El Festival de Animación Animayo Gran Canaria ya tiene su Palmarés 2021

La 16ª edición de Animayo Gran Canaria ya tiene su Palmarés 2021. De entre las más de 2.300 obras visionadas por el Festival, de las que resultaron seleccionadas cerca de 60, Pearl Diver, de Margrethe Danielsen (Volda University College de Noruega), ha sido el cortometraje galardonado como Gran Premio del Jurado Animayo Gran Canaria 2020. Pearl Diver, obtiene así un pase directo para la Preselección de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, ya que Animayo es actualmente el único festival español de animación declarado Festival Calificador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Además, el corto ganador recibe un premio en metálico de 3.000 euros y un trofeo honorífico. Pearl Diver también se ha alzado con otros tres galardones de distintas categorías como Mejor Cortometraje de Estudiante, Mejor Stop Motion y Mejor Cortometraje de Humor para Adultos.

En Pearl Diver, tres parejas se enfrentan a diferentes desafíos: un erizo se enamora de un globo, pero le resulta difícil mantener su rutina de aseo personal, un par de amantes del Ártico / Antártico están experimentando una frialdad entre ellos, y dos ostras ingenuas intentan impacientemente conseguir el mismo ritmo. De este cortometraje realizado con la técnica Stop Motion, el jurado alabó especialmente su enorme calidad artística, su técnica elaborada y su guion. Danielsen saca un enorme partido de los minimalistas decorados y se atreve a reducir la paleta de colores prácticamente a diferentes tonos de blanco y tierra, de modo que en la mayoría de planos vemos a personajes casi enteramente blancos sobre un fondo nevado y un cielo cubierto de nieves aportando, además, un llamativo punto de vista a nivel plástico en sus ocho minutos y cuarenta y cinco segundos de duración.

El Jurado Internacional de Animayo Gran Canaria 2021, que se reunió telemáticamente en sesiones divididas por categorías a evaluar, visualizó y revisó las distintas Secciones Oficiales hasta dar con el listado del Palmarés siguiendo, siempre, un riguroso proceso de selección para todas las secciones a concurso basado en cinco pilares que conforman el leit motiv del programa: guion, originalidad, técnica, temática y articulación de las ideas, explican sus organizadores.

Por primera vez en sus ya dieciséis años de trayectoria, el Festival Internacional Animayo cuenta con un empate ex aequo en su categoría de Conciencia Social / Social Awareness, con dos cortometrajes de temática social muy marcada, por un lago Migrants, que expone al público el drama de la migración y los refugiados mientras que Stories from the inside. Hospital care for people in prisons pone de manifiesto una cuestión desconocida por el público general pero de vital importancia como es el tratamiento de los reclusos a la hora de acudir al hospital. Además, el Jurado de Animación con Ñ decidió, también por vez primera, otorgar una Mención Especial del Jurado a Social Awareness a La noche de los hombres, un tema candente en la sociedad como el acoso a las mujeres y los peligros que debe afrontar a la hora de volver a casa de noche, una obra producida por la Universidad Politécnica de Valencia.

Además, por segundo año consecutivo, los escolares de la isla de Gran Canaria han sido los encargados de decidir, directamente en sus aulas, al ganador del premio del Público Infantil — Mi Primer Festival, que este año ha recaído en Inkt, de Erik Verkerk, Joost van den Bosch, una simpática y colorida historia de un pulpo al que la limpieza de su entorno habitacional le resulta imprescindible.

En todos los casos, el Jurado Internacional elogió la enorme calidad de la Sección Oficial a Concurso de Animayo 2021, poniendo de manifiesto el enorme trabajo detrás de un equipo de selección de Obras encargado de visualizar más de 2.300 cortometrajes hasta finalizar con una programación con cerca de sesenta obras internacionales procedentes de una treintena de países participantes como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Chipre, Brasil, Polonia, Argentina, Australia, Canadá o España. Un arduo trabajo que ve sus frutos en este Palmarés Internacional Animayo 2021 y que recorrerá el mundo gracias al programa itinerante que Animayo desarrolla a lo largo del año.

Jurados internacionales Animayo 2021 en sus distintas categorías

En la categoría de Cortometrajes de Animación, el presidente fue Bob Kurtz, fundador Kurtz & Friends (EEUU). Junto a él, en este jurado estuvieron Lila Martínez, Storyboard artist. Disney Television Animation, Wild Canary Animation, (EEUU); Serge Umé, Head of Compositing. Cartoon Saloon, The Place 2 be, (Bélgica). Cécile Brossette, Lead Character Animator, Illumination Mac Guff, Ilion Animation Studios, Skydance Animation, (Francia); José Antonio Rodríguez, director académico del Área de Arte, Diseño visual y Animación, y director del Centro de Alto Rendimiento de Animación, U-tad, (España).

