PROEXCA konzipiert Maßnahmen zur Internationalisierung der kanarischen Wirtschaft auf der Grundlage von Innovation, Technologie und Digitalisierung

Unter dem Motto “Avanza_Proexca” diente die diesjährige Ausgabe des Internationalen Proexca-Forums (FICA 2022) dazu, die strategischen Linien des öffentlichen Unternehmens für die kommenden Jahre vorzustellen und die zahlreichen Instrumente bekannt zu machen, die der Geschäftswelt der Inseln und ausländischen Unternehmen, die auf den Kanarischen Inseln investieren möchten, zur Verfügung stehen.

Das Internationale Forum der Kanarischen Inseln (FICA 2022), das von der öffentlichen Gesellschaft Proexca organisiert wird, konzentrierte sich in diesem Jahr auf die Frage, wie man Talente für Unternehmen auf den Inseln gewinnen und an sich binden kann, sowie auf die dreifache Nachhaltigkeit, die alle Internationalisierungsprojekte anstreben müssen, die auf dem heutigen globalen Markt wettbewerbsfähig sein wollen: ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung betonte der stellvertretende Minister für Wirtschaft und Internationalisierung der Kanarischen Regierung, Blas Acosta, dass “das Jahr 2022 in vielen Sektoren einen Wendepunkt darstellt. Aus diesem Grund haben wir uns in dieser Ausgabe fest vorgenommen, die Beteiligungs- und Meinungskanäle in der FICA zu erweitern, einem Raum, der heute mehr denn je als Treffpunkt und Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen, Organisationen und Institutionen verstanden werden muss, um alle Bemühungen um die Umwandlung und Internationalisierung der Unternehmen und der Wirtschaft im Allgemeinen auf die ökologisch und zeitlich nachhaltigsten Wege für ihre wirtschaftliche und soziale Solidität zu lenken”.

In diesem Sinne hob Acosta die Arbeit der öffentlichen Verwaltungen hervor, die den verschiedenen sozioökonomischen Akteuren gemeinsame Räume für Analysen und Debatten zur Verfügung stellen und sie, wie im Fall von Proexca, bei ihrem Internationalisierungsprozess begleiten, sowohl extern als auch bei der Suche nach Partnerschaften und Investitionen aus dem Ausland, so dass es uns gelungen ist, allein im Jahr 2021 mehr als 300 Millionen Euro an Investitionen anzuziehen und 619 spezialisierte Arbeitsplätze zu schaffen“.

Die Geschäftsführerin von Proexca, Dácil Domínguez, stellte auf der Konferenz den Strategieplan des Unternehmens vor, “der auf der Idee beruht, dass das Humankapital, die Innovation und das Wissen der Inseln zu den treibenden Kräften werden müssen, die die Kanarischen Inseln auf der Karte der Weltwirtschaft platzieren. Auf den Inseln gibt es Fachleute mit Spezialisierung und Ausbildung, die zusammen mit den natürlichen Vorzügen der Inseln und den vielfältigen Möglichkeiten, die sie in den verschiedenen Produktionsbereichen bieten, das wichtigste Aushängeschild des Archipels sind”.

Ein Plan, der auf der Grundlage von sechs Aktionslinien funktioniert:

­- Die erste konzentriert sich auf die Entwicklung von Unterstützungsinstrumenten für die Internationalisierung, die dem Profil der kanarischen Unternehmen, d.h. den KMU und den Fachleuten, näher kommen und effizienter sind.

-Die zweite zielt darauf ab, Innovation, Technologie und Digitalisierung in die Internationalisierung unserer Wirtschaft einzubeziehen.

-Ein weiterer Schwerpunkt sind die Menschen und ihre Fähigkeit, Talente für die Internationalisierung zu entwickeln.

-Ein vierter Aktionsbereich ist die proaktive Einwerbung von Ressourcen für die Unternehmen des Archipels, wobei ständig nach Finanzierungsmöglichkeiten bei internationalen Finanzinstitutionen, der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen gesucht wird.

-Der fünfte Schwerpunkt ist der Förderung der Kanarischen Inseln als Ziel für internationale Unternehmen gewidmet und fördert die Anziehung und Bindung ausländischer Investitionen mit hohem Mehrwert.

-Schließlich schlägt die Strategie auch Maßnahmen innerhalb des unternehmerischen und institutionellen Ökosystems der Kanarischen Inseln vor, um die Koordinierung und Komplementarität der Maßnahmen der gesamten Internationalisierungsgemeinschaft auf den Kanarischen Inseln zu verstärken, insbesondere zwischen der Regierung, den Inselräten, den Handelskammern und der Kanarischen Sonderzone sowie den Unternehmen, die an der Einleitung oder Aufrechterhaltung von Maßnahmen im Ausland interessiert sind.

Gerade in Bezug auf diese letzte Achse umfasste die FICA 2022 in dieser achten Ausgabe verschiedene Präsentationen und runde Tische, in denen Fachleute aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen ihre Prognosen zu neuen Trends und zukünftigen Handlungslinien vorstellten und darüber diskutierten, wie man durch das Management von Zielen Talente anziehen und binden kann, welche Rolle die Kanarischen Inseln als Anziehungspunkt für internationale Talente spielen oder wie KMU in der Nachhaltigkeit eine Differenzierung ihrer Marke auf internationalen Märkten finden können. Mehr als zweihundert Personen, die sich für die Internationalisierung der kanarischen Wirtschaft interessieren, verfolgten die Konferenz, die per Streaming übertragen wurde.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana