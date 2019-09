Ligero ascenso de las temperaturas en las Islas

Canarias tendrá este jueves intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, con predominio de cielo poco nuboso en horas centrales, y en el resto, poco nuboso o despejado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las temperaturas continuarán en ligero ascenso en zonas del interior de las islas de mayor relieve y con pocos cambios en el resto.



Además, el viento soplará del nordeste, algo más intenso en las medianías y extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve; en las cumbres será flojo variable y girará a suroeste moderado.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del noreste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, localmente 6 cerca de las puntas sureste y noroeste. Fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 2 o 3 y rizada o marejadilla.



El Hierro tendrá componente noreste de fuerza 4 o 5, fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros y, en la costa suroeste, noreste 2 o 3 y marejadilla.



En Tenerife y La Gomera habrá noreste de fuerza 4 o 5, localmente 6 en las costas sureste tinerfeñas y noroeste gomeras. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En la costa suroeste de Tenerife y sur de La Gomera, variable 2 o 3 y marejadilla.



Gran Canaria espera vientos del noreste de fuerza 4 o 5, localmente 6 en costas oeste y sureste. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 2 o 3 y rizada o marejadilla.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán componente norte o noreste de fuerza 4 o 5, principalmente fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.



La predicción de la Aemet por islas para este jueves es la siguiente:



Lanzarote



En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, intervalos nubosos que tenderán a partir de mediodía a poco nuboso. Intervalos de nubosidad de tipo alto. Probable presencia de calima en altura. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, con brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 21 29



Fuerteventura



Intervalos nubosos a primeras horas del día en el norte que darán paso a cielos poco nubosos o despejados. En el resto de zonas cielos poco nubosos o despejados. Intervalos de nubosidad de tipo alto. Probable presencia de calima en altura. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo a moderado, con brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 21 27



Gran Canaria



En el norte, por debajo de 1.000 a 1.100 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa a primeras horas en medianías del norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior, pudiéndose superar localmente los 30ºC en medianías del sur. Viento del nordeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo noroeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste. En cumbres, viento del este flojo tendiendo a variable.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 26



Tenerife



En el norte, por debajo de 1.200 a 1.300 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descartan lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas en el norte, principalmente en medianías del nordeste. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste. En cumbres centrales, viento suroeste con intervalos de fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 29



La Gomera



En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descartan lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. Viento del nordeste, más intenso en los extremos noroeste y este durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en la costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 22 27



La Palma



En el norte y este, por debajo de unos 1.300 metros, cielos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas, con intervalos nubosos en las horas centrales. En el resto de zonas, intervalos nubosos matinales con cielos poco nubosos o despejados a partir de mediodía. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a primeras horas, principalmente en medianías del nordeste. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste, así como en la zona de El Paso. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 22 26



El Hierro



En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descartan lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas en el norte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte en extremos oeste y sudeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 18 26