El grupo Birkins se arropa en la voz de Paula Espinosa para cantar 'My Hero' y homenajear a Taylor Hawkins

El grupo Birkins ha tenido un vínculo especial con la banda de rock norteamericana Foo Fighters desde el comienzo de su carrera discográfica. La banda reconoce que un imprevisto de última hora durante la grabación de su disco de debut, El Genio Equivocado (2011) propició que Rami Jaffee –que por aquel entonces era un colaborador habitual de Foo Fighters y más tarde se convirtió en miembro de pleno derecho- grabase los teclados del disco desde su estudio de Los Ángeles. Sucedió en el verano de 2010 y coincidió con la grabación de Wasting Light, el séptimo álbum de los Foo.

Desde entonces, aseguran los componentes de Birkins, la relación de Rami Jaffee con el grupo se ha ido consolidando en lo personal y en lo musical, hasta el punto en que el teclista nunca ha dudado en hacer huecos en su apretada agenda para contribuir a la práctica totalidad de las grabaciones de los canarios.

Quizás sea esa la razón por la que, tras el fallecimiento de Taylor Hawkins el pasado mes de marzo, algunos de los músicos de la banda se decidieron a rendir homenaje grabando una versión de uno de los himnos más populares de Foo Fighters y, para ello, se han arropado en la voz de la joven promesa canaria Paula Espinosa, una cantante que se hizo popular tras su paso por el talent show de La Voz y que ahora empieza a dar los primeros pasos en su carrera como solista.

My Hero forma parte de la colección Pin Up Recording Sessions que inició Alby Ramírez (guitarrista de Birkins y propietario del estudio Pin Up Recordings) durante el confinamiento. En este caso, la producción la comparte con Sergio Miró (batería de Birkins y su otra mitad en el duo de producción El Quebradero). Rafa Daza (bajista de Birkins) y Sari Montelongo en los coros completan los créditos de esta grabación homenaje al fallecido batería de Foo Fighters.