Laureano Pérez, Direttore Generale di Promozione Economica del Governo delle Canarie: “La nostra intenzione è incoraggiare le gestori di fondi a investire nelle startup delle Canarie”

Laureano Pérez Rodríguez è direttore generale della Promozione Economica del Governo delle Canarie, l'area responsabile della promozione, del sostegno e della partecipazione alle azioni volte a promuovere l'attività economica e la creazione, creazione e consolidamento di imprese nelle Canarie. Laureano Pérez è laureato in Scienze Economiche presso la Facoltà di Scienze Economiche e Commerciali dell'Università Complutense di Madrid.

P. In che modo il vostro dipartimento sta affrontando l'imminente approvazione, per la prima volta in Spagna, di una legge che conferisce personalità giuridica differenziata alle startup rispetto all'imprenditorialità tradizionale?

Laureano Pérez. Lavoriamo su diverse linee: alcune sono di sostegno all'imprenditorialità in generale, altre sono rivolte all'innovatore. Abbiamo anche convocato una serie di incontri con attori che intervengono nelle startup per raccogliere il loro feedback ed elevare alcune delle idee o delle proposte che avevano organizzazioni come Emerge e altri attori privati per la legge sulle startup, che ora sono in fase di elaborazione. Inoltre, sosteniamo missioni internazionali che sono di riferimento per l'ecosistema imprenditoriale e stiamo potenziando l'accelerazione delle startup nelle Canarie.

Abbiamo partecipato, ad esempio, al Web Summit di Lisbona, all'Europa Startup Summit, al Mobile World Congress di Barcellona, alla RePeople Conference, che è un evento annuale che cerca di posizionare le Canarie come punto d'incontro dell'azienda tecnologica. Inoltre, abbiamo lanciato il primo programma di sostegno all'accelerazione della startup per la sua internazionalizzazione in collaborazione con la Direzione Generale dell'Africa. Siamo inoltre coordinati con l'Agenzia Canaria per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione (ACIISI). Considerando che l'Assessorato ha aree come Conoscenza, Internazionalizzazione e altre competenze così diverse, poniamo sempre l'accento sul coordinamento in modo che gli sforzi non siano diluiti e che ci sia un maggiore sfruttamento. In questo senso, credo che stiamo facendo progressi, soprattutto attraverso PROEXCA.

Per quanto riguarda Sodecan, abbiamo i prestiti delle Canarie Financia. Il “Financia 1” è stato lanciato a maggio 2020 e abbiamo valutato, oltre a gestire, i prestiti che già provenivano da dietro, perché ci sono prestiti in essere da periodi di finanziamento precedenti. Abbiamo valutato il funzionamento degli strumenti finanziari di sostegno alle start-up per l'innovazione R&S e deciso quali degli strumenti finanziari inclusi nell'ultimo programma operativo vogliamo potenziare per il nuovo programma, 2021-2027.

P. Di che dipartimento è quel programma?

L.P. è il programma operativo del governo, per il quale abbiamo presentato proposte nell'ambito degli strumenti finanziari. L'idea che avevamo era quella di potenziare o avviare un fondo che aiutasse a co-investire in questo tipo di iniziative aziendali, pur mantenendo gli strumenti che riteniamo abbiano funzionato bene nelle “Canarie Financia 1”, che è quello che è in vigore ora. Si tratta di strumenti che, in linea di principio, funzionano. I prestiti vengono concessi tenendo sempre conto della dimensione dell'ecosistema di startup che abbiamo nelle Canarie. Da molto tempo, in particolare con la Camera di commercio di Tenerife, abbiamo anche l'Olympo Boxes. È un programma che ha funzionato abbastanza bene nello sviluppo di startup. Ogni anno abbiamo continuato a sostenerlo e a cercare di migliorare i finanziamenti.

Inoltre, da anni, abbiamo iniziato a partecipare a un progetto congiunto con la Camera di Gran Canaria: Habitat Startup Gran Canaria. Questo progetto è nato nel 2020 e sono state realizzate tre edizioni della durata di sei mesi. Per ognuna delle edizioni ne hanno beneficiato cinque startup.

Inoltre, stiamo lavorando su argomenti che riguardano l'accompagnamento. Comprendiamo che questo passo è fondamentale, almeno nei primi anni di vita di un'azienda. Può darsi che l'idea sia buona, che abbia un buon progetto, ma se non hanno qualche consiglio su alcune questioni specifiche relative alla ricerca di finanziamenti o al modello di business, non avranno probabilità di successo. Abbiamo programmi di supporto di tutoraggio e di follow-up con le quattro camere di commercio. Sosteniamo anche gli sportelli unici: riteniamo che facilitino l'avvio di un'impresa, soprattutto per i singoli imprenditori.

