Jesús González y Lise Valloe triunfan en la Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife

La octava edición de la Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Naviera Armas ya es historia. La prueba capitalina, que congregó cerca de 4.000 participantes de 50 nacionalidades diferentes, hizo moverse el asfalto de las calles santacruceras donde se congregaron miles de personas para vivir en directo la prueba atlética más importante de las que se desarrollan en la geografía insular.

En la edición más internacional de su corta historia, la competición coronó ganadores de varias nacionalidades diferentes en sus tres modalidades y mostró que la igualdad en cuanto a número de participantes masculinos y femeninos se refieree, cada vez es mayor.

En la prueba reina el triunfo fue para el leonés Jesús González y la danesa Lise Valloe, dominadores solventes de los 42 kilómetros en un esfuerzo titánico por pate de los dos atletas en un recorrido exigente que estuvo bendecido por el magnífico tiempo reinante.

González, especialista en media maratón, se aventuró por primera vez en la distancia larga y a buen seguro que volverá el año que viene a las calles de Santa Cruz en vista de su buen resultado. Su estreno en la distancia no pudo ser más fructífero. El del club La Bañeza aguantó con tranquilidad la explosiva salida del ruso Sergei Nalkin que lideba la prueba a mitad de carrera. Fue ese el punto de inflexión en la prueba.

El deportista leonés se sintió bien y tiró con todo en los segundos 21 kilómetros, superó a Nalkin a menos de diez kilómetros para el final y encaminó sus pasos hacia un triunfo claro, espectacular y agradecido. “No sabía si podía apretar al principio así que decidí salir tranquilo, controlando y ya cunado dimos la vuelta me di cuenta de que podía ganar la carrera así que decidí apretar a ver qué salía, me encontré bien de sensaciones y el ambiente por la ciudad era inceible así que eso me ayudó mucho a tirar. Adelanté al que iba en cabeza y me quedé solo delante hasta la meta”, resumía González después de recoger el trofeo de ganador de est edición de la Maratón Internacional de Santa Cruz Naviera Armas.

Por detrás de Jesús González (2:34:39) entraron Sergei Nalkin (2:40:51) y Santiago Castellanos (2:45:50).

Podios de la VIII Edición de la Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife Naviera Armas.#MaratónTenerife2022 #MT8 pic.twitter.com/GmGtQ61nU6 — Maratón de Tenerife (@MaratonTenerife) 13 de noviembre de 2022

La prueba larga femenina casi se desarrolló siguiendo el mismo guión. Se formó un grupo delante donde iba tirando la danesa Lise Valloe que poco poco hizo distncia respecto a sus enconadas rivales. Tras el paso por la mitad del recorrido la deportista nórdica ya había abierto hueco por delante de la húngara Anna Szekeres y la italiana Carmen Holzman que trataron de recorta la distancia pero su esfuerzo no fue fructífero.

Valloe entró en meta como vencedora de la octava edición de la Maratón Internacionl de Santa Cruz Naviera Armas con un tiempo final de 3:15:37 con Anna Szekeres, segunda (3:22:19) y Carmen Holzman, tercera (3:41:11).

“Ha sido un carrera dura, pero a la vez muy gratificante. Me he sentido muy bien durante todo el recorrido, muy arropada por el público que nos ha ayudado cuando tuvimos algún momento de cansancio o duda y ha sido determinante para llegar bien la meta. Ha sido una experiencia inolvidable”, señaló Lise Valloe una vez proclamada ganadora de la prueba.

Peter Santagati fue el gran dominador de la Media Maratón HolidayWorld Maspalomas. El corredor alemán marcó un ritmo infernal desde la salida, poniéndose en cabeza de un grupo al que no le quedó más remedio que estirarse ante la potencia del deportista germano. Santagati se fue por delante y a su paso por la zona de Almeida ya había abierto una importante brecha que supo mantener hasta el final. El alemán entró en la línea de meta con un tiempo de 1:13:42 con Antonio Martín (Pichón Trail) por detrás a poco más de un minuto (1:15:02) y José David González (Educere) 16 segundos después.

La prueba femenina fue más que espectacular, de las mejores de todas las ediciones de la carera tinerfeña. Den cabeza se juntaron tres representantes de la armada británica contra la que luchó denodadamente la incombustible Sonia Prieto. Al final se fue Rachel Hodgkinson por delante y entró primera (1:17:49) con estrecho margen sobre Sophie Wood (1:18:37) y más distanciada de Laura Barber (1:24:48) que completó un podio británico. Sonia Prieto tuvo que confomarse con una más que meritoria cuarta plaza (1:25:46).

Aday Salas (29:25) revalidó su corona en la 8KM Caixabank mostrando que más que progresión y promesa es uuna auténtica realidad. El corredor del Tenerife CajaCanarias volvió a ganar una prueba que ya dominó en 2021 y lo hizo de forma explosiva superando a otro deportista ejemplar como Jonay González (Bikila) por apenas diez segundos. Dentro del mismo minuto cruzó la meta como tercer clasificado Jairo Paule Martín (Correayo) (29:49) y también lo hizo Sado Touré (Tenerife CajaCanarias) (29:56) con cuatro segundos de renta sobre otro Bikila, Agoney Díaz (30:00).

Para Sandra Trujillo fue el honor de subirse lo más alto del podio entre las féminas. La corredora del equipo Correayo cuajó un recorrido muy regular y controlado con el que hizo hueco sobre Tere Linares, Valentina Pelosi a Isabel Salcines. Trujillo entró primera en la meta (34:33) y allí esperó la llegada de Linares (36:19) y Pelosi (36:32) con las que compartió el cajón de los honores.

El tándem padre e hijo formado por Ricardo y Andrés Hernández fue el primero en pasar por la meta en la categoría handbike maratón (2:01:21) y Fernando Cruz llegó por detrás (2:30:10). mientras que en la media maratón de handbike se impuso Antonio Sosa (40:01) y fue segundo Frederick Raúl Medina (54:14).