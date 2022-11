Gustavo Santana, Regierung der Kanarischen Inseln: “Die Inseln haben ein einzigartiges Ökosystem für Start-ups im Mobilitätssektor, ein perfektes Labor”

Gustavo Santana, stellvertretender Minister für Infrastruktur und Verkehr der Kanarischen Regierung, erklärte, dass sein Bereich “für Infrastruktur und Verkehr zuständig ist. Innerhalb der Infrastrukturen gibt es die Straßen, die Häfen und den Transportbereich, und jeder dieser Bereiche kann viele Möglichkeiten für das Unternehmertum bieten, allerdings in unterschiedlichen Bereichen. Die Verwaltung ist oft nicht die innovativste, aber in dieser Legislaturperiode haben wir es versucht, und da können wir schon die Arbeit zählen, die wir vom Regionalministerium aus entwickelt haben, um Ziele zu verfolgen, die mit dem übereinstimmen, was diese nationale Strategie will”.

“Innerhalb des Vizeministeriums haben wir das Labor für Qualität und Technologie der öffentlichen Arbeiten und des Bauwesens. Dieser Dienst führt Maßnahmen durch, die man vielleicht als institutionelles Unternehmen bezeichnen kann, das z. B. Vulkanasche zur Herstellung von Bausteinen verwendet. Das Gesetz schreibt vor, dass in Gebäuden, in denen mehr als 50 Tonnen Abfall anfallen, diese recycelt werden müssen. Einige der Projekte, die wir durchführen, bestehen aus diesen Bauabfällen: Schutt, Beton, Fliesen...”, sagt Gustavo Santana.

“Wir glauben, dass die Verwaltung, auch wenn sie keinen kommerziellen Zweck verfolgt, untersuchen kann, ob dies möglich ist, und dass es andere Möglichkeiten gibt, die Unternehmen des privaten Sektors nicht zu zwingen oder ihnen Anreize zu geben, diese Aspekte der Kreislaufwirtschaft einzuführen, indem sie die Spezifikationen verbessern oder verbessern lassen”, so Santana.

“Andere Projekte, die wir auch im Rahmen des Labordienstes durchführen und die mit der Kreislaufwirtschaft zu tun haben, sind die Verwendung von NFU (Altreifen). Wir werden ein Gesetz für die Verwendung in Asphalt zu machen und nicht haben, um es zu exportieren, sondern in dieser Zirkularität, die in dieser Gemeinschaft verfolgt wird und als ein Ziel, zusätzlich zu dieser Regierung auch, kann beginnen, solche Materialien und andere Anwendungen zu verwenden”, sagte der stellvertretende Minister.

Register der Verkehrsunternehmen für die Verwaltung von Daten

“Dann gibt es die Digitalisierung oder die Generierung von Daten, und das ist mit dem Verkehrsbereich verbunden. Wir müssen auch die Besonderheiten der Kanarischen Inseln berücksichtigen, sowohl in Bezug auf die Rechtsprechung als auch auf die Nutzung der Verkehrsmittel. In dieser Gemeinschaft besteht eine ziemlich enge und regelmäßige, in manchen Fällen sogar tägliche Beziehung zum Luft- und Seeverkehr, denn er ist sozusagen unser Pendelverkehr, da wir entweder mit dem Schiff oder dem Flugzeug intensiv im Luft-, See- und Inselverkehr unterwegs sind”.

“Auf den Kanarischen Inseln haben wir ein anderes Kompetenzniveau, was die Zuständigkeit für diese Verkehrsträger angeht, als im Luftverkehr. Soweit dem Regionalministerium bekannt ist, ist die zuständige Stelle die Allgemeine Staatsverwaltung. Für den Seeverkehr zwischen den Inseln ist die Autonome Gemeinschaft der Kanarischen Inseln zuständig. Für den Seeverkehr mit dem Festland ist es die Allgemeine Staatsverwaltung. Dann kommen wir zum Landverkehr, und dort haben wir ein Kompetenzniveau auf der Inselebene. Ich wollte diese Einführung machen, weil ich mir bewusst bin, dass einer der Bereiche, in dem die Nutzung der Infrastrukturen sowohl aus Sicht der Verwaltung als auch in Bezug auf die Information der Nutzer stark verbessert werden kann, die Nutzung der vom Verkehr generierten Daten ist”, erinnert der stellvertretende Minister für Infrastruktur und Verkehr der kanarischen Regierung.

“Wir sprechen von Personen, Passagieren, Luft-, See- und Landverkehr sowie von Güterverkehr, VTC, Taxis, kollektivem Verkehr und anderen sanfteren Verkehrsträgern (Motorroller, Fahrräder...). All dies erfordert eine Vielzahl von Daten, und eine der Initiativen, die wir ergriffen haben, auch unter Nutzung europäischer oder staatlicher Programme, ist die Beantragung von Beihilfen zur Schaffung eines Betreibers oder, wie wir es nennen, eines ”Registers der Verkehrsbetreiber“, über das wir bisher nicht verfügten, weil wir festgestellt haben, dass all diese Daten nicht einheitlich sind”, betont Gustavo Santana.

“Es stimmt, dass die gelegentlichen Landverkehrsunternehmen hier auf der Insel ihre Daten haben, aber sie werden nicht gemeinsam genutzt. Ich glaube, dass eine der Strategien, die mit der Vision Spaniens als Unternehmernation zusammenhängt, aber auch eine Strategie der Regierung der Kanarischen Inseln ist, in diesem Fall des Regionalministeriums für öffentliche Verwaltungen, sind offene Daten, Datenmanagement. Wir im Regionalministerium sind damit völlig einverstanden, aber wir sind uns der Schwierigkeit bewusst, all diese Daten mit den vorhandenen Kompetenzen für den Land-, Luft- und Seeverkehr zu erfassen”, meint Santana.

