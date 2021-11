El rock hecho en Canarias, gran protagonista de WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria 2021

El rock hecho en Canarias vive un momento dulce. Un buen número de bandas conviven en el circuito local y nacional dejando su impronta en giras y festivales. WOMAD, como hace cada año, ha seleccionado siete proyectos con base en las islas para la edición de 2021, de los que cinco defienden la bandera del rock desde diferentes perspectivas, con su propio estilo. Said Muti, Ron Voodoo, Foxy Mammals, Basic Needs y The Conqueror Project se estrenarán en el festival a base de riffs, una selección que además se completa con dos propuestas que viven en las antípodas del rock, la de Laura Low y su R&B macaronésico, y la más ínitima e instrumental de Daniel Negrín.

Basic Needs romperá el hielo el jueves 11, a las 19.00 horas en el escenario Santa Catalina. Su directo es una experiencia de puro rock, pura melodía, y sobre todo voces, muchas voces. Bebiendo de las fuentes del mejor rock de los 90, Basic Needs aporta sonido anglosajón, melodías y armonías del inconfundible sonido irlandés que dan como resultado unas canciones muy bien elaboradas. La banda se formó en el año 2016 y está compuesta por Txetxu (voz solista y guitarra), Juan Mayor (guitarra solista), Arcadio (bajo) y Shane (batería y coros).

El viernes 12, en el mismo escenario, pero a las 17.00 horas, el turno será para Said Muti y su banda. Con un sonido que transita por el rock, el indie e incluso el soul, su música se fundamenta en sus cuidadas letras, la contundencia de su voz y la energía de un directo arrollador. Nacido en Amán (Jordania), creció en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha desarrollado su carrera artística, que hasta la fecha cuenta con tres discos, el EP

Corazones y Ceniceros (2013), De Tripas Rock ́N ́Roll (2016), producido por Alejo Stivel y Fernando Montesinos; y Habitación 828, en el que contó con Ricky Falkner como productor. Laura Low (viernes 12, 00.00 horas, escenario Plaza de Canarias), se ha ganado el ser una de las artistas de referencia de Canarias con su sello personal que ha pasado del dance al R&B o el Soul, pero también a experimentar, a fusionar elementos del folclore canario con el pop latino/urbano, como la cumbia o el reggaetón, pero siempre con guiños a su tierra, Canarias. Utilizando instrumentos como el tambor gomero y expresiones canarias como “ños”, “alegar”, “estaba pelando papas en la cocina”, Laura Low siempre lanza importantes mensajes en sus canciones y lleva a la música a nuevos horizontes con su fusión y experimentación.

The Conqueror Project es un grupo que experimenta con los sonidos jamaiquinos. Afincado en Tenerife nace en 2012, compuesto por diversos músicos de la escena tinerfeña del rock y el reggae que deciden dar un paso adelante con una propuesta de realizar Dub en directo. El camino que llevan recorrido los lleva a una actuación en directo poco habitual: con la base del reggae han desarrollado un concierto de Dub en el que desarrollan los temas propios que componen, dándoles una libertad y desarrollo que hacen que disfruten tanto el público como el grupo. La cita, el sábado 13, a las 17.00 horas en el escenario Santa Catalina.

Rock y Blues se mezclan con sonidos de garaje, rock clásico de los 70 y el rock alternativo de los 90. Sus influencias son múltiples y van del pop al rock, desde Anna Calvi, The Black Keys, Black Pistol Fire, Black Rebel Motorcycle Club, The Dead Weather, Deap Vally, Gary Clark Jr, Muddy Waters, Nick Cave, Portishead, Reignwolf, Robert Johnson a Rufus T Firefly. Se bautizaron como Foxy Mammals y sus primeros temas grabados contaron con el ingeniero de mezclas y masterización Nick Page, nominado a un Grammy por trabajos como los realizados para Dave Grohl, BB King o The Darkness. La banda está compuesta por veteranos de la escena local y músicos foráneos recientemente instalados en Gran Canaria. Su concierto será el sábado 13 a las 18.00 horas en el escenario Plaza de Canarias.

Ron Voodoo es una banda de reciente creación, apenas unos años les contemplan, pero sus miembros llevan un tiempo en la escena del rock, han formado parte de bandas legendarias del género en Canarias, como Krull. Pero en este nuevo proyecto, exploran nuevos sonidos influenciados por las guitarras acústicas y los juegos de voces. Sonidos más orgánicos, más cercanos al género americana, dejando en evidencia que no pueden evitar dotar a sus canciones de una personalidad única y dejar su impronta en el panorama canario. Se subirán al escenario Santa Catalina el domingo 14 a las 12.00 horas.

