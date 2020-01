Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar, porque contiene información importante para usted; Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo; Si tiene alguna duda, consulte a su persona de confianza; Se ha escrito solamente para usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles; Si experimenta efectos adversos, consulte a su persona de confianza, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

1.Qué es la economía y para qué se utiliza: La economía es una ciencia que estudia las formas de generar, distribuir y crear riqueza. Es una ciencia social que está indicada para aliviar y tratar la búsqueda del reparto de los recursos limitados de una forma que permita el desarrollo.

2.Qué necesita saber antes de empezar a leer sobre economía: No lea nada relacionado con ella si sospecha que tiene alergia a cualquiera de sus componentes o si padece alguna enfermedad en el hígado.

3.Advertencias y precauciones: No leer más dosis de la recomendada. Si padece enfermedad del riñón, corazón o del pulmón, o tiene anemia (disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre, a causa o no de una disminución de glóbulos rojos), debe consultar con su persona de confianza antes de leer sobre este tipo de temas. En personas que presentan un cuadro de alcoholismo crónico se deberá tener la precaución de no leer más de 2 páginas/día. Si el desconocimiento se mantiene durante más de 5 días, si apareciera fiebre más de 3 días o bien el dolor de la ignorancia empeora o, incluso, aparecen otros síntomas, hay que interrumpir el tratamiento y consultar nuevamente a su persona de confianza. En niños y adolescentes menores de 15 años consulte antes de exponerlos a este tipo de ideas ya que existen otras presentaciones con dosis que se adaptan a este grupo.

4.Interacción de la economía con otras disciplinas: Informe a su asesoría o personal de confianza si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro conocimiento, incluso los adquiridos sin prescripción facultativa alguna. La economía puede tener interacciones con las siguientes disciplinas: geografía, filosofía, biología, arquitectura, ingeniería, matemáticas, derecho, psicología, marketing, antropología, periodismo, ciencias políticas y psiquiatría, entre las más relevantes.

5.Interferencias con pruebas analíticas: Si le van a realizar alguna prueba de competencias (incluidos análisis de sangre, orina, pruebas cutáneas que utilizan alergenos, etc...) comunique que está leyendo economía, ya que puede alterar los resultados.

6.Uso de la economía con alimentos y bebida: La economía en personas que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas al día) puede provocar daño.

7.Embarazo y lactancia: Si está usted embarazada, cree que pudiera estarlo o está en periodo de lactancia, consulte a su persona de confianza antes de leer economía para proceder a la precisa vigilancia.

8.Conducción y uso de máquinas: La economía puede producir somnolencia, especialmente al comienzo del aprendizaje, lo que podría afectar a la capacidad para conducir y/o manejar máquinas. Debe evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta saber cómo se tolera.

9.Conservación: Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños y de ideologías extremas.

10.Cómo leer sobre economía: Empiece por la primera página. Vaya poco a poco hasta que vea cómo evoluciona. Si usted ha leído más economía de la que debiera, consúltelo inmediatamente o llame al Servicio de Información Toxicológica del Conocimiento (SITC), indicando disciplina y la cantidad leída. La exposición a la economía puede producir, malestar, bajada de tensión, reacciones alérgicas (como reacciones cutáneas), bajada de glucosa, alteraciones sanguíneas, alteraciones del hígado o del riñón. Si estima que se ha tomado una 2 sobredosis, debe acudir inmediatamente a un lugar donde le dé el aire para que respire profundamente, aunque no haya síntomas ya que, a menudo, no se manifiestan hasta pasados tres días desde la ingesta de la sobredosis, aún en casos de intoxicación grave. Los síntomas de sobredosis pueden ser: mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal.

11.Información adicional: Siga exactamente las instrucciones de administración contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero. En caso de duda pregunte. La duda genera inquietud. Y la inquietud, ganas de aprender.