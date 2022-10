Industria 4.0 e strategia nazionale per l'industria connessa: strumenti per trasformare il settore

Yaiza Castilla inaugura CICAN 2022 con la fiducia nell'aumento del PIL del settore del 25% in cinque anni, a cui contribuisce un investimento senza precedenti nella modernizzazione e nell'ampliamento del settore. Il primo Congresso dell'Industria delle Canarie riempie la Sala della Camera dell'Auditorio Adam Martín con 420 iscritti faccia a faccia, una trentina di relatori di prestigio nazionale e internazionale e dirigenti di imprese industriali con sede alle Canarie.

Le Canarie dispongono di importanti punti di forza per diversificare la loro economia grazie all'industria, come motore del cambiamento e dell'innovazione, ha sottolineato all'inaugurazione del CICAN 2022 la consulente per il turismo, l'industria e il commercio del governo regionale, Yaiza Castilla, che si è mostrata fiduciosa in un netto aumento del PIL del settore da quando le avverse condizioni socio-economiche mondiali si sono attenuate, ha affermato.

La consigliera dell'Area ha accolto gli oltre quattrocento partecipanti, tra relatori, imprenditori, professionisti e rappresentanti di istituzioni, al I Congresso dell'Industria delle Canarie, CICAN 2022, che apre questo appuntamento annuale di riferimento con il manifesto di capacità completa e trasmissione in diretta in streaming per il pubblico interessato.

“In questo forum di conoscenza specialistica vogliamo affrontare le misure necessarie per ottenere un nuovo modello industriale conforme alle linee guida europee e alle esigenze presenti e future, in stretto coordinamento con il settore”Ha detto la consulente e ha indicato tre strumenti essenziali che sono stati messi a punto.

ha fatto riferimento alla strategia di sviluppo industriale delle Canarie EDIC 2022-27 e allo “sforzo di bilancio senza precedenti” per gli aiuti all'ammodernamento, alla diversificazione e alla creazione di nuove industrie nelle Canarie, che nel suo invito del 2022 raggiunge i 12,8 milioni di euro, rispetto ai quasi 2 milioni di tre anni fa. Si tratta di sovvenzioni che nei suoi tre ultimi inviti hanno portato a un totale di 209 progetti industriali nelle Canarie, sia di nuova creazione, diversificazione delle linee di produzione o modernizzazione e con una portata di 7.045 posti di lavoro.

Per l'invito del 2022 ha annunciato che sono già state presentate 170 domande, il 32% in più di iniziative di imprese industriali rispetto a quelle presentate lo scorso anno, “il che è estremamente positivo, sia per la generazione di valore e di occupazione del settore industriale nell'economia canaria, sia per il suo contributo alla promozione del modello di sviluppo sostenibile e diversificato che vogliamo”, ha sottolineato.

Come terzo strumento essenziale per lo sviluppo dell'industria, la Castiglia ha fatto riferimento ai piani direttivi delle aree industriali, già affidati a lobbisti e comuni e che mirano a facilitare lo sviluppo di un'adeguata politica di terreni industriali urbanizzati, in grado di essere costruito, di qualità e a prezzi ragionevoli.

Per quanto riguarda la trasformazione digitale del settore e la formazione, la consulente ha annunciato che il suo dipartimento sta lavorando per mettere a disposizione entro la fine del l'anno le basi per l'invito a promuovere l'industria 4.0 da parte dei fondi FESR raccolti per la prima volta, 18 milioni di euro in cinque anni e con l'idea di convocarla nella sua prima edizione all'inizio del 2023.

Il titolare regionale dell'Industria ha riconosciuto che “resta ancora molto da fare per raggiungere gli obiettivi di una maggiore diversificazione dell'economia delle Canarie da parte dell'industria, ma sono pienamente convinta che questo lavoro sia già iniziato e che i frutti cominceranno a vederli, Da quando le avverse condizioni socio-economiche mondiali si sono sciolte”.

“Al riparo dal buon andamento del turismo e dal suo grande effetto trattore, le Canarie hanno grandi aspettative, ma non possiamo perdere di vista gli effetti e le minacce che incombono sul nostro progresso”, ha aggiunto.

Sull'EDIC, che segna la tabella di marcia per lo sviluppo dell'industria regionale, è intervenuto il viceconsigliere di Industria, Commercio e Consumo del governo delle Canarie, Justo Artiles, nel primo blocco di documenti CICAN 2022.

Justo Artiles ha sottolineato che l'impegno dell'Esecutivo per il settore è ampiamente definito in questo documento (EDIC 2022-2027), con il quale si propone di aumentare del 10% il numero di aziende manifatturiere, Il PIL si attesta al 7,7% del valore aggiunto lordo, con un incremento del 25% rispetto al l'attuale 6,2%, pari a 2,65 miliardi di euro di fatturato o fatturato.

Innovazione, digitalizzazione, formazione, sostenibilità e capitale relazionale delle imprese sono gli strumenti del cambiamento, ha sottolineato Justo Artiles, sostenuti dai punti di forza del settore: un tessuto imprenditoriale resistente al COVID, una manifattura consolidata e strategica, che concentra oltre l'80% delle imprese e il 70% dei posti di lavoro industriali nelle isole; una rete di infrastrutture della conoscenza e centri di innovazione e un bilancio positivo tra creazione e chiusura di imprese, tra gli altri indicatori.

Al termine di questa presentazione è intervenuto online il direttore generale di Industria e PMI del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Galo Gutiérrez, per approfondire le linee di sostegno in vista della transizione industriale, e l'impulso dato dal governo centrale alla trasformazione digitale attraverso la strategia nazionale dell'industria connessa, che mira a migliorare la competitività, ad aumentare il valore aggiunto industriale e ad aumentare l'occupazione qualificata. Questo impulso si realizza attraverso un piano d'azione completo in settori strategici, linee di sostegno e programmi.

Successivamente, il tavolo di discussione sulla Manifattura, composto da Naveen Mehra, amministratore delegato della Compañía Cervecera de Canarias, Raquel Malo, CEO di Protisa, Javier Marrero, CEO di Biomca Química, e José Luis León, direttore generale di Aguas Minerales de Firgas, ha evidenziato aspetti come la capacità dell'industria canaria di generare incrementi di produttività duraturi e continui nel tempo, la necessità di investire nella tecnologia e nella standardizzazione dei processi e l'opportunità di potenziare il trinomio industria-Turismo-commercio come asse di crescita delle imprese.

Traduzione di Francesca Usai