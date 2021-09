Otra mala noticia para Coalición Canaria

“Yo no hablo con medianeros”, dejó dicho para la posteridad Fernando Clavijo, en aquel entonces presidente del Gobierno de Canarias, refiriéndose a los dirigentes socialistas locales. Dijo que prefería hablar con Pedro Sánchez y que los de aquí no pintaban nada. Cinco años después, Clavijo solo habla con Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, y ahora es el secretario general de Coalición Canaria, en la oposición.

Puede que entre Héctor Gómez, nuevo portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, y Fernando Clavijo, haya algo más que diferencias políticas. Ambos comparten un recíproco sentimiento de rechazo en lo personal, sobre todo después de que el hoy senador por la Comunidad Autónoma rompiera el Gobierno que compartía con el PSOE en la pasada legislatura 2015-2019 y echara con cajas destempladas a la vicepresidenta Patricia Hernández y a los demás consejeros y consejeras socialistas en 2016, cuando proclamaba que él no hablaba con medianeros.

Los que conocen a Héctor Gómez sostienen que si tiene un “anti” en su catálogo de relaciones políticas, ese está dedicado particularmente a Coalición Canaria. Algo que, por lo demás, está muy extendido entre los socialistas tinerfeños, cansados de ver cómo ese partido ha arrasado con todo lo que no se haya rendido a sus exigencias y a su modo de desempeñar el poder institucional y no institucional en la isla.

En el PSOE de Tenerife nunca se han entendido, por ejemplo, los acercamientos que han intentado sus compañeros en otras islas, como los Gran Canaria, donde la obsesión por aislar a Nueva Canarias ha conducido a algunos de sus dirigentes a dar oxígeno a los de CC. La gente de Chano Franquis entiende que el adversario electoral es el partido de su actual socio Román Rodríguez, incluso por encima del PP, que tiene su mayor caladero de votos en esa isla. Y con esa visión miope de la política regional, incluso parecen dispuestos a dar cabida a CC en un hipotético pacto regional a partir de las elecciones de 2023, que es uno de los mantras que repite un resignado Fernando Clavijo a cualquiera que le pregunte por el futuro más inmediato de su partido.

El PSOE de Tenerife, que se envalentona ahora con nombramientos como el de Héctor Gómez, sencillamente no lo va a permitir. Y ya anda lanzando avisos a Lanzarote y a Gran Canaria sobre la conveniencia de aislar al máximo a CC en estos dos últimos años de legislatura. De modo que lo que ocurra a partir de las elecciones de 2023 se gestione con la aritmética que arrojen las urnas, lo que lleva a unos cuantos ya a hacer cábalas incluso sobre el regreso de Casimiro Curbelo a la sombra del puño y la rosa. Por si sus tres diputados llegaran algún día a no ser necesarios para nada.

Héctor Gómez ocupa desde ahora un puesto de altísima relevancia institucional e innegable influencia política. Ser el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso otorga al PSOE canario, y especialmente al de Tenerife, un peso político hasta ahora inédito. Nunca ha habido un ministro socialista tinerfeño y este nombramiento puede interpretarse como un reconocimiento al nuevo socialismo que representan personas como Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna; Nira Fierro, portavoz parlamentaria autonómica, o Patricia Hernández, exalcaldesa de Santa Cruz de Tenerife y exvicepresidenta del Gobierno autonómico.

El PSOE de Tenerife tendrá por consiguiente una voz más nítida en las más altas instancias de decisión del PSOE y del Gobierno. Y no solo para influir en las decisiones más estratégicas del partido, sino también de cara a la oposición, que tendrá que revisar algunos de sus discursos, particularmente el referido a las voces de Canarias en Madrid. Tener simultáneamente un portavoz parlamentario y una ministra (nada menos que la de Sanidad) no es un cartel que se haya dado jamás en la historia reciente, y escuchar sus pronunciamientos en los foros nacionales desinfla de alguna manera los lamentos de lo poco que se nos escucha en el Estado. Cierto es que les quedará el recurso al abandono al que nos tienen sometidos pese a esos cargos de ringo rango, pero es de primero de política entender que todas las decisiones de un Gobierno del Estado, desde el SMI o los ERTE a las políticas energéticas, de empleo, de sanidad o las de inmigración, lo son para todo el país, y no pensadas exclusivamente para un territorio, por muy abandonado que se crea.

Pero eso da igual, Coalición Canaria mantendrá su mismo discurso al tiempo que sus propios dirigentes reconocen que el deterioro parece imparable. La soberbia de tres décadas pasa factura y el desgaste electoral ya lo reflejan todas las encuestas.

Su líder, Fernando Clavijo, no habla con medianeros y cada vez queda menos gente fuera del PP que quiera hablar con él.