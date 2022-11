Digitale Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz und 3D-Design gehören zu den von jungen Menschen am meisten nachgefragten Workshops

Das regionale Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung nimmt über die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft (Aciisi) das Programm 2022 zur Förderung der digitalen Kompetenzen der kanarischen Bevölkerung (Codecan) wieder auf.

Von diesem September bis zum 22. Dezember sind wieder Anmeldungen für fünf Online-Workshops möglich, die die gefragtesten praktischen Schulungen zu Informations- und Kommunikationstechnologien für junge Menschen anbieten, wie z. B. künstliche Intelligenz, 3D-Design, Videobearbeitung, Fake News und die verantwortungsvolle Nutzung von IKT.

Das Codecan-Programm ist kostenlos und zielt darauf ab, die Kapazitäten und das Wissen über Informations- und Kommunikationstechnologien zu stärken, vor allem in den jüngsten Bevölkerungsgruppen, und das Wissen, die Nutzung und die Spezialisierung der IKT durch einen praktischen und didaktischen Ansatz und eine verantwortungsvolle Nutzung zu fördern.

Alle Informationen über die Workshops, die Schulungsinhalte und die Anmeldeformulare des Codecan-Programms sind unter folgendem Link verfügbar und aktualisiert:

https://sites.google.com/capacitaciondigital.edu.es/programa-codecan-2022

Wenn Sie auf das Bild oder den Titel des Workshops klicken, gelangen Sie zu den spezifischen Informationen und dem Anmeldeformular am Ende. Es wird empfohlen, vor der Anmeldung die Informationen sorgfältig zu lesen, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Ausrüstung und der Teilnahmebedingungen.

Erfolgsformel für IKT-Wissen

Das Codecan-Programm wandelt Wissen aus dem IKT-Universum um und fördert die Fähigkeiten von Familien, Lehrern und Kindern im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Robotik, Programmierung oder Webdesign sind keine Fächer mehr, sondern werden zu “Instrumenten, die die Kreativität der Schüler fördern und zur Kompetenz und persönlichen Entwicklung der jungen Generationen beitragen”. Ein Erfolgsrezept, das vom Codecan-Programm durch seine Indikatoren und Endergebnisse bestätigt wird. Im vergangenen Jahr nahmen 44 Bildungszentren und mehr als 2 300 Personen, darunter Schüler, Tutoren, Eltern und Erziehungsberechtigte, an fast hundert Online-Workshops teil, die von praktisch allen Inseln aus zugänglich waren.

Das Programm zur Förderung digitaler Fertigkeiten auf den Kanarischen Inseln (Codecan) ist in drei Bereiche gegliedert: Ausbildung, Spezialisierung und Sensibilisierung.

Der Schulungsbereich zielt darauf ab, theoretisches und praktisches Wissen über die wichtigsten offenen Hardware- und Software-Technologien unter einer angenehmen und didaktischen Perspektive zu vermitteln, um das Interesse und die Neugierde für diese Technologien bei einem bedeutenden kindlichen und jugendlichen Publikum zu wecken. Schematisch wird der Schulungsbereich in Online-Schulungen, Präsenzschulungen und Workshops gegliedert sein.

Die Spezialisierung zielt darauf ab, die von den verschiedenen Zielgruppen des Programms erworbenen Kenntnisse durch verschiedene Arten von Wettbewerben mit steigendem Schwierigkeitsgrad, wie z. B. Wettkämpfe, Turniere und Challenges, zu nutzen.

Der Sensibilisierungsteil des Programms zielt darauf ab, die Bevölkerung auf allen Ebenen für die wichtigsten Risiken der IKT zu sensibilisieren. In diesem Bereich wird Informationsmaterial zu diesem Thema verbreitet, unterstützt durch persönliche Gespräche mit Jugendlichen und Erwachsenen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

