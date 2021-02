El Martiánez, subcampeón de España Júnior de salvamento y socorrismo

El XXXV Campeonato de España Juvenil, Júnior y Absoluto de Invierno de Salvamento y Socorrismo, celebrado en Elche este fin de semana, deparó el subcampeonato en la categoría Júnior para el Club Natación Martiánez. La entidad del Puerto de la Cruz sumó una gran cantidad de medallas en la cita, en la que también sobresalió la representación del Real Club Náutico de Tenerife.

María Rodríguez fue oro en 50 Remolque de Maniquí Júnior, estableciendo de paso un nuevo récord de España: 36.42. Esta nadadora fue plata en 200 Supersocorrista y oro en 100 Socorrista y 100 Remolque de Maniquí con Aletas.

Carlos Acosta fue bronce en 200 Supersocorrista Júnior y Andrea Esther Sosa bronce en 200 Natación con Obstáculos Júnior.

En relavo la cosecha fue igualmente amplia. Bronce en 4x50 Nado con Obstáculos y en Combinado Júnior para Carlos Acosta, Diego Molina, Mario Martín y Pablo León.

Oro para el relevo 4x25 Júnior Femenino de Remolque de Maniquí con Daniela Alonso, Victoria Sosa, Andrea Esther Sosa y María Rodríguez. Plata en 4x50 Combinado Júnior para Andrea Esther Sosa, Victoria Sosa, María Rodríguez y Lara Pérez.

#SySElche21#SALVAMENTO y #SOCORRISMO

Campeonato de España Juvenil, Junior y Absoluto

RÉCORD DEL MUNDO (pendiente de validación por la #ILSF)

Categoría Master +45

100 m combinada de salvamento

Logrado por Marcelo Tonelli

Club Natación Martiánez

en 01.13.64

frente a 01.22.89 pic.twitter.com/GBsnxozxND — RFESS (@RFESS1) February 28, 2021

Plata en 4x50 Relevo Socorrista Mixto Júnior para Andrea Esther Sosa, María Rodríguez, Mario Amador y Carlos Acosta.

Por lo que al Náutico respecta, significar que Álvaro Merino acaparó la mayor parte de los logros, siendo plata en 200 Natación con Obstáculos Sub 20 y bronce en 50 Remolque de Maniquí Sub 20, 100 Combinada de Salvamento Sub 20 y 200 Natación con Obstáculos Absoluto.

Sumar a ello la plata en Lanzamiento de Cuerda Júnior para Raúl Varela y Francisco Estrella. Igual metal para Lanzamiento de Cuerda Absoluto con Guillermo Pérez y Álvaro Merino.

Para acabar, en este campeonato logró un récord del mundo, aunque pendiente de validación, Marcelo Tonelli del Martiánez, en 200 Natación con Obstáculos en la categoría Máster +45.