En la categoría de Cinemática de Videojuegos, Publicidad y Vídeos Musicales, el jurado estuvo integrado por Lila Martínez, Storyboard artist. Disney Television Animation, Wild Canary Animation, (EEUU); Ignacio Caicoya, VFX Supervisor, El Ranchito, ILM, Double Negative, Iro Picture, (España); Francisco Javier Soler, Maki. Creative art director. Pyro Studio, Pyro Mobile, U-tad, Fakto Studios, (España); Laura Raya, doctora en Realidad Virtual, directora de Proyectos I+D en U-tad Centro de Alto Rendimiento de Animación, (España); y Jorge Estebán, VR Creative art director en U-tad Centro de Alto Rendimiento de Animación, (España).

En la categoría de Mejor Cortometraje en Español Animación con Ñ, el jurado estuvo integrado por Lila Martínez, Storyboard artist. Disney Television Animation, Wild Canary Animation, (EEUU); Adriana Castillo, gerente de Relaciones Institucionales EGEDA, coordinadora general Platino Industria. (México); Laura Raya, doctora en Realidad Virtual, directora de Proyectos I+D en U-tad Centro de Alto Rendimiento de Animación, (España); Jorge Estebán, VR Creative art director en U-tad Centro de Alto Rendimiento de Animación, (España); y Esther Encabo, Final Layout Supervisor. Skydance, (España), Ilion Animation Studios, Esdip_ Animation Studios.

Palmarés internacional de Animayo Gran Canaria 2021

Categoría de Cortometrajes de Animación

- GRAN PREMIO DEL JURADO: Pearl Diver. Autora: Margrethe Danielsen. Duración: 0:08:45. Año 2020. Técnica: Stop Motion. País: Noruega. Escuela: Volda University College. Trofeo Honorífico + 3,000€ + Preselección a los Premios Óscar. Sinopsis: tres parejas se enfrentan a diferentes desafíos: un erizo se enamora de un globo, pero le resulta difícil mantener su rutina de aseo personal. Un par de amantes del Ártico / Antártico están experimentando una frialdad entre ellos, y dos ostras ingenuas intentan impacientemente conseguir el mismo ritmo.

- MEJOR CORTOMETRAJE DE ESTUDIANTE: Pearl Diver. Trofeo Honorífico.

- MEJOR 2D: The Warm Star. Autora: Anna Kuzina. Duración: 0:04:29. Año 2020. Técnica: 2D. País: Rusia. Trofeo Honorífico. Sinopsis: un pájaro que mantiene el orden en el cielo deja caer accidentalmente una estrella durante la limpieza. Y en la tierra, los niños la encuentran.

- MEJOR 3D: Where Night Falls. Autor: Francesco Filippini. Duración: 0:12:43. Año 2020. Técnica: 3D. País: Italia. Trofeo Honorífico. Sinopsis: es de noche. Pic está en casa con su abuela. Un rayo provoca un apagón. Los 2 son testigos de una serie de eventos: un lobo atrae su atención; aparece un búho y las hojas comienzan a caer. Las luces vuelven cuando la abuela descubre la pared llena de dibujos de Pic, en la que todo lo que han visto es descrito. ¡También hay un dibujo de un árbol que cae sobre la casa! Así que salen de la casa en busca del árbol y evitar el desastre. Su viaje se convertirá en una aventura chamánica para descubrir sus orígenes.

- MEJOR STOP MOTION: Pearl Diver. Trofeo Honorífico.

- MEJOR GUION: Where Night Falls. Trofeo Honorífico.

- MEJOR HUMOR PARA TODOS LOS PÚBLICOS: Where Night Falls. Trofeo Honorífico.

- MEJOR COMEDIA PARA PÚBLICO ADULTO: Pearl Diver. Trofeo Honorífico.

- MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: The source of the mountains. Autores: Adrien Communier, Camille Di Dio, Benjamin Francois, Pierre Gorichon, Briag Mallat, Marianne Moisy. Duración: 0:07:02. Año: 2020. Técnica: 3D. País: Francia. Escuela: ESMA. Trofeo Honorífico. Sinopsis: Los Achard-Picchus son pequeñas criaturas festivas. Viven una vida diaria sin preocupaciones en sincronía con la montaña. Cuando llegan las montañas, su oasis se eleva y se rinden a un clima invernal que es vital para ellos. Pero un día, las montañas se detienen y el inquieto Kinko decide ir a buscarlos.

- MEJOR EFECTOS VISUALES: The Heretic. Autor: Veselin Efremov. Duración: 0:07:44. Año 2020. Técnica: 3D. País: Dinamarca. Trofeo Honorífico. Sinopsis: En un futuro donde los seres humanos y la tecnología pueden fusionarse, nos atrevemos a desafiar nuestras creencias más antiguas y arraigadas.

- MEJOR CONCIENCIA SOCIAL EX AEQUO: Migrants. Autores: Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise. Duración: 0:08:17. Año: 2020. Técnica: 3D. País: Francia. Escuela: Pole 3D. Trofeo Honorífico. Sinopsis: Dos osos polares son llevados al exilio debido al calentamiento global. Ellos encontrarán osos pardos a lo largo de su viaje, con los que intentarán convivir.

- MEJOR CONCIENCIA SOCIAL EX AEQUO: Stories from the inside hospital care for people in prisons. Autores: Tezo Kyungdon Lee, Magnus Lenneskog, Becky Perryman. Duración: 0:05:49. Año: 2019. Técnica: 2D. País: Reino Unido. Trofeo Honorífico. Sinopsis: Por lo general, los médicos de los hospitales no reciben ninguna formación sobre las necesidades sanitarias de los reclusos. Para involucrar al personal del hospital en estos temas, se creó una animación dirigida por Tjoff Koong Studios y producida por Passion Pictures basada en la recopilación de datos de personas en prisión. Las entrevistas a reclusos demostraron ser un poderoso guion para la película. El cortometraje ofrece una visión real, con voces reales de los presos y actúa como punto de partida para la discusión sobre los cambios positivos que se pueden hacer para mantener la dignidad de las personas en prisión y también para ofrecer asesoramiento y apoyo al personal sanitario y de Prisiones.

- MEJOR CORTOMETRAJE INDEPENDIENTE: The Winter. Autor: Xin Li. Duración: 0:04:59. Año: 2020. Técnica: Paint-on-glass. País: Australia. Escuela: RMIT University. Trofeo Honorífico. Sinopsis: Un campesino camina por un bosque nevado cuando se encuentra con un extraño ciervo que lo atrae. El campesino lo único que desea es atrapar al animal.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL FESTIVAL A MEJOR 3D: Mila. Autora: Cinzia Angelini. Duración: 0:19:50. Año de producción: 2020. Técnica: 3D. País: Estados Unidos, Italia, Canadá, Reino Unido. Diploma. Sinopsis: Mila es un cortometraje sobre una niña cuya vida da un giro inesperado durante la Segunda Guerra Mundial. Inspirada en la madre de la directora, es una historia de guerra que adopta la perspectiva de una niña.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL FESTIVAL A MEJOR 2D: The Parrot Lady. Autores: Zedem Media, Cyprus Ministry of Education, Culture, Sport and Youth. Duración: 0:06:45. Año de producción: 2020. Técnica: 2D. País: Chipre. Diploma. Sinopsis: The Parrot Lady está inspirada en una historia real. La película es una suerte de interpretación artística de la vida de una mujer que optó por vivir en la calle con sus loros, temerosa de morir sola en su casa.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL FESTIVAL A MEJOR GUION: Reflejo. Autor: Juan Carlos Mostaza. Duración: 00:10:41. Año: 2020. Técnica: 3D. País: España. Diploma. Sinopsis: Clara es una niña de 9 años con una visión distorsionada de la realidad. Caerá en un pozo del que sólo podrá salir con esfuerzo y la ayuda de las personas que la rodean.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL FESTIVAL A MEJOR CORTOMETRAJE DE HUMOR: Proceso de selección. Autora: Carla Pereira. Duración: 0:03:20. Año: 2020. Técnica: Stop Motion. País: España. Diploma. Sinopsis: Un gato acude a una entrevista de trabajo donde sus aptitudes son valoradas por tres ratones. A medida que la entrevista avanza la situación se vuelve cada vez más incómoda para todos los implicados.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL FESTIVAL A MEJOR BANDA SONORA: Meow or Never. Autores: Neeraja Raj. Producida por Diana Podra; co-escrito por Vanessa Rose. Duración: 0:09:34. Año: 2020. Técnica: Stop-motion (con secciones en 2D). País: Reino Unido. Escuela: National Film and Television School, UK. Diploma. Sinopsis: En un musical alocado, un gato-stronauta viaja por la galaxia en busca del significado de la vida. En su viaje solo encuentra a un hiperactivo cachorro espacial que causa problemas a cada paso. El dúo decide unirse y emprender un viaje inesperado, descubriendo en su travesía mucho más de lo que esperaba encontrar.

