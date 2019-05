Visto con la perspectiva que dan los años queda claro que la investigación bibliográfica de la que hizo gala el guionista sitúa a esta serie muy por encima de otros productos similares, que lo único que pretendían era rentabilizar a un determinado personaje.

Ignoro si Margaret Stohl tenía en mente las enseñanzas de Busiek, pero queda claro que la serie La Vida de la Capitana Marvel bebe del espíritu de las historias jamás contadas de Spider-man tanto en su gusto por los detalles más cotidianos de la vida de Carol Danvers, como por su empeño de mostrarnos la cara más sincera del personaje.

The Life of Captain Marvel vol.2, # 1. Dibujo: Carlos Pacheco.

Y es que, desde la primera página, publicada en septiembre de 2018, lo que importa es mostrarnos cómo eran los veranos de infancia y juventud de Carol Danvers, similares a los de cualquier niña y/o adolescente en los Estados Unidos de América. Lo mejor del caso es que la guionista utiliza episodios del pasado de la protagonista para conectarlos, luego, con su comportamiento como Capitana Marvel. ¿Y qué decir de su regreso a la bahía de Harpswell, donde todo está como lo recordaba, salvo que, ahora, la cadena de donuts Sugar ofrece un producto exclusivo en honor de la Capitana Marvel?

Por lo demás, el regreso a casa de su madre, el reencuentro con su hermano Joe y con sus amigos de juventud, o la catarata de recuerdos que la asaltan cuando se pone a revolver en los armarios de su antigua habitación son tan reales que, por momentos, uno olvida que está leyendo un cómic de superhéroes y no una sesuda novela gráfica, de ésas que tanto gustan de reseñar los medios de comunicación de tanto en tanto.

Por supuesto que, llegado el número cuatro, nos enteraremos de ese secreto que servirá para encajar las piezas en la vida de Carol Danvers -de otra forma, el lector bien pudiera sentirse decepcionado- y todo ello se consigue sin que la historia pierda credibilidad.

The Life of Captain Marvel vol.2, # 2. Portada: Julián Totino Tedesco.

Durante el pasado Comic Barcelona 2019 tuve la posibilidad de conversar con el dibujante gaditano Carlos Pacheco y éste me comentó, tras felicitarle por su trabajo en esta serie, que su mayor interés y el de la guionista fue mostrar un personaje tridimensional, con los pies pegados al suelo, algo que, desgraciadamente, se olvida en muchas ocasiones. Además, todo su empeño giró en mostrarnos a los protagonistas, especialmente a los femeninos, de la forma más realista posible, evitando los estereotipos que tan poco ayudan a una propuesta de estas características.

No quiero decir que el resto de los lápices de Carlos Pacheco, magníficamente entintados por Rafael Fonteriz, y coloreados por Marcio Menyz, no tengan el mismo nivel de calidad que aquellas páginas donde predominan los primeros planos o los planos medios de los personajes femeninos, sino que quedan claras las prioridades tanto por parte del dibujante español como por parte de Marguerite Sauvage, encargada de dibujar los flash-backs que aparecen intercalados durante la narración.

The Life of Captain Marvel vol.2, # 2. Dibujo: Marguerite Sauvage.

La Vida de la Capitana Marvel es una de esas historias que demuestran que ni se puede, ni se debe generalizar cuando se habla de los cómics de superhéroes, porque lo verdaderamente importante es disfrutar con una buena historia gráfica. Ésta lo es tanto por su guion, como por su dibujo, incluyendo las preciosas ilustraciones de las portadas de Julián Totino Tedesco.

