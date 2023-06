El Lenovo Tenerife incorpora a su equipo técnico a Gonzalo García de Vitoria

El Lenovo Tenerife ha alcanzado un acuerdo con Gonzalo García de Vitoria para incorporarlo al equipo técnico del conjunto aurinegro como asistente de Txus Vidorreta.

El Lenovo Tenerife se despide del playoff

Más

García de Vitoria (Bilbao, 3/2/1971), tiene una amplia trayectoria en las ligas FEB, así como en las categorías inferiores de la selección española, donde sumó hasta 48 partidos internacionales en distintas etapas.

Pasó por los banquillos de Pozuelo, Universidad Complutense, Hellín y Guadalajara antes de iniciar su etapa en la LEB Oro, cuyo punto de partida fue el Autocid Burgos 2007/08.

Un gran paso en mi carrera aterrizar en @ACBCOM y @BasketballCL y ayudar a @CB1939Canarias a conseguir todos sus objetivos. Muchas ganas de aprender d un gran coach, su cuerpo técnico y de una increíble organización. Nervioso, excitado y ansioso al mismo tiempo 💛🖤#VamosCanarias https://t.co/t0SURBTcjn — Gonzalo GV (@Gonzalo_GV) 28 de junio de 2023

De ahí pasó al Melilla Baloncesto para ejercer primero de ayudante y luego, a partir del curso 2009/10, de entrenador principal.

Llegó a encadenar hasta 16 temporadas en la LEB Oro, que además de su citado paso por Burgos repartió entre la Ciudad Autónoma, en dos etapas diferentes (2008/13 y 2022/23), Ourense Baloncesto (2013-21) y Alicante (2021/22).

Por el camino, entre otros méritos, ganó una Copa del Príncipe con el Melilla y logró el ascenso deportivo a la ACB, en 2014, a su paso por tierras gallegas.

Gonzalo García de Vitoria formó parte también de distintas selecciones españolas en categorías menores (sub 18, sub 19 y sub 20), en calidad de entrenador ayudante, llegando a ser subcampeón de Europa sub 18 en Nova Gorica 2007 y campeón de Europa sub 20, en Helsinki 2016.