“Wir können sagen, dass wir einen Teil der Seeverkehrsdaten der Inseln haben, weil wir Zugang zu ihnen haben, da wir sie direkt verwalten, aber wir haben keinen einfachen Zugang zu den Daten über den Personenverkehr auf den Inseln. Das ist es, was wir erreichen wollen, mit dem Register der Betreiber zu korrigieren, ein Projekt, das in Kürze ausgeschrieben wird und eine langwierige Arbeit, die wahrscheinlich in einigen Jahren wirksam wird, nicht in dieser Legislaturperiode, aber die begonnen werden muss, weil wir nicht über diese Datenverwaltung verfügen, die später dazu dienen wird, andere Verkehrsträger, den Luftverkehr, den Seeverkehr... zu integrieren”, versichert der stellvertretende Minister.

Innovation im Verkehrssektor

Im Hinblick auf die Einführung von 5G und das Szenario von Autos mit intelligentem Fahrverhalten weist Gustavo Santana darauf hin, dass “auf internationaler Ebene Tests auf Automatisierungsebene durchgeführt werden, und ich glaube nicht, dass es so sehr von der öffentlichen Verwaltung abhängt, wie lange es dauert, bis sie mehr oder weniger ankommt. Das ist ein Thema, das in Unternehmen viel bewegt. Was die öffentliche Verwaltung tun muss, ist, die Vorschriften anzupassen, die oft viel langsamer sind als die Impulse dieses Sektors und jedes anderen Start-up-Sektors.

Gustavo Santana erklärte: “Das Ministerium und die Generaldirektion für Verkehr konzentrieren sich auf die kommunale und insulare Ebene, auf das Landesinnere und dann auf die überörtliche Ebene, und wir wollen die Gemeinderäte dabei einbeziehen, aber wir sehen die Pläne für nachhaltige urbane Mobilität auch als ein Instrument für die Mobilität und die Auswirkungen auf die Städte und ihre Einwohner. Da wir aber auch die Kommunen mit einbeziehen wollen, sehen wir in den nachhaltigen städtischen Mobilitätsplänen ein Instrument, das für die Mobilität und für die Bewohner der Städte und Dörfer unerlässlich ist. Eine der Anforderungen der übergeordneten Verordnung ist es, Gelder für emissionsarme Zonen und auch für Verkehrsprojekte wie Motorroller, Fahrräder usw. bereitstellen zu können.

Management und die Rolle von Startups

Zur Rolle der öffentlichen Verwaltung bei der Förderung von Unternehmensgründungen in der Anfangsphase innerhalb des Sektors, für den das Vizeministerium für Infrastrukturen und Verkehr zuständig ist, erklärt Gustavo Santana, dass “wir diese Tätigkeit bisher noch nicht ausgeübt haben. Wir alle wissen, wo der Verkehrssektor steht. Er ist ein wesentlicher Sektor. Außerdem gibt es in diesem anderen Teil der kanarischen Regierung verschiedene Abteilungen, und obwohl ich zustimme, dass die Arbeit zur Förderung von Neugründungen in diesem Sektor auch von der betreffenden Abteilung unterstützt und durchgeführt werden sollte, ist es die Abteilung für Wirtschaft, die in dieser Angelegenheit federführend ist”.

Gustado Santana spricht über die Besonderheiten der Mobilität und die Möglichkeiten, die die Kanarischen Inseln haben und die besonders förderlich für ein Ökosystem von Start-ups im Mobilitätssektor sind: “Hier muss man die verschiedenen Verkehrsträger mit der ländlichen Mobilität, der touristischen Mobilität und so weiter integrieren. Auf den Kanarischen Inseln leben wir in einer erzwungenen Intermodalität in dem Sinne, dass eine Person, die heute von Gran Canaria nach Teneriffa fährt, vielleicht den Bus, das Flugzeug und ein Taxi benutzt hat, oder ein Boot, ein Auto... und auch auf eine alltäglichere Weise. Aufgrund der besonderen Bedingungen auf den Kanarischen Inseln, die ein einzigartiges Ökosystem für die Entwicklung von Start-ups bieten, sind die Kanarischen Inseln ein perfektes Laboratorium für das Thema Mobilität, aber auch für das Thema Materialien.

“Darüber hinaus gibt es weitere Instrumente, sowohl steuerlicher als auch anderer Art, die Kanarische Sonderzone, für ein Start-up, die oft mit Innovation und F&E zu tun haben. Es gibt Steuerbefreiungen für F&E, die hier im Vergleich zum Festland besonders anregend sind. Wir haben das Klima, das perfekte Ökosystem. Wir haben ein besseres Ökosystem für Mobilität als das Festland”, sagte der stellvertretende Minister.

Für Santana sind “andere Dinge, die innovativ sein und neue Unternehmen hervorbringen können - auch im Zusammenhang mit der Mobilität - die Erzeugung von ökologischen Kraftstoffen und Elektrokraftstoffen. Aspekte des Wasserstoffs, die mit Industrien zu tun haben, die praktisch dem Mobilitätssektor zuzuordnen sind, und die hier, aufgrund der Entfernung, die wir haben, sehr gut untersucht werden könnten”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana