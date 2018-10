Bejo, Ida Susal o Radio Baifa completan el cartel del Womad de Las Palmas de Gran Canaria

Bejo + DJ Pimp encabeza el cartel de bandas locales que participarán en el Womad de Las Palmas de Gran Canaria. La apuesta canaria de este festival se completará con el folk experimental de Ida Susal, el pop catártico de Raquel Amegashie, el sonido vivaracho de Radio Baifa y el rock oscuro de Château Rouge.

La organización de este festival ha destacado en un comunicado que la participación de las bandas canarias ha sido una constante desde la primera edición en 1993. Por los escenarios de Womad en Gran Canaria han pasado cerca de un centenar de artistas como Los Coquillos, Non Trubada, Benito Cabrera, Domingo Rodríguez “El Colorao”, José Antonio Ramos, Los Gofiones, Ojalá Muchá, Mariví Cabo, The Birkins, Germán López, The Good Company, Oscartienealas, Arístides Moreno o Papaya.

BEJO + DJ Pimp

Caracterizado por su carisma y talento, se ha convertido en una de las figuras más relevantes en su campo y estilo. Se desenvuelve entre rimas barrocas, aliteraciones retorcidas y estética desarbolada.

Su personal forma de rapear, sus juguetonas y parsimoniosas rimas, sus malabares con las palabras, su flow vacilón y su peculiar imagen le han convertido paso a paso en uno de esos artistas que, desde Spotify, Youtube y la descarga gratuita, ha ido levantando un pequeña torre de sólida base. El canario evita tópicos y esquiva las modas más evidentes.

Dj Pimp cuenta en su curriculum con cuatro títulos de la DMC Spain y la participación en la final nacional de Red Bull Thre3Style 2013. Esta combinación de caracteres les ha llevado a formar parte de carteles de festivales como Sonar, FIB, Pirineo Sur, Carpediem Festival, BAM de Barcelona, Monkey Week o Arrecife en Vivo, además de una pequeña gira por Peru, Chile y Argentina.

Ida Susal

Ida Susal es el proyecto musical que desde 2010 enmarca las canciones de Julia Botanz Guimerá. Su repertorio, de ritmos y estilos entroncan con la música de raíz de muy variada procedencia y la anclan al tiempo presente. Historias siempre sinceras, íntimas o colectivas, que invitan a abrir los corazones a la par que los oídos.

La artista logra hacer al público actor principal en sus conciertos; un trabajo energético colectivo que da sentido y nombre propio a cada una de sus actuaciones musicales.

Raquel Amegashie, cantante, compositora y actriz.

Raquel Amegashie

Raquel Amegashie es cantante, compositora y actriz de ascendencia española y liberiana criada en Las Palmas de Gran Canaria. Ha desarrollado su carrera artística en escenarios de toda España combinando principalmente el teatro con la música. En 2010 crea su propio proyecto musical junto a Edu Urquiza y desde 2015 continúa su carrera en solitario, colaborando a su vez con artistas como Nayaband, Cris Schmelzer o Lean Bravo. Pop-soul “catártico, sonidos elegantes con pinceladas de mala leche”, como ella mismo lo define.

Actualmente, reside tanto en Canarias como en Madrid, donde compagina su carrera musical con la actoral en teatro, cine y televisión.

Radio Baifa

Ocho músicos de largo recorrido en bandas de la escena local de Las Palmas de Gran Canaria formaron en 2015 Radio Baifa, crisol multicolor en el que confluyen ocho maneras diferentes de entender la música que, sorprendentemente, resultan totalmente compatibles entre sí.

De esa combinación, surge un sonido híbrido, ecléctico, a medio camino entre el folk, el rock, la cumbia fiestera o el jazz que, siendo todo eso, resulta no serlo. Radio Baifa ofrece un directo enérgico, vivaracho, con ecos de las viejas bandas latinas sostenidas en una potente sección de metales y con unas letras que destilan alegría y esperanza. A WOMAD LPGC llegan con su primer trabajo discográfico, Radio Baifa (2018) recién publicado, que fue presentado con lleno absoluto el pasado 20 de septiembre en el Teatro CICCA de la capital grancanaria.

Château Rouge

Château Rouge se define como un grupo de southernrock experimental que intenta traer una reminiscencia de la música mestiza cajún de Nueva Orleans a la escena de la música original hecha en Canarias. Influencias de cuatro miembros que, dentro de su propia esfera personal, consiguen un estilo propio revestido de matices neotradicionales del country y el folk americano desembocando en un rock oscuro y pantanoso de cosecha propia.

Gritos desgarradores, slides, dobro, guitarras distorsionadas, líneas de bajo jugosas y ritmos de batería setenteros son algunos de los elementos que se entremezclan para ofrecer un proyecto artístico arriesgado, fresco y nuevo. Sus cuatro miembros se arman de valor en cada concierto para demostrar que existen proyectos ambiciosos dentro del panorama regional.