Categoría de Cinemática de Videojuegos, Publicidad y Vídeos Musicales

- MEJOR CINEMÁTICA DE VIDEOJUEGOS: The Medium Cinematic Trailer. Director: Paweł Maślona. Writer and Creative Producer: Tomasz Bagiński. DOP: Jacek Podgórski. VFX Supervisor and Art Director: Mateusz Tokarz. Duración: 0:02:35. Año: 2021. Técnica: VFX. País: Polonia. Categoría: Cinemática de videojuego. Trofeo Honorífico. Sinopsis: Medium es un juego de terror en el que el personaje principal Marianne, la médium del título, intenta resolver el misterio de un asesinato. La protagonista puede moverse en dos mundos, el real y el mundo de fantasmas y espíritus. El juego diseñado por Bloober Team Studio crea una atmósfera única, utilizando como referencia la obra pictórica de Zdzislaw Beksinski. En Platige Image debían crear un tráiler de acción real que ilustrara el estilo del juego de la mejor manera posible. El guion fue escrito por Tomek Baginski, gran seguidor de la obra de Zdzislaw Beksinski. La idea principal era enfatizar el lado emocional de la historia y al mismo tiempo mantener tantos giros y vueltas en la historia como secretos para mantener un estado de ánimo específico sin revelar la historia.

- MEJOR PUBLICIDAD: Shine again. Autor: Paulo Garcia. Duración: 0:03:00. Año: 2020. Técnica: CGI / 3D Animation. País: Brasil Categoría: Publicidad. Trofeo Honorífico. Sinopsis: “Brillar de nuevo” Es un emotivo cortometraje de 3 minutos creado codo con codo con Publicis Brasil para Bradesco y que gira en torno a la importancia de encontrar razones para brillar incluso en tiempos oscuros. Al son del clásico “Heal The World” de Michael Jackson, nuestros personajes favoritos están de regreso para enviar al mundo un mensaje de amor y esperanza para el 2021.

- MEJOR VÍDEO MUSICAL: Summer Nights. Autores: Pablo Roldan, Ezequiel Torres. Año: 2020. Técnica: 2D. País: Argentina. Categoría: Vídeo musical. Trofeo Honorífico. Sinopsis: Tres amigos realizan un ritual para dar la bienvenida a un nuevo integrante al grupo de los “pibes estrella”. Un reencuentro con noches de anteriores veranos, evocan recuerdos de la infancia.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A MEJOR ESTÉTICA: My only love. Autor: Paulo García. Duración: 0:03:29. Año: 2020. Técnica: CGI / 3D Animation. País: Brasil. Categoría: Vídeo musical. Diploma. Sinopsis: La deforestación de la selva amazónica es una amenaza constante para la fauna, la flora y las comunidades indígenas brasileñas. En este vídeo musical del DJ y activista Moby, dimos vida a los personajes de la selva para concienciar de forma sensible sobre esta preocupante situación. La película muestra la grandeza del bosque y el poder destructivo del hombre.