Y la participación canaria se cerrará con el concierto de Daniel Negrín, mismo día y escenario, pero a las 14.45. Es difícil encajar su música en un estilo concreto, por eso él la denomina música atlántica, la cual ha marcado su personalidad y su trayectoria desde hace años. Daniel crea sus conciertos como un organismo, que se mueve, con formas, colores y con todas sus partes integradas en un todo. Este trovador utiliza multitud de instrumentos que, combinados entre sí, le confieren su propia identidad musical.

DJS

Catalán afincado en Canarias, El Especialista Manel Ruiz ya es un clásico de las ondas hertzinas que cuenta con más de 20 años al frente a los platos. Un habitual de las pistas de baile, festivales de las islas y península, con sesiones llenas de ritmo y actitud, pero sin pérdida de elegancia. La música de raíces afroamericanas, el jazz, el soul, el funk, afrobeat..., encuentran siempre un lugar en su maleta. Su sesión está programada para la primera noche, el jueves 11 a las 22.00 horas en el escenario de la Plaza de Canarias.

En la madrugada del viernes al sábado, a las 01.00 horas, el espacio Miller recibirá a otro selector local, Woodhands, un proyecto que arranca en 2008 con la idea de dar rienda suelta a los sonidos más experimentales de club que rondaban por la cabeza de su creador, Carlos, usando sonidos del jazz, soul, funky y el hip-hop. Germen de la escena musical canaria, residente de muchas cabinas y que ha labrado su experiencia en diferentes clubs de las islas, sin límites en los rangos musicales, ha actuado en diferentes salas y festivales españoles (Sonar Festival, Music & Dealers...). Es el fundador y agitador principal de la plataforma Pub Peluka’s, con un inmenso reconocimiento a nivel nacional y con entrevistas y publicaciones para Red Bull o Neonized.

En ese mismo espacio y a la misma hora, pero en la madrugada del sábado al domingo, se escuchará la selección musical de Ras S.O.S. Más de veinte años de experiencia avalan a este artista de Madrid fundador de la banda de reggae española Cañaman. A lo largo de su trayectoria ha editado siete álbumes y trabajado con múltiples cantantes nacionales e internacionales. Sus numerosos viajes a Jamaica le han marcado como fuente de inspiración y aprendizaje, grabando en uno de los mejores estudios de la isla (Anchor Studios) bajo la producción de Sly & Robbie; músicos-productores míticos del panorama reggae mundial.

WOMAD Gran Canaria

WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria celebrará entre el 11 y el 14 de noviembre en el parque Santa Catalina, con un cartel de artistas de primera línea, con una propuesta global, contemporánea y que responde a los principios fundacionales de este encuentro con las músicas del mundo. Más de 40 actividades, entre conciertos, charlas y talleres, completan un programa que tiene como principales baluartes a Oumou Sangaré (Malí), Ana Tijoux (Chile), Amparanoia (España), Noura Mint Seymali (Mauritania), Dubioza Kolektiv (Bosnia y Herzegovina), Canzionere Grecanico Salernitano (Italia), Cimafunk (Cuba), Lova Lova (República Democrática del Congo) o Raúl Rodríguez ‘Flamenco Fusión Power Trío’ (España), así hasta un total de 26 proyectos musicales.

Esta edición de WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria contará con tres espacios delimitados con vallas, cada uno con su propio aforo y su control de entrada y salida. Para acceder a cada escenario, será necesario adquirir entrada, que ya se pueden obtener de manera gratuita en la web lpacultura.com desde hoy viernes. Para los espacios abiertos, se ofrecerá la posibilidad de obtener los tickets por día, presentando en cada control de aforo la entrada correspondiente, pero con la obligatoriedad de llevar siempre puesta la mascarilla. Para la sala Miller, las entradas se solicitarán por concierto. En los que respecta a los talleres y demás actividades las entradas gratuitas se pondrán a disposición del público próximamente.

Los escenarios estarán ubicados en Santa Catalina (escenario principal), en la plaza de Canarias y un tercero en el Edificio Miller. El aforo establecido es de 4.500 personas para el escenario Santa Catalina (de pie), 3.000 para el de la plaza de Canarias (de pie) y 192 para la sala Miller (sentados). Para los conciertos en espacios abiertos será obligatorio llevar mascarilla y siempre se recomienda seguir con todas las medidas de precaución que marcan las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios. En Miller los conciertos tendrán asiento asignado, con distancia de seguridad y obligatoriedad de llevar mascarilla durante todo el concierto.

El Festival WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria 2021 está organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, y está dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.