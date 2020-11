Aforo completo en las ‘IV Jornadas Laborales de La Palma’

El aforo de IV Jornadas Laborales de La Palma estará completo, destaca en una nota de prensa la organización del evento. Magistrados, abogados y profesores, en la únicas jornadas presenciales que se celebran en toda España, se centrarán en la gestión de los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), añade.

Dirigidas en su inicio a la profesionalización del sector laboral de la isla de La Palma, se apunta en la nota, “en este año en el que se está legislando tan intensamente en materia laboral, se centraran en la gestión y el desarrollo de los ERTES y la problemática socio laboral de la crisis económica generada por la pandemia de Covid”. La dirección de las jornadas, que se celebrarán en el Hotel H10 Taburiente Playa de Los Cancajos, los días 6 y 7 de noviembre, está a cargo de Humberto Guadalupe Hernández, presidente de la Asociación de Profesionales Jurídico, Laboral, Económico y Social de La Palma y presidente de la Sala Social del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) Las Palmas.

En la nota se apunta que “ocho profesionales entre los que se encuentran magistrados, abogados laboralistas y profesores de Derecho Laboral, intentarán desgranar los entresijos que la vorágine de normas y leyes recientemente implantadas nos afectan a la sociedad para facilitar el trabajo de los y las profesionales del mundo laboral y por ende a las empresas y trabajadores en las que finalmente repercuten”.

Para el abogado laboralista y profesor de Derecho Laboral de la ULPG (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Losada Quintás, que participará en una de las mesas programadas, los cambios han sido significativos en corto espacio de tiempo. “En el contexto actual”, señala, “se está legislando intensamente. Ni siquiera en la anterior crisis asistimos a esta actividad frenética a nivel normativo. Creo que repercute muy positivamente en la sociedad inmediatamente, porque se busca la mayor protección posible en estas circunstancias económicas tan adversas por la crisis sanitaria, a través de la regulación de los ERTEs, y de todo lo que conforman las normas del denominado como escudo social. Y mediatamente, deben ser también positivas, porque en este período se ha intentado culminar el desarrollo reglamentario a la normativa en materia de Igualdad, y además se ha legislado de urgencia para que, superada esta situación transitoria, se consolide el trabajo a distancia con la aprobación de un nuevo marco regulatorio; creo que son las dos novedades legislativas en materia laboral más relevantes en este período, en aspectos no relacionados con los ERTEs”.

Añade que “lo deseable sería además que estas medidas se temporalicen; ya hemos asistido a las consecuencias de que no se haya hecho con la reforma laboral de 2012. Las normas laborales de urgencia, para atender a situaciones críticas, deberían tener un plazo temporal de vigencia. Parte de esa normativa puede consolidarse y estabilizarse, pero otra parte es evidente que genera graves fricciones sociales cuando la situación de crisis desaparece. Nuestro sistema normativo parece no atender a esa premisa y no es fácil de entender cuál es la justificación”.

En la nota se indica que “gracias a que la isla de La Palma se encuentra en semáforo verde de los territorios de España que mejor han contenido la expansión de la COVID, éstas jornadas laborales se han podido celebrar, siendo las únicas en todo el estado español donde se realizarán de forma presencial desde el comienzo del estado de alarma y en las que pondrán el enfoque el resto de profesionales laborales como línea de trabajo a seguir”.

Con el aforo “ya completo a tres días de celebrarse”, agrega, “donde el 90% de los asistentes provienen de otras islas, se aprovecha este evento además para dar a conocer La Palma y en la segunda jornada está programada una visita turística cultural al noreste de la Isla”.

Se informa que se cumplirán con todas las medidas de seguridad, manteniendo la distancia, el uso obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico. “El buen resultado de las jornadas repercutirá en la salud de todos y para ello, los ponentes de la península ya vendrán con PCR negativa y se tomará la temperatura a todos los asistentes”, indica.

Las IV Jornadas Laborales de La Palma están organizadas por la Asociación de Profesionales Jurídico, Laboral, Económico y Social Isla de La Palma. Colaboran: Cabildo Insular de La Palma, Asociación Laboristas de Gran Canaria, Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote, Fedepalma, Faep, Tirant lo Balnch, Editorial Jurídica Sepín, Caja Siete, Volcanic Life, La Palma Transfer.com, M. Asensio y Ecofinca Nogales.