Categoría de Mejor Cortometraje en Español — Animación con Ñ

- MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN EN ESPAÑOL — ANIMACIÓN CON Ñ: Roberto. Autora: Carmen Córdoba González. Duración: 0:07:02. Año de producción: 2020. Técnica: 3D y 2D. País: España. Trofeo Honorífico. Sinopsis: 15 años han pasado y Roberto sigue enamorado de su vecina, aunque ella prefiere esconderse avergonzada de su cuerpo. Con su arte y una vieja cuerda de tender como única forma de comunicación, Roberto tiene un plan para conseguir que su amada se enfrente a sus monstruos de una vez por todas.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA — ANIMACIÓN CON Ñ: Wayback. Autor: Carlos Salgado. Duración: 0:08:00. Año: 2020. Técnica: 2D. País: España. Diploma. Sinopsis: En los confines de la galaxia, un explorador espacial recoge una planta en un misterioso planeta, pero su camino de vuelta se complicará, poniendo a prueba su determinación.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A MEJOR CONCIENCIA SOCIAL: La noche de los hombres. Autores: Begoña Moret Gea, Celia Mallada Abellán, Manuel Zapater Usero, Raquel Arias Montañana. Duración: 0:02:43. Año: 2020. Técnica: 2D. País: España. Escuela: Universidad Politécnica de Valencia. Diploma. Sinopsis: Alex tendrá que evitar los peligros de la noche para volver a casa.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A MEJOR TÉCNICA MIXTA — ANIMACIÓN CON Ñ: Lea salvaje. Autora: María Teresa Salcedo. Duración: 0:03:40. Año de producción: 2020. Técnica: stop motion. País: Colombia. Diploma. Sinopsis: Tras caer de un árbol, LEA, una solitaria y recia gata salvaje, es cuidada por CIRO, un muñeco de trapo, quien la lleva a su casa y le presenta su familia: cosas rotas y abandonadas por el mundo de los humanos y reparadas por él. En este lugar, Lea debe debe enfrentarse a lo difícil y hermoso de tener amigos, llenando de diversión, descontrol y temor todas las cosas que viven allí.

- MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A MEJOR MÚSICA — ANIMACIÓN CON Ñ: Parches. Autores: David Villarrubia Lorenzo, Co-dirigido por Abraham López Guerrero y Guillermo Hernández Alfaro. Duración: 0:05:26. Año de producción: 2020. Técnica: 3D. País: España. Escuela: ESDIP_. Diploma. Sinopsis: Como todas las noches, el osito de trapo, Parches, espera a que el niño se duerma para encender las luces de la habitación. Porque como casi todo el mundo sabe, la luz ahuyenta a las Pesadillas. Pero esta vez la Pesadilla sabe cómo esquivar los trucos del viejo oso de trapo y neutralizarlos. ¿El oso salvará al niño o finalmente descubriremos por qué todos los niños del mundo duermen con un animal de trapo?

- MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA — ANIMACIÓN CON Ñ: Unraveled. Autores: Asil Atay, Isabel Emily Katherine Wiegand, Kellie Fay, Arden Colley. Duración: 0:03:39. Año: 2020. Técnica: Stop motion. País: España. Diploma. Sinopsis: Una joven revive un momento crucial que encarna la relación con su madre.

Mi Primer Festival

- PREMIO DEL PÚBLICO INFANTIL: Inkt. Autor: Erik Verkerk, Joost van den Bosch. Duración: 0:02:20. Año de producción: 2020. Técnica: Animación 2D por ordenador (estereoscopio 3D). País: Holanda. Trofeo Honorífico. Sinopsis: En esta película animada ultracorta, seguimos a un pulpo que es un fanático de la limpieza. Pero a veces, a pesar de que tiene tantos brazos, no consigue alcanzar todos los lugares que le gustaría.

Con todo, Animayo Gran Canaria 2021, la edición más extensa de toda su historia, continúa celebrando su innovadora programación ya en su fase online que, disponible para los abonados al festival, incluye 25 master classes, 14 talleres, proyecciones especiales con cortometrajes de Bill Plympton y de cine latinoamericano, cortometrajes de la Universidad La Salle-Singapur, el homenaje In Memoriam Ángel Izquierdo y 2 exposiciones. Todo ello a cargo de más de 50 sobresalientes ponentes de los 104 invitados al festival, estrellas de la industria como Max Howard, Bill Plympton, Joanna Quinn, Michaela Pavlátová, Craig Miller, Bob Kurtz, Bobby Chiu, Lila Martínez, Signe Baumane, Frank Mosvold, Johny Smith, Rob Sprackling, Atle Blakseth o Pascal Blais, entre otros.

Una vez más el Festival vuelve a otorgar más de 500.000 euros en Becas al Talento Animayo para el curso escolar 2021-2022 (convocatoria abierta para abonados en el festival hasta el 29 de junio), ubica el nombre de Gran Canaria y su capital en el mapa global de la tecnología más puntera con su 16ª edición, destacan sus organizadores. "Y, también, el de Canarias como el archipiélago desde el que se ofrece al mundo valiosas oportunidades de formación en una industria al auge, además de entretenimiento", añaden.

El Festival cuenta con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación La Caja de Canarias, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Teatro Guiniguada, Filmoteca Canaria, así como instituciones, organismos, universidades, escuelas y empresas privadas colaboradoras.