El hip hop de Ana Tijoux y la fiesta balcánica de Dubioza Kolektiv marcan el ritmo en la tercera noche del WOMAD Gran Canaria

La chilena Ana Tijoux y el combo de Bosnia y Herzegovina Dubioza Kolektiv serán las referencias de la tercera noche de WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria, que se completará con una rica selección de propuestas culturales y de bandas emergentes locales, nacionales e internacionales. Los holandeses My Baby con su propuesta más bailable, los ritmos innovadores y personales de Lova Lova desde el Congo, la cultura griot de Mali que pregonan Trío da Kali, el blues psicodélico magrebí de Bab L’Bluz, el dub electrónico de los tinerfeños The Conqueror Project, el rock sin concesiones de los grancanarios Foxy Mammals, los sonidos árticos guturales del noruego Vassvik o el tropicalismo trasatlántico de los franceses The Bongo Hop confluirán en los tres escenarios del WOMAD, conciertos de nuevo salpicados por los talleres infantiles y para adultos y el encuentro literario Mundo de Palabras.

Todos los conciertos podrán seguirse en a través del canal de Youtube de la Televisión Canaria. Además, Radio 3 RNE ofrecerá una programación especial dedicada al WOMAD este sábado 13 de noviembre, de 20.00h a 00:00 hora canaria, con un especial conducido por José Manuel Sebastián y Constan Sotoca, con actuaciones en directo desde el festival y un repaso a los mejores momentos del WOMAD 2021.

Este viernes, Las Palmas de Gran Canaria se deleitó con numerosas actuaciones en distintos escenarios, como Santa Catalina, la Sala Miller o la Plaza Canarias.

Entre los artista, Ana Tijoux. Iniciada en el hip hop, algo que la ha marcado y ha transformado en la figura chilena de mayor relevancia internacional de su generación, usa su música en un ejercicio sonoro de rabiosa actualidad, pleno de ritmos urbanos que no olvidan sus raíces, y con el que Ana nos reclama la emergencia mundial, a ser una en todas y todas en una, a la lucha antifascista que, por muy impensable que pareciera, vuelve a ser necesaria.

Uno de los primeros grupos en actuar fue The Conqueror Project, en Santa Catalina sobre las 17.00 horas. Este grupo canario afincado en Tenerife nace en 2012, compuesto por diversos músicos que deciden dar un paso adelante con una propuesta de realizar Dub en directo. El camino que llevan recorrido les lleva a una actuación en directo poco habitual: con la base del reggae han desarrollado un concierto de Dub en el que desarrollan los temas propios que componen, dándoles una libertad y desarrollo que hacen que disfruten tanto el público como el grupo.

Poco después, My baby tomó el relevo en el mismo lugar a las 19.00 horas. No le ha tomado mucho tiempo al grupo afincado en Ámsterdam para labrarse una formidable reputación sobre los escenarios gracias a su sonido único e irrepetible. No solo crean una fusión entre el rock y la música, sino que sus hipnóticas raíces han conjurado un hechizo formidable que ha tomado al mundo por sorpresa. Un sonido también mezcla entre el góspel y el blues fusionados con melodías folclóricas de su tierra y, si a todo esto se le añade el funk de los 70, el blues africano, el gnawa marroquí, la raga india y un toque de EDM, todo interpretado con guitarras y percusión sin usar ordenadores ni samples, queda un grupo explosivo y lleno de sorpresas sonoras.

Dubioza Kolektiv actuó ya a las 23.00 horas. Entre los estilos de los Balcanes, las influencias musicales de la banda vienen de todas partes del mundo: ska, punk, reggae, electrónica, hip hop. Aun así, no había industria musical ni espacio para la expresión cultural y la juventud. De este ambiente tan opresivo nace la banda golpeando y gritando, generando un auténtico fenómeno. La historia lo ha demostrado, estos chicos no se paran ante nada para conseguir sus metas y lo hacen a través del uso de formas musicales tradicionales y las enriquecen con su perspectiva única la cual entregan junto a una positividad que es todo un soplo de aire fresco. Abita, Mattia Schirosa Julien Chanal, Ivan Kovačević, Stelios Togias, Dani Carbonell, Oleksandr Sora y Pere Nolasc Turu, con ganas de descubrir e investigar nuevas sonoridades y siempre a punto para abrir nuevos horizontes musicales.

Ya en la Plaza de Canarias, los conciertos comenzaron con Foxy Mammals a las 18.00 horas. Es un grupo de rock con raíces inglesas, francesas y españolas, moviéndose entre el rock americano con influencias del Blues y sonidos más garageros, con riffs potentes y directos. “Toma una pizca de The Kills, espolvorea un poco de Big Brother de la vieja escuela y mezcla a gusto con Black Keys. Foxy Mammals podría liderar la revolución del rock y devolverlo al lugar que le corresponde”, así definía a la banda el propio Nick Page.

A las 20.00 le llegó el turno al Trío da Kali. Se trata de un grupo de destacados músicos de la cultura Mande del sur de Mali, y aunque sea de formación reciente, su objetivo es simple: poner en el punto de mira los repertorios y estilos de interpretación olvidados de los griots. Trio Da Kali nos lleva de regreso a las raíces de esta gran tradición que, sin duda alguna, es una de las músicas más finas, sutiles y sublimes del continente africano. Pero también aportan un giro fresco, contemporáneo y creativo a su música de manera sutil, dando nueva vida a esta música antigua.

Más tarde, a las 22.00 horas, subió al escenario Bab L’Bluz. Recuperando el blues en el norte de África, esta banda liderada por una mujer marroquí en un papel tradicionalmente masculino, está dedicada a una revolución que encaja con el movimiento juvenil 'nayda' de Marruecos: una nueva ola de artistas y músicos que se inspiran en la herencia local, cantando palabras de libertad. Antiguo y actual, funky y rítmico, animado por letras árabes, vocales altísimas y ritmos de bajos pesados, definitivamente, el Nayda parece latir desde el corazón del Magreb.

Ya a medianoche, actuó Lova Lova, que ha estado en constante evolución dentro de la escena alternativa de Kinshasa (República democrática del Congo) como músico y artista. Su estilo musical es uno múltiple: principalmente rock, algunas veces punk y a menudo inspirado por la música tradicional congolesa. Él canta en Lingala, Kikongo y francés y en sus textos describe con humor e intensidad la vida urbana de Kinshasa. Algunas veces, sus palabras dejan esta realidad y vuelan en universos fantasmagóricos y paisajes delirantes.

En el tercer escenario, la Sala Miller, la música comenzó a las 21.30 horas con The Bongo Shop. Para un artista como él, quien se ve a sí mismo más como un artesano más que un artista, todo gira en torno a bailar y compartir mientras se reafirma en sus raíces del afrocaribeño. Aún orientado a brindar reminiscencias de latinoamérica y Colombia a sus oyentes, creando así nuevos horizontes transatlánticos que él mismo trata de sobrepasar. De alguna manera, siempre consigue que cada inspiración suya, le sirva para expresar el espíritu de este océano multicultural a través de variaciones infinitas.

Más tarde, a las 23.30, subió al escenario Vassivik, la banda del experimentalista de voz grave Torgeir Vassvik, el artista Sámi que desarrolla nuevas visiones del animado Joik, un arte vocal del norte de Europa. En 2016, Vassvik conoce a los jóvenes hermanos Rasmus y Hans Kjorstad cuyo bagaje en la música folclórica se unió a su estilo; un estilo marcado y caracterizado por no usar instrumentos eléctricos para sus canciones. Una música descrita habitualmente como ponderosa, ensoñadora e innovadora, con la que crea una experiencia para el público irrepetible.

Y cerró la noche Ras S.O.S., sobre las 01.00 horas. DJ y productor almeriense afincado en la isla de Gran Canaria, con una trayectoria de más de 15 años sobre los escenarios y con presencia en numerosos festivales nacionales e internacionales. Sus sesiones son una muestra de su pasión por la música con su peculiar, cuidada y dinámica mezcla de géneros y estilos procedentes de diferentes rincones del mundo.

Sábado de música y talleres

El Edificio Miller volverá a transformar su espacio escénico para convertirse en un aula abierta al aprendizaje de nuevas maneras de entender la música. Los talleres de la programación de WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria 2021 ofertarán, tanto para adultos como para los más pequeños, una serie de actividades nos acercarán a instrumentos y ritmos afrolatinos, a rituales del sur de Italia y a un carnaval de la vida marina. Desde el sábado a las 16.00 horas y hasta el domingo, día en el que albergará los elementos que formarán parte del pasacalle final, los asistentes vivirán nuevas experiencias en las que podrán combinar arte con conciencia crítica, a través de acciones que reflexionarán sobre el cambio climático y las tradiciones más ancestrales.

Leandro Charanga (sábado 18.00)

Un excepcional bailarín profesional y profesor que se formó en la Habana mientras lideraba una compañía que tiene ya varios años de experiencia. Ha dominado y bailado en todas las formas de baile cubano como la Salsa, Son, Cha Cha, Rumba, Reggaetón y Afrocubano. El carisma de Leandro, su sentido del humor y entusiasmo por el baile son eléctricos y en su inimitable estilo, hace que el mejor bailarín salga de cada uno de nosotros.

Canzionere Grecanico Salentino (sábado, 19.30 horas)

Creado en Puglia en 1975 por la escritora Rina Durante, Canzionere Grecanico Salentino es el primer y más importante grupo en producir música popular salentina. La fascinante dicotomía entre tradición y modernidad caracteriza la música de la CGS, ya que el grupo reinterpreta en clave moderna las tradiciones que giran en torno al famoso ritual pizzica tarantata. Un verdadero trance lleno de danza y música que mira hacia delante, pero recordando la tradición.

Urban Outdoors (sábado, a las 13.00 y a las 16.00 horas, y el domingo, a las 10.00 horas)

Es una empresa social afincada en Londres y se especializan en combinar arte y natura para crear experiencias, actuaciones y celebraciones enriquecedoras. Han elegido explorar los temas de la vida marina y el cambio climático, dibujando gracias a sus habilidades carnavaleras, un escenario en el que harán destacar a las criaturas marinas a través de la creación de marionetas a gran escala, diademas y hermosas piezas de mano.

Ioio Puppets Theatre (sábado, a las 13.00 y a las 16.00 horas, y el domingo, a las 10.00 horas)

Gilberto Conti pasó su juventud en Rio de Janeiro, en el foco internacional de las artes carnavaleras, y allí desarrolló una pasión por la creación de marionetas y máscaras de cartón. Ahora con su grupo, IOIO Puppets, se une al artista local Miguel Medina de Purple Moon y centrará su taller en las abejas y la polinización, ya que la abeja es un animal esencial para la vida en nuestro planeta. En el taller, los asistentes aprenderán a crear su propia abeja articulada, flores y muchos otros tesoros.

El Festival WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria 2021 está organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, y está dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.

La Compañía Cervecera de Canarias, a través de su marca Tropical, apoya una edición más al Festival WOMAD en su regreso a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.