El ADEIN Tenerife hace su mejor partido de la temporada para apuntarse la segunda victoria

El ADEIN Tenerife Santa Cruz Fundación CB Canarias se apuntó la victoria su choque de la quinta jornada de la Primera División de baloncesto en silla de ruedas, al imponerse en la tarde-noche de este sábado al Salto Bera Bera: 80-41. Los dirigidos por Javier Martínez hicieron su mejor partido hasta la fecha ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

El cuadro local se puso por delante desde el inicio, pero con un juego un tanto impreciso, lo que le imposibilitó distanciarse en el marcador hasta mediado el cuarto (11-3 a 4:00 para el final). Los anfitriones impusieron un ritmo muy alto, lo que les permitió robar muchas bolas. Faltaba algo de calma en el ADEIN para aprovechar el buen trabajo defensivo, pero el equipo daba la sensación de que iría a más con el paso de los minutos, como así fue. Costaba anotar, pero finalmente los chicharreros cerraron un primer acto que invitaba a la esperanza: 20-4.

Los locales fueron a más en el segundo parcial. Biel, muy entonado, encontró en Cristian en un aliado para afinar el tiro. El average, y más ante un rival en la lucha por la permanencia como es el Salto Bera Bera, será clave en el futuro de la liga y por eso el ADEIN no levantó el pie del acelerador: 32-8 a 6:00 para el descanso. Javier Martínez movió el banquillo y eso dio frescura al equipo, que mantuvo el ritmo hasta el intermedio: 41-14.

No cambió la decoración del choque a la vuelta de vestuarios. Mediado el cuarto se produjo el debut en las filas locales del jugador maliense Gari. Se gustaron los insulares en esta fase del encuentro, con un baloncesto alegre: 52-16 a 5:00 para el final del cuarto. El partido estaba más que encarrilado. Alejandro Mendoza empezó a sumar puntos en este tramo del duelo e hizo que el ADEIN mantuviese la renta, concluyendo el acto con un 57-30.

El último cuarto no fue un trámite porque el Bera Bera no quiso, no dándose por rendido y obligando a los tinerfeños a seguir muy metidos para mantener la distancia en el luminoso: 80-41. El ADEIN puso este sábado en cancha a 12 jugadores, todo un logro en este deporte, algo que no se ve ni en la División de Honor.

Ahora llega un parón de varias semanas en la competición. Próximo partido: 16 de diciembre, en desplazamiento a Palma de Mallorca para medirse al Discaesports.

ADEIN TENERIFE SANTA CRUZ FUNDACIÓN CB CANARIAS (80) Alejandro Mendoza (22), Cristian Luis Ibáñez (6), Ramón Chinea (-), Jonay Ramallo (8), Biel Llopis (31) –equipo inicial—, Jaime Álvarez (13), Benito Lugo (-), Zebensuí Estévez (-), José Manuel Martín (-), Andrea Santana (-), Gari Habibou (-) y David Delgado (-).

SALTO BERA BERA (41) Daniel Obiang (4), Oskar Sánchez (7), Gonzalo Miguel Requeta (5), Iván Echavarría (2), Aner García (17) –equipo inicial—, Asier Hortelano (4), Alex Calambas (-) y Enatu De Ángel (2).

ÁRBITROS R. Ranera Herrera, T. Costiñas Sánchez y. N.M. Costiñas Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al local Chinea.

PARCIALES 20-4, 41-14 –descanso–, 57-30 y 80-41.

INCIDENCIAS Quinta jornada de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas Liga BSR-Trofeo Fundación ONCE. Pabellón Sergio Rodríguez del Complejo Deportivo Insular Santa Cruz-Ofra, ante unos 200 espectadores.

