Le kit numérique en chiffres : 65 000 demandes et 11 000 obligations accordées pour un montant de 500 millions d'euros

Avec cette norme, l'Agenda numérique de l'Espagne est mis à jour, l'initiative lancée en juillet 2020 pour promouvoir le processus de transformation numérique du pays, afin de faire le point sur le chemin parcouru, de l'adapter à l'horizon 2026, d'améliorer son alignement avec le Plan de relance , de transformation et de résilience (PRTR) et de promouvoir des projets stratégiques à fort impact à travers la collaboration public-privé et la co-gouvernance avec les communautés autonomes.

La mise à jour de l'Agenda numérique espagnol a été abordée en Conseil des ministres après avoir incorporé les priorités pour les mois à venir et deux nouveaux axes transversaux se référant aux Projets stratégiques pour la relance et la transformation économique (PERTE) et à l'initiative Retech.

Au cours de l'année 2021 et du premier semestre 2022, une impulsion fondamentale a été donnée aux investissements du PRTR dans le domaine numérique en matière de connectivité, de R&D, de numérisation de l'administration et des PME, et un transfert important a été effectué vers les communautés autonomes et les conseils municipaux pour la numérisation du secteur public et la promotion des compétences numériques des citoyens.

L'Agenda numérique espagnol constitue un pilier stratégique pour la sortie de la crise causée par la pandémie et un vecteur de modernisation et de prospérité à moyen terme, en agissant dans une triple dimension: infrastructure et technologie, économie et personnes.

Accélération des déploiements

Tout au long de l'année 2022, la vitesse de déploiement de l'Espagne numérique va s'accélérer avec le lancement des principaux investissements dans la numérisation du tissu économique et des compétences numériques.

La première phase d'investissements publics dans la numérisation est d'environ 20 000 millions d'euros, avec un horizon de 2023 ou 2025, selon les projets, un montant qui représente environ 30% des investissements prévus avec les transferts dans le PRTR. Il s'agit d'un volume de ressources sans précédent pour investir dans la numérisation avec une portée et une ampleur qui permettront un impact véritablement transformationnel.

En effet, grâce au PRTR et à l'Agenda numérique espagnol, l'investissement de l'État dans la période 2021-2022 a multiplié par 9 l'investissement dans la numérisation dans la période 2019-2020, favorisant un véritable saut technologique avec un impact à moyen terme. Le budget consacré à la numérisation des administrations publiques est 20 fois plus important, le budget alloué à la numérisation des PME et au renforcement des compétences numériques est 14 fois plus important et 3 fois plus important dans le cas de la promotion de la connectivité, de la cyber-sécurité, de l'intelligence artificielle et des données.

Pour canaliser le processus de transformation numérique, 8 plans numériques spécifiques ont été lancés pour être développés au cours de ces années : le Plan pour la connectivité et les infrastructures numériques de la société, de l'économie et des territoires (1 960 millions d'euros) ; la Stratégie de promotion de la technologie 5G (1 514 millions d'euros) ; la Stratégie nationale d'intelligence artificielle (600 millions d'euros) ; le Plan national pour les compétences numériques (3 593 millions d'euros) ; le Plan de numérisation des PME (5 000 millions d'euros) ; le Plan de numérisation des administrations publiques (3 165 millions d'euros) ; le Pôle audiovisuel européen de l'Espagne (1 600 millions d'euros) et le Plan national de cyber-sécurité (1 000 millions d'euros).

Connectivité numérique et technologies 5G et 6G

En termes d'infrastructures et de technologies, l'Espagne numérique envisage diverses actions pour renforcer et étendre l'axe de la connectivité numérique à l'ensemble de la population, qui continuera d'être promue jusqu'en 2026. Parmi les mesures en cours, il faut souligner le programme UNICO Broadband, dont l'objectif est de fournir une connectivité ultra-rapide à plus de 4 500 municipalités en 2025, pour un montant de 250 millions d'euros, soit la plus grande dotation en haut débit de l'histoire de l'Espagne.

À cela s'ajoutent des actions avec les communautés autonomes pour améliorer les infrastructures de réseau ou la loi générale sur les télécommunications.

On continuera également à promouvoir l'axe du déploiement de la technologie 5G, en mettant l'accent sur la R+D+i, la cybersécurité 5G et l'exécution de projets tracteurs. Au total, 13 universités et centres de recherche ont reçu des subventions pour la R+D+i en matière de 5G 6G avancée et le premier écosystème de supercalculateurs quantiques du sud de l'Europe, Quantum Spain, a été lancé.

