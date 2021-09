El precio de la luz y Chira-Soria

Recuerdo una de las primeras instalaciones que le hicimos a un viejo agricultor y nos decía: ¿Cuándo me voy a desquitá?

El viejo no sabía nada del VAN ni de la TIR, pero entendía perfectamente lo que significaba amortizar una instalación. Con las primeras placas nos preguntó eso mismo, cuándo se amortizarían, es decir, cuándo los ahorros que le generaba la inversión iban a ser iguales al coste de la misma, y así empezar a generar ahorros reales. En una instalación de aquel tipo, la amortización puede rondar entre 3 y 9 años, dependiendo de muchos factores.

En función de lo que nos cueste generar la energía será el precio que paguemos por ella.

De ahí viene lo de Chira-Soria y el precio de la luz. Si echamos un vistazo al coste de los sistemas de almacenamiento por bombeo reversible por todo el mundo y miramos el coste de este tipo de proyectos nos encontramos con lo siguiente:

El precio en los países con tradición en este tipo de tecnología en el norte de Europa y con ríos va desde 470 euros hasta los 2.170 el kW instalado, si bien muchos de estos se encuentran en crisis financiera en los últimos años. La penetración de las renovables ha bajado el precio de la electricidad y el mercado tiene una tendencia a ser cada vez más marginalista.

Una de las fuentes consultadas para este artículo es un estudio de la Universidad de Liège que dice lo siguiente: “El precio del kW está entre 600 y 800 euros. Es entonces indispensable limitar la inversión para que se mantenga entre esos valores para que los proyectos sean económicamente interesantes”.

César Alvarado Ancieta, en su investigación Estimating E&M powerhouse costs, analiza el precio de 81 plantas por todo el mundo ampliando la horquilla fijada por los franceses. En China se ha bajado el precio a 126 euros por kW instalado, y la más cara de su estudio está en Brasil que alcanza los 1.029 euros.

Por el contrario, y esto es lo preocupante, Gorona del Viento (El Hierro) multiplica por 45 el precio más bajo fijado por estos estudios y multiplica por siete el valor máximo recomendado para que sea rentable. Chira-Soria va por el mismo camino que Gorona y acabará costando un precio similar.

¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra tan deseada soberanía energética?

Si la generación es cara, el precio del mercado será caro. Y si es tan caro que resulta inasumible, tiene que venir capital de Península a pagar los costes extrapeninsulares. Este hecho contradice nuestra tan aspirada soberanía energética y una factura de la luz barata. Si somos la Arabia Saudí de las energías renovables, debemos ser nosotros los que ayudemos a los del norte a pagar la factura de la luz y no como sucede actualmente.

Esta tecnología de almacenamiento hidráulico por bombeo reversible ha sido objeto de muchos estudios a lo largo y ancho del mundo. En Noruega, tres profesores del Departamento de Ingeniería de Energía Eléctrica de la Universidad de Ciencia y Tecnología firmaban en 2016 las conclusiones de su artículo: Economic analysis of large-scale pumped storage plants in Norway: “El potencial para construir plantas de almacenamiento por bombeo reversible a gran escala en Noruega es en principio factible, pero no es necesariamente la mejor solución. Con el mercado de energía y el sistema de energía de hoy en día, la mejor solución para los países escandinavos con respecto al excedente socioeconómico es utilizar la alta flexibilidad en las centrales hidroeléctricas y embalses existentes, y desarrollar poca o ninguna central nueva”.

Si a los estudios académicos unimos las noticias de prensa al respecto de esta tecnología, podemos encontrar lo siguiente:

PowerMag: European Pumped Storage Plants Are in Crisis (hasta el viejo agricultor lo entiende)

Hydroreview: La rentabilidad de la energía hidroeléctrica afectada por los bajos precios de la energía.

Letemps: Nant de Drance (una hidroeléctrica puesta de ejemplo por Antonio Morales la semana pasada), el riesgo de un abismo financiero.

Lo peor del proyecto Chira-Soria es el dinero y la energía que ya se ha perdido en esta iniciativa. Solo en publicidad ya se han comprometido más de 3 millones de euros. Lo más grave es que ciertos proyectos puedan llegar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y tener eco e incluso apoyo por un sector de ella sin haber pasado por un mínimo análisis de viabilidad. Lo primero que se debe estudiar de un proyecto es su viabilidad y para ello no es necesario que el Cabildo y Red Eléctrica inviertan ni un solo euro. Cuando la ULPGC realiza bien su trabajo, los estudios vienen respaldados por análisis que aplican técnicas consolidadas dando solidez a los planteamientos.

Cuando la ULPGC hace bien su trabajo realiza tres trabajos de final de grado de tres estudiantes de final de grado de tres facultades distintas, buscando diferentes enfoques de una solución y llega a conclusiones de manera colegiada.

La ULPGC me ha dado una Ingeniería y un doctorado y me siento muy agradecido de lo que he recibido, pero me duele mucho la parte y la versión que veo actualmente. Veo una Universidad dormida y ajena a la realidad social perdiendo el activo más importante de nuestra sociedad: el conocimiento. En Canarias tenemos sol, viento, mar y Tierra, en ese orden. La ULPGC debería centrarse en aplicar la ciencia a nuestro territorio, estudiando los sistemas canarios que ya existen para transformar la energía de la naturaleza en un activo para la sociedad canaria, comparándolo con el estado del arte de esa tecnología en el resto del mundo… en vez de justificar la implantación de tecnología de ríos donde no los hay.

A la pregunta inicial del viejo agricultor de "cuándo nos vamos a desquitá de la central Chira-Soria", hay que responderle: ¡Más nunca!

Y el viejo responde: ¡Con la pólvora del rey se dispara de puta madre!