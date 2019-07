Toque de atención de la Autoridad Fiscal al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Las Palmas

La Autoridad Independiente de la Autoridad Fiscal (AIReF) ha pedido al Ministerio de Hacienda que "tutele" y adopte las medidas previstas en la ley de Estabilidad Presupuestaria con las cuentas de Canarias. Además da un toque de atención a las cuentas del Cabildo de Tenerife y a la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Otros Gobiernos autonómicos como el de Madrid y Navarra también han sido señalados.



Los motivos que aduce es el elevado crecimiento de sus gastos, que oscila entre el 5 y el 8 %, una vez descontadas las operaciones no recurrentes y la distorsión de los fondos de la UE.



La AIReF ha presentado este jueves el informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2019.



Los expertos han señalado que tras un semestre completo de ejecución presupuestaria, es el momentos de revisar el cumplimiento de esos objetivos y advertir a las administraciones, para que puedan reconducir su actividad económica y tengan capacidad de reacción y de realizar recomendaciones.



Esas medidas previstas, recuerda el organismo, se aplican con gradualidad y van desde las preventivas a las coactivas.



En este caso recomiendan las preventivas, que consisten en "autodisciplina" fiscal en las cuentas y en reuniones con los responsables de Hacienda, para justificar los gastos, aunque pueden llegar a que Hacienda les impongan acuerdos de no disponibilidad presupuestaria y otras medidas coercitivas.



También han pedido esa tutela para Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, aunque, han agregado, en este caso no proceden las medidas preventivas porque las tres están pendientes De los planes económico-financieros de 2018, así como del marco 2019-2020 y será en esos planes donde se tendrá que ajustar su escenario fiscal.



El informe constata que han detectado riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad en 13 comunidades y del de gasto en otras once.



En Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja deben ajustar la ejecución de sus gastos a los menores ingresos previstos.



En estas autonomías, el cumplimiento del objetivo de estabilidad derivaría de los cambios en el pago del IVA, mientras que el País Vasco, que incumpliría la regla de gasto, por las operaciones no recurrentes.



Para Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña prevé incumplimiento del objetivo de estabilidad, aún si vuelve el pago del IVA por parte del Estado a como lo hacía en 2017, ya que tienen un mayor gasto computable, una ves depuradas las operaciones no recurrentes y la distorsión de los fondos de la UE por encima del crecimiento previsto del PIB nominal del 3,8 %.



El informe insiste en que la fijación de los objetivos de estabilidad para los próximos ejercicios se debería hacer de manera diferenciada, atendiendo a la posición fiscal de cada una, así como en los de deuda, según la estabilidad o superávit del ejercicio anterior.



Precisa que el gasto financiado con cargo a los fondos de la UE deberían ser un gasto neutro de cara al cumplimiento de la regla de gasto, ya que, en su opinión, el método utilizado para calcular su exclusión produce una importante distorsión en el cálculo de la regla.



La AIReF también recomienda al Ministerio de Hacienda que active las medidas preventivas previstas en la ley para los ayuntamientos de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid y el cabildo insular de Tenerife por el fuerte incremento registrado y previsto en los gastos, con tasas de variación del 10 %.



Así como para los de Almonte, Jaén, Jerez de la Frontera, Parla y Navalcarnero.



En este caso, por presentar riesgos de incumplimiento de las reglas fiscales de 2019, déficit recurrente, consecuencia del crecimiento de su gasto por encima del 8 % a pesar de tratarse de ayuntamientos con problemas estructurales de sostenibilidad.