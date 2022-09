Hecansa porta sostenibilità, digitalizzazione, big data e realtà aumentata a GastroCanarias

Hotel Escuela de Canarias (Hecansa), centro affiliato al Dipartimento del Turismo, Industria e Commercio del Governo delle Canarie, parteciperà di persona al 7º Salone Gastronomico delle Canarie, GastroCanarias 2022. Il team di Hecansa, lo studente e numerosi esperti collaboratori svolgeranno più di una quindicina di attività di carattere formativo con prodotti locali nell'Aula di Formazione, uno spazio aperto al pubblico della fiera e dedicato ad esibire le qualità della Formazione Professionale Duale che viene insegnata negli alberghi scuola.

Questa nuova edizione della fiera della gastronomia arriva dopo una pausa di due anni, provocata dalle restrizioni della pandemia. Dopo aver superato diversi ritardi nel 2022, l'evento si svolgerà il 27, 28 e 29 settembre, di persona, nel Recinto Ferial di Tenerife.

Saremo presenti con un'aula in cui verrà visualizzata l'efficienza di un centro di formazione all'avanguardia in Spagna e l'adattamento ai nuovi parametri in cui si muove il turismo, come la sostenibilità, la digitalizzazione, i Big Data e la Realtà Aumentata, Esempi concreti che mirano a introdurre gli studenti in questo modello, posizionando il marchio Hecansa al posto dell'innovazione, dello sviluppo e dell'internazionalizzazione“, sottolinea l'amministratore delegato di Hoteles Escuela de Canarias, Ciprián Rivas.

Una buona opportunità per trasferire ai partecipanti le capacità della gastronomia dell'arcipelago, esaltare il prodotto locale e promuovere un'alimentazione sana e un consumo sostenibile, attraverso azioni formative che includono corsi di perfezionamento, dimostrazioni culinarie, degustazioni e assaggi.

Hecansa, per avviare il suo programma di contenuti nell'Aula di Formazione, conta sulla collaborazione di diversi esperti del settore della gastronomia. Pedro López, chef esecutivo del ristorante De Contrabando; Aníbal Falcón, considerato uno dei migliori tagliatori di prosciutto del mondo; César Giménez, tecnico gelataio; Juan Santiago, capo chef e proprietario di Hestia Restaurante, o Manuel Rodríguez, chef di Tenerife con una lunga esperienza gastronomica, sono alcuni dei professionisti che parteciperanno alla fiera.

Saranno presenti anche Isaac Bernal, ex alunno di Hecansa e direttore dell'azienda KombuXa; Oscar Santos, sommelier dell'azienda Vinófilos Tenerife, o Diego Schattenhofer, chef del ristorante Taste 1973, e l'equipe di professionisti dello staff di Hoteles Escuela de Canarias e dello studente.

Tra i contenuti che si svilupperanno, spiccano quelli con i prodotti del chilometro 0. La quesadilla herreña, il vino di Bodegas Montoro (La Gomera) o il tartaro di tonno obeso sono alcuni dei prodotti che saranno esposti nell'Aula di Formazione, in collaborazione con diversi marchi come HiperDino, Frimancha Canarias, Arehucas, Ireks Ibérica, Stella, Prodotti Trabel, Aquanaria e Vinófilos.

Hotel Escuela de Canarias farà conoscere, in questo modo, il suo sistema di Formazione Professionale Duale, caratterizzato da consentire agli studenti di formarsi attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche, applicate dal primo giorno in ambienti reali.

Studenti di Hecansa ai campionati GastroCanarias

Tra le attività programmate nell'ambito dell'organizzazione di GastroCanarias ci sono i vari campionati di gastronomia. Si tratta di attività parallele e complementari che si svolgeranno negli stessi scenari e spazi previsti dall'organizzazione. Questi concorsi, sia di cucina che di bevanda, sono falliti da una giuria, incaricata a sua volta di dirimere e assegnare i premi ai vincitori.

Gli studenti di Hoteles Escuela de Canarias, come è consuetudine in questa classe di eventi, competono in alcuni dei campionati che si svolgono in fiera. Quattro studentesse e due studenti dell'Hotel Escuela Santa Cruz, e due studenti dell'Hotel Escuela Santa Brígida, partecipano al 7º Campionato delle Canarie di Giovani Cuochi/e - Gran Premio Binter “La Cocina en Verde”.

Inoltre, Francisco Javier Pérez, docente di Hecansa, partecipa al Campionato Assoluto delle Canarie di Cucina - Gran Premio Cabildo de Tenerife, un concorso gastronomico di carattere regionale che si celebra il 27 settembre.

Realtà virtuale nell'Aula di Formazione

Lo stand principale di Hecansa, l'Aula di Formazione, ospiterà un modulo cucina climatizzato, uno spazio per i tavoli per i partecipanti, una sala per la preparazione delle attività e un magazzino di prodotti. Tuttavia, Una delle grandi novità di questa edizione è l'integrazione di uno stand più piccolo, un'area collegata abilitata con tecnologia di realtà virtuale.

Questo spazio innovativo cerca di offrire un'esperienza diversa attraverso la tecnologia di realtà virtuale. Hotel Escuela de Canarias intende mostrare le strutture dei suoi stabilimenti a tutti coloro che indossano gli occhiali attraverso un viaggio virtuale interattivo ricreato attraverso immagini a 360 gradi.

Inoltre, la sala sarà circondata da fotografie dei centri di Hecansa, in modo che tutti i partecipanti possano essere immersi nelle sue strutture anche senza dover utilizzare gli occhiali VR.

Traduzione di Francesca Usai