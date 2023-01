El Lenovo Tenerife se asegura la Copa

El Lenovo Tenerife disputará de nuevo la Copa del Rey, tras vencer al Unicaja de Málaga (91-84), al que, además, supera en la clasificación.

El Lenovo Tenerife cede el liderato

Más

La buena salida del equipo de Txus Vidorreta en el tercer cuarto, la aportación ofensiva de Gio Shermadini y Jaime Fernández y el buen trabajo defensivo del grupo, pero especialmente de Aaron Doorrnekamp, hizo que la victoria se quedara en la Isla.

Dominio del juego interior de los tinerfeños que le llevó a empezar a marcar diferencias. Gio Shermadini, pívot del equipo insular, marcó la pauta en los primeros instantes del choque con diez puntos de los catorce que llevaba su equipo (14-11).

Los tinerfeños alcanzaron una diferencia de ocho puntos en este primer cuarto, pero la entrada en cancha de Osetkowski y Barreiros, con buen acierto del exterior, hizo que el partido llegara al primer parón con un ajustado 21-20.

Salió más concentrado el Unicaja en el segundo cuarto, siguiendo con una intensa defensa y atacando con acierto, con un juego vertical que hizoa mucho daño al equipo insular.

Barreiro, en el minuto 12 de partido, pondría a su equipo por primera vez delante en el marcador (23-24) y un minuto más tarde aumentaría la ventaja el Unicaja a cinco puntos tras dos triples de Carter.

Pese al tiempo muerto local, el Unicaja seguiría haciendo mucho daño a la defensa local y alcanzaría un parcial de 2-11 en este inicio del segundo cuarto para ponerse en la máxima diferencia hasta el momento (25-33, min.14).

El Lenovo Tenerife estaba jugando muy espeso en ataque. No lograba parar el ataque visitante y en ataque no encontraba hueco para anotar. Sería el ex Unicaja Jaime Fernández quien rompería esa “sequía” anotadora local para anotar un triple importante, aunque no fue el empujó necesario para darle la vuelta al marcador. El Unicaja, más asentado en la cancha, logró de nuevo poner la diferencia en nueve puntos (32-41) a dos minutos para llegarse al descanso.

Dentro del irregular juego local, lo importante al final fue que llegó “vivo” al descanso, después de dos minutos de mucho mérito (41-46).

El tercer cuarto resultó fundamental en la trayectoria del partido. El Tenerife salió a por todas y dispuesto a cambiar la dinámica del juego de la primera mitad. Subió un pasó en defensa y en ataque insistió en el juego interior con Gio Shermadini (23 puntos hasta el momento), mientras que Salin también se unía a la “fiesta”.

Parcial de 8-0 (49-46, min.22) y el Lenovo Tenerife volvía a tener el mando del choque con un juego vivo y, sobre todo, una defensa donde habían pocas fisuras y con un Aaron Doornekamp realizando un excelente trabajo.

La diferencia se fue hasta los ocho puntos (61-53), una ventaja que los tinerfeños supieron mantener hasta el final del tercer cuarto (72-64).

Diez minutos, todo abierto y con dos equipos que no querían renunciar a la victoria. Fran Guerra puso la máxima diferencia en el marcador hasta el momento (74-64), una ventaja que, a la postre, sería determinante ya que permitía al Lenovo Tenerife jugar con cierta tranquilidad.

Pero el Unicaja nunca bajó los brazos. Kalinowski fue una amenaza constante, así como Perry que “despertó” en el último cuarto aportando velocidad y puntos, pero insuficientes.

Alberto Díaz, con un triple, acercó a su equipo a tres puntos (83-80), pero tanto Jaime Fernández como Gio Shermadin estuvieron acertados en sus acciones finales y no permitieron que el rival pudiera ganar el choque.

91 LENOVO TENERIFE (21+20+31+19). Huertas (13), Salin (8), Cook (2), Doornekamp (7), Shermadini (25) –inicial-, Fernández (23), Fitipaldo (3), Sastre (4), Rodríguez (-), Abromaitis (2) y Guerra (4).

84 UNICAJA MÁLAGA 84 (20+26+18+20). Díaz (8), Djedovic (6), Thomas (9), Kalinoski (15), Kravish (8) –inicial-, Osetkowski (10), Ejim (10), Barreiros (5), Carter (5) y Perry (8).

ÁRBITROS: Peruga, Torres y Báez. Eliminaron por faltas a Osetkowski (min.37) y a Fitipaldo (min.39).

INCIDENCIAS: Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante más de cinco mil aficionados.