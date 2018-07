Clavijo reconoce que el empleo creado en los últimos años no satisface en su calidad y retribución

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y representantes sindicales y empresariales, han firmado este miércoles la Estrategia Canaria de Activación para el Empleo 2018-2020, que sigue las directrices para la política de empleo de la UE y de España.



Tras la firma, el presidente canario ha indicado que se trata de una estrategia que busca algo más que hacer lo mismo siempre, y ha añadido que si bien es cierto que en los últimos tres años se han creado en Canarias 98.000 empleos, lo cierto es que a nadie satisface su calidad y la retribución.



El acuerdo ha sido firmado además por la consejera de Empleo, Cristina Valido; los secretarios generales de CCOO y UGT en Canarias, Inocencio González y Gustavo Santana, respectivamente; el presidente de la CEOE en Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, y el director general de la CCE, José Cristóbal García.



Los objetivos clave de esta estrategia, según la documentación facilitada por el Gobierno regional, son reducir el desempleo, aumentar la activación y reducción de los periodos de desempleo.



También tiene como objetivos mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de las vacantes y mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por los servicios públicos de empleo.



La consejera de Empleo ha recordado que en 2012 se firmó otra estrategia para un periodo de dos años y desde entonces no se había vuelto a producir un acuerdo similar.



El secretario general de UGT en Canarias ha declarado que esta firma es consecuencia de la firma de la concertación social que tuvo lugar a comienzos de año.



El secretario general de CCE ha manifestado que con este acuerdo se producirá una adaptación de las estrategias europea y española a la realidad canaria, y ha reconocido que no ha sido fácil el consenso.



El secretario general de CCOO en las islas ha afirmado que con este acuerdo se confirma que el diálogo social es una realidad en Canarias, y ha pedido que no se olviden de que en las islas es alta la tasa de paro y hay muchas personas desempleadas de larga duración.



El presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife ha comentado que el periodo de esta estrategia (2018-2020) coincide con el de los acuerdos marcos nacionales de negociación colectiva y, además, está vinculado a las estrategias europea y española.



En la Estrategia Canaria de Activación para el Empleo se establecen las líneas para facilitar la planificación y se prima el espíritu de transversalidad en actuaciones y colaboración interinstitucional, cuyas acciones se alimentan y retroalimentan gracias a la colaboración pública y privada, se añade en una nota de prensa.



Los objetivos estratégicos son formar, orientar y optimizar los recursos, y se hace hincapié en la promoción de la activación y mejora de la empleabilidad de los trabajadores jóvenes, en especial usando instrumentos como el Sistema Nacional de Garantía Juvenil; y potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social.



Además, será un objetivo estratégico colaborar con el sistema educativo en la mejora de las capacidades necesarias para el trabajo y para el aprendizaje permanente.