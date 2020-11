El Iberostar Tenerife se prueba frente a uno de los 'grandes' como el Valencia Basket

El Iberostar Tenerife, segundo clasificado de la Liga ACB con nueve victorias y una sola derrota, se prueba este domingo ante uno de los equipos más importantes de la competición nacional, el Valencia Basket.

El conjunto que prepara Txus Vidorreta afronta el choque ante los valencianos con la clara intención de defender ese segundo lugar de la clasificación que lo acerca más a los objetivos que se ha marcado.

Está claro que no será una cita fácil, pero la no presencia de aficionados en las gradas iguala algo más este envite. De todas formas, los insulares no tienen nada que perder y si mucho que ganar.

Vidorreta aprovechará el buen momento de sus jugadores, especialmente de sus bases, para controlar el partido e intentar abrir el campo para intentar darle espacio a Gio Shermadini en el interior.

Pero como bien se ha dicho esta semana, para ganar a un Valencia Basket, un equipo de Euroliga, habrá que estar a un alto nivel todos sus hombres y cada uno que salga a la cancha pueda aportar algo positivo al juego.

Segundo contra décimo primero en la clasificación. Eso le dará emoción e interés a este partido donde los pequeños detalles serán importantes. Está claro que el Iberostar Tenerife utilizará sus armas para sacar la victoria adelante que, principalmente, serán la del poder interior con Gio Shermadini de líder, y el acierto exterior de jugadores como Salin, Doornekamp o los propios bases -Huertas y Fitipaldo-.

Pero Valencia cuenta también con hombres importantes en esas líneas de ataque con lo que la defensa será otro de los aspectos muy determinantes.

Los dos conjuntos están necesitados por la victoria y mañana tendrán mucho que decir en el el pabellón Fuente de San Luis, a partir de las 16:00 horas.