P. Ritengo che gli sportelli unici siano essenziali per evitare che sette imprese su dieci falliscano e che i loro modelli di business non siano scalabili. Con una piccola svolta e una formazione adeguata si potrebbe migliorare. Per questo motivo ritengo che gli sportelli unici debbano lavorare su questa componente di scalabilità e digitalizzazione dei progetti imprenditoriali e allo stesso tempo essere un punto di incontro affinché le imprese siano affrontate più da team che da singoli individui. Qual è la sua opinione?

L.P. Da Promozione Economica poniamo sempre l'accento sulla valutazione dei risultati per vedere se vale la pena di mantenere queste linee o se è preferibile modificare e creare nuove vie. Da un po' di tempo stiamo lavorando su una sorta di incentivi canadesi, la cui linea di assistenza è rivolta alle imprese in generale. L'idea è che rimanga sempre aperta nel tempo, che sia di concorrenza non competitiva, che sia associata al nuovo periodo di finanziamento dei fondi, le imprese possono presentare le loro domande in funzione delle loro esigenze di investimento e i fascicoli vengono risolti ogni mese.

Inoltre, in una delle ultime riunioni della commissione di controllo dello sportello unico, a Santa Cruz de Tenerife, ho chiesto loro di valutare quali imprese, tra le quali si erano registrate, erano ancora in vita dopo gli anni. Le società create nel 2019 sono state oggetto di un monitoraggio specifico e 563 delle 873 società analizzate sono rimaste attive. Dopo questi anni, dal 2019 al 2022 e considerando che abbiamo avuto una pandemia, su 310 che si sono dimessi, il 32% ha affermato che il motivo era cognitivo, mentre il 21% aveva iniziato il lavoro dipendente senza successo. In seguito, il 19% ha fatto riferimento alla carenza di domanda, il 10% per mancanza di finanziamenti, il 6% per motivi personali, il 2% ha ritenuto di non aver gestito in modo corretto e un altro 2% ha dichiarato di non aver apprezzato l'esperienza di essere autonomo.

In definitiva, se non valutiamo e non sappiamo cosa è successo a tutte quelle aziende che abbiamo aiutato, qualunque siano, non possiamo sapere se gli strumenti stanno funzionando o meno. Principalmente perché forse abbiamo dato soldi a società che in uno, Due o tre anni non esistono più.

P. Uno dei punti su cui incide la legge Crea e Cresce è l'estensione delle vie di finanziamento al di là delle banche tradizionali (microcredito, crowdfunding, veicoli di investimento privato, ecc.) per enti che non conoscono le iniziative di finanziamento. Inoltre, nelle Canarie non ci sono forum di investimento dove le startup possono presentarsi.

L.P. Effettivamente. Sappiamo che è così. Abbiamo anche avuto contatti con alcuni fondi che operano nelle Canarie, come Archipélago Next e Bbooster-Dyrecto o gestori di fondi come Draper B1. Abbiamo in programma una linea già progettata, anche se stiamo ancora sviluppando come sarebbe la convocazione, per incoraggiare i gestori di fondi a investire nelle startup delle Canarie o che vogliono installarsi nelle Canarie. Ad oggi, non esiste in nessun'altra parte della Spagna un aiuto concreto rivolto ai gestori in funzione di ogni biglietto che danno. Stabiliamo una percentuale di aiuto per questi gestori con l'obiettivo di incoraggiarli a investire o facilitare il loro investimento nell'arcipelago. Nella proposta di bilancio approvata dal governo c'è una voce specifica che vogliamo utilizzare per avviare gli aiuti nel 2023.

Nelle isole Canarie è difficile ottenere fondi, anche per progetti di piccole dimensioni, a causa della burocrazia e del fatto che l'Europa richiede una serie di manuali di procedura, il che può scoraggiare le imprese dal richiedere finanziamenti. Così abbiamo attraversato epoche tumultuose. Abbiamo gestito oltre 1,23 miliardi di euro in aiuti per il COVID, aiuti di emergenza a La Palma, cioè aiuti per coprire emergenze per le quali, a volte, ci mancano tempo e risorse da dedicare e che, per il futuro, capiamo essere strategici.

Traduzione di Francesca Usai