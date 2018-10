WOMAD canario: el futuro presente

Llegan los primeros nombres confirmados en el cartel del WOMAD de Gran Canaria. 20 años juntos y aún son capaces de sorprenderme con artistas emergentes de la calidad de la colombiana afincada en Barcelona Sol Escobar; la de Colectivo Panamera, firmes candidatos a competir como mejor nueva banda mestiza internacional, o con la que para muchos es la verdadera apuesta del flamenco más joven, María José Llergo. A esa lista añado un nombre que no me suena de nada: Noga Erez. Electropop experimental a lo St. Vicent o FKA Twigs. Parece que han vuelto a hacerlo. Han vuelto a conseguir que viajar a Las Palmas de Gran Canaria me asegure descubrir, en un solo viaje, el directo de artistas que conformarán en breve otros carteles, otros festivales. Las músicas del mundo.

Abro el calendario y cierro las fechas. Desde el jueves 15 de noviembre, WOMAD vuelve a convertir durante cuatro días el parque de Santa Catalina y sus aledaños en un referente global de la cultura y la solidaridad, un ejercicio común con un sentido mucho más profundo que el de esa tolerancia descafeinada según la cual solo queremos saber del otro cuando no nos molesta demasiado.

Leo en los medios canarios que es una de las citas culturales de mayor calado entre la ciudadanía y que el año pasado fue considerado uno de los mejores eventos culturales de 2017 en el Archipiélago, según el Observatorio de la Fundación Contemporánea. También, que han vuelto a apretarle el cinturón. Recibirá 125.000 euros por parte del Cabildo grancanario, al igual que el Ayuntamiento de la capital, y tendrá una subvención de 30.000 euros por parte de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, además de la colaboración de diferentes empresas privadas.

Vuelvo a mirar el cartel que acaban de adelantar y al que aún le faltan nombres por desvelar. Me entero de que viene de nuevo una antigua amiga de la casa, la diva africana Oumaou Sangaré, la voz más grande del Malí contemporáneo, premiada en otros grandes festivales europeos y admirada en todo el planeta por su talento incuestionable y por haber abanderado la lucha de las mujeres del continente por la igualdad. Pienso en cuántas artistas se han subido a los escenarios del WOMAD canario con reivindicaciones esenciales. Susana Baca, Amparo Sánchez Amparanoia, La Mala Rodríguez o Suzannne Vega. Noa o Concha Buika.

Pienso en la cultura que nos define como espejo y, también, en la que señala los contrastes. En la que denuncia y en la que construye. En la que hermana y en la que distingue. Pienso en el empeño de otra mujer, Dania Dévora, directora de Womad España. En su férrea convicción de afianzar el festival que ha defendido dentro y fuera. Recuerdo a Ojos de Brujo o a José Mercé deslumbrando al público europeo gracias a su esfuerzo. Pienso en Las Palmas de Gran Canaria como ciudad WOMAD y en que 150.000 asistentes se convierten en correa de transmisión de los valores más dignos.

Pienso en estos 20 años de WOMAD en Canarias que han servido de trampolín a artistas de la tierra como El Guincho, Mariví Cabo, Germán López o los Troveros de Asieta. Sin WOMAD, Canarias habría tenido bastante más que difícil haberse codeado con Khaled, Salif Keita, Youssou N'Dour, Enrique Morente, Sonic Youth, Joe Strummer o Femi Kuti. Se agolpan en la memoria imágenes y presencias. Y algunas ausencias. Ya no están con nosotros Ali Farka Touré o Rachid Taha, dos de los grandes.

Pienso en estos cuatro días de noviembre en los que Las Palmas de Gran Canaria se convierte en la capital del planeta. También pienso en aquella edición en la que el escenario del W OMAD estuvo en Maspalomas. Era 1997 y presenté a Van Morrison ante una multitud casi en silencio. Pienso en si dentro de otros veinte Sol Escobar o la Llergo volverán a Las Palmas de Gran Canaria en calidad de estrellas globales, como regresa Gecko Turner con su nuevo disco.

Pienso que quiero celebrar estos veinte años juntos felicitando a quienes hacen que este festival sea lo que se propone: una celebración del compromiso y la diversidad a través de las culturas del planeta. Y que quiero volver a celebrarlo dentro de nada, cuando W OMAD cumpla 40 años en Las Palmas de Gran Canaria.