaciones, ya forma parte de esta convocatoria, reforzando una parcela en la que Las Palmas viene sufriendo en este arranque de campaña, a pesar de la mejoría mostrada frente al Andorra (2-0).

Mientras, el delantero rumano Florin Andone, fichado a pocas horas de que cerrase el mercado, será presentado el próximo lunes y tendrá que esperar para incorporarse a las convocatorias.

La gran novedad en el conjunto albiazul es la salida de la convocatoria de Luis Rioja, futbolista que estuvo cerca de salir en las últimas horas del mercado de traspasos.

Finalmente, Rioja seguirá en Vitoria pero no se vestirá para recibir a los insulares, acompañando en la lista de bajas a su compañero Mamadou Sylla, que se lesionó ante el Ibiza al golpearse contra el banquillo en la pierna en una desafortunada caída.

En cambio, regresan Jon Guridi, que se perdió la última jornada ante el cuadro ibicenco por molestias musculares, y el uruguayo Carlos Benavídez, desaparecido de las convocatorias desde la primera jornada.

Todo apunta a que al menos uno de ellos juegue en un once inicial donde las mayores dudas de Luis García Plaza estarán en los laterales, ya que el técnico madrileño apostó por cambiar a Javi López por Rubén Duarte al descanso la pasado jornada, y ha ido gestionando también las apariciones de Nahuel Tenaglia y Anderson Arroyo.

Antes del arranque del partido, además, el Deportivo Alavés presentará a “las Gloriosas”, su equipo femenino, ante su afición, celebrando que jugarán en la Liga Iberdrola de fútbol por segundo año consecutivo.

Alineaciones probables:

ALAVÉS: Sivera; Tenaglia, Maras, Abqar, López; Sedlar o Benavídez, Sevilla; Alkain, Guridi, Jason; y De la Fuente.

LAS PALMAS: Álvaro Valles; Álex Suárez, Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice, Mfulu, Óscar Clemente; Pejiño, Marc Cardona y Moleiro.

ÁRBITRO: Óliver de la Fuente Ramos (Comité castella-leonés)

ESTADIO: Mendizorroza.

HORA: 13.00 horas.