Cyber-sécurité et intelligence artificielle

En raison des défis géopolitiques croissants, les mesures du Plan national de cyber-sécurité, parmi lesquelles le lancement du Plan de choc de cyber-sécurité pour renforcer les capacités de cyber(sécurité des citoyens, des PME et des professionnels et le début de la mise en œuvre du Centre des opérations de cyber-sécurité de l'Administration générale de l'État. L'un des objectifs dans ce domaine est d'atteindre 20 000 nouveaux spécialistes en cyber-sécurité et en intelligence artificielle, entre autres.

Les progrès de l'Agenda numérique espagnol ont également eu lieu dans l'économie des données et l'intelligence artificielle grâce aux programmes de mission de R&D en intelligence artificielle ou au projet Quantum Spain, auxquels s'ajouteront de nombreux autres pour encourager l'attraction de talents nationaux et internationaux, soutenir la création d'infrastructures de données et technologiques et intégrer l'intelligence artificielle dans le tissu productif.

Numérisation des PME et des administrations

Pour la numérisation des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants, des mesures d'envergure ont déjà été adoptées, comme le lancement du premier appel du programme Digital Kit pour 500 millions d'euros, pour lequel plus de 65 000 demandes ont été reçues et plus de 11 000 obligations de numérisation, ou le fonds Next Tech pour promouvoir le développement de projets numériques innovants à fort impact.

Le processus de transformation numérique est également encouragé dans les administrations publiques, avec par exemple l'allocation de fonds pour la numérisation des entités locales de plus de 50 000 habitants et l'objectif de rendre 50 % des services publics disponibles sur des applications mobiles.

Pôle audiovisuel et compétences numériques

Pour atteindre l'objectif de faire de l'Espagne la plaque tournante de l'audiovisuel en Europe, des mesures de soutien fiscal et de facilitation des visas ont été promues, ainsi que la loi sur la communication audiovisuelle, et l'attractivité de l'Espagne en tant que plateforme commerciale européenne continuera de s'améliorer.

Au cours de l'année 2022 et du reste de la période, les programmes les plus innovants pour le développement des compétences numériques des citoyens dans le système éducatif seront également lancés, après avoir déjà alloué 140 millions d'euros aux communautés autonomes dans une conférence sectorielle.

Nouveaux Hubs: PERTE et Retech

L'Espagne numérique 2026 incorpore dans un nouvel axe transversal, les projets stratégiques de relance et de transformation économique (PERTE), le nouvel instrument de collaboration public-privé lancé à l'occasion du PRTR.

Onze PERTE ayant une importante composante numérique ont déjà été approuvés et lancés, dans des domaines clés pour le présent et l'avenir du pays, comme l'industrie automobile, la santé de pointe, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et le stockage, le système agroalimentaire, l'économie circulaire, les industries navales et aéronautiques, la numérisation du cycle de l'eau ou la nouvelle économie des soins, entre autres. L'investissement total du PERTE est d'environ 30 000 millions d'euros.

L'autre axe transversal incorporé est l'initiative Retech (Réseaux territoriaux de spécialisation technologique), une initiative avec laquelle seront lancés des projets stratégiques régionaux visant la transformation et la spécialisation numériques.

Renforcement avec l'addendum au plan de relance

Les investissements prévus dans la stratégie numérique de l'Espagne au cours de la première phase du PERTE seront renforcés grâce aux transferts supplémentaires et aux crédits affectés des fonds européens de nouvelle génération.

Dans l'addendum au plan qui sera présenté au second semestre de l'année, les composantes numériques du PERTE seront renforcées et en particulier les programmes ayant un plus grand impact sur la transformation de l'économie, comme le programme Digital Kit ou le Hub audiovisuel, et le PERTE de la nouvelle économie du langage, de la microélectronique et des semi-conducteurs (PERTE Chip), en plus des nouveaux programmes qui verront le jour dans les prochains.

Une numérisation humaniste

L'ensemble de ce processus de transformation numérique est guidé par les principes de la Charte des droits numériques, cadre de référence pour la protection des droits des citoyens dans la sphère numérique, adoptée l'été dernier.

Le processus de transformation numérique comprend un agenda ambitieux de réformes structurelles qui favorisent la modernisation et la numérisation de l'administration, améliorent le climat des affaires, avec la loi Créer et grandir et la réforme des faillites approuvée la semaine dernière au Congrès, en plus de la loi des startups (actuellement en cours), et renforcent le cadre réglementaire des télécommunications, avec la nouvelle loi générale des télécommunications et la loi sur la cyber-sécurité 5G.

Dans le secteur audiovisuel, la nouvelle loi générale sur la communication audiovisuelle se distingue. S'y ajoutent la mise aux enchères de la bande 700 MHz déjà réalisée, la réduction temporaire de la taxation du spectre pour le déploiement de cette technologie et les éléments destinés à promouvoir la 5G et le secteur audiovisuel.