Siniestro Total, La M.O.D.A. y Carolina Durante lideran el cartel del Festival CERO de Las Palmas de Gran Canaria

El grupo gallego Siniestro Total, una de las leyendas de La Movida, el burgalés La M.O.D.A. y el madrileño Carolina Durante lideran el cartel de la cuarta edición del Festival CERO de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará durante el puente del Pilar, de 11 al 13 de octubre.



Las tres bandas compartirán protagonismo con los grupos canarios Ant Cosmos, Château Rouge y The Taxman, en una cita musical que tendrá lugar, como en años anteriores, en el anexo de la plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus.



De hecho, uno de los motivos de existencia de este festival consiste "dar la oportunidad a las bandas canarias de que se relacionen, se mezclen y compartan cartel y experiencias con otros grupos musicales que forman parte del ámbito nacional", ha detallado la concejal de Cultura de la ciudad, Encarna Galván (PSOE).



El primer día del Festival, el viernes 11 de octubre, arrancará con la actuación la banda grancanaria Ant Cosmos, y contará también con la participación del grupo de punk rock gallego Siniestro Total, además de la banda madrileña Morgan y del grupo femenino catalán Mourn.



El Día del Pilar, 12 de octubre, el anexo de la Plaza de la Música acogerá las actuaciones de los tinerfeños The Taxman y también de los grancanarios Château Rouge, así como de la banda nacida en el barrio madrileño de Malasaña Carolina Durante y La Maravillosa Orquesta del Alcohol, también conocida como La M.O.D.A.



"Hemos mantenido la cuota de grupos locales canarios con respecto a años anteriores pese a que habrá un día menos de festival" porque el día festivo del puente cae en sábado, ha explicado unos de los organizadores del evento, Sergio Alonso.



Como en ediciones anteriores, la última jornada del Festival CERO ofrecerá propuestas dirigidas a un público familiar que se irán conociendo a medida que se acerque la fecha de celebración.



En la tercera edición celebrada en 2018, unas 4.600 personas pudieron disfrutar de esta cita musical en la que el público no está bien definido, sino que las actuaciones atraen a todo tipo de personas, desde jóvenes que comienzan a conocer estos grupos pop-rock-indie hasta "fans" que llevan siguiendo durante toda su vida a estos artistas.



Asimismo, Galván ha anunciado que el aforo será de unas 3.000 personas cada día, contemplando la posibilidad de paralizar la venta de entradas en puerta si se alcanza este número de asistentes, una medida que se tomará con el objetivo de no masificar el espacio y de que el público se sienta lo más cómodo posible.



"No es un festival de masas", ha insistido.



Según ha explicado la concejal, el Festival CERO "lleva este nombre porque desde el principio intentábamos trasladar la experiencia del mismo como algo diferente, como un festival donde podemos disfrutar de la música y también de la experiencia que conlleva vivir de la música en un entorno amable y distendido donde podemos disfrutar de la compañía y de los amigos".



Desde este lunes se pueden adquirir en la plataforma entrees.es las entradas directas por jornada por el precio de 15 euros, mientras que también desde este lunes y hasta el próximo 15 de agosto existe la posibilidad de adquirir un abono anticipado para las tres jornadas por el mismo precio.