Torres pone a Canarias como ejemplo de diálogo y consenso institucional ante la crisis de la COVID

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó en la mañana de este lunes, antes de la celebración del Día de la Fiesta Nacional en la Plaza de la Armería del Palacio Real, en Madrid, que Canarias sirve de perfecto ejemplo de diálogo y acuerdo ante la crisis de la COVID-19, se indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional. “Hemos sido capaces de apartar diferencias y conseguir un amplio consenso, que permitió tener un pacto firmado el 30 de mayo y un Plan para la Reactivación que ya está en el Parlamento regional. Creo que debemos lanzar el mensaje de que, en esta época dura, de crisis, angustia, dolor y sufrimiento, las instituciones deben estrechar lazos, superar diferencias y caminar de la mano. Por este motivo, también está Canarias hoy en este día especial en Madrid”, afirmó.

En declaraciones a los medios, Torres subrayó que este 12 de octubre se celebra en un año “especial porque todo viene marcado por la pandemia, por la expansión del coronavirus y por la crisis social, económica e institucional”. Sobre esta última, indicó que se aleja de lo que debe ser el interés de los ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo autonómico volvió a congratularse de la buena evolución de los contagios en Canarias en las últimas semanas, pero remarcando que no cabe ninguna relajación. “He dicho con claridad que la mejor manera de defender la sanidad y la salud es controlar la pandemia. Se ha hecho un trabajo exhaustivo, hemos tenido que tomar decisiones muy duras en agosto, adelantándonos a otras comunidades. Esas medidas exigían dos o tres semanas para ver los resultados y estamos ahora en una situación de contención, rebajando la incidencia acumulada y somos ya la región con los datos más favorables, tanto en los últimos 7 días como 14. No obstante, no podemos bajar la guardia”, recalcó.

En ese sentido, Torres vuelve a apelar a la responsabilidad general en días festivos como el de este lunes, tal y como hizo respecto a este fin de semana largo. Según indicó, “nada se ha ganado; todo puede volverse negativo y nos estamos jugando nuestra salud y economía en unos días clave, pues países como Alemania fijan la recomendación de viajes en 50 casos por 100.000 habitantes en 7 días y ya estamos cerca de 40, así como de 100 en dos semanas”. El presidente remarca que esta contención resulta clave para que Alemania o países como Chequia y Bélgica digan que es recomendable viajar a las Islas. “Esta es la mejor manera para abrir nuestras puertas al turismo exterior”, subrayó.

El líder canario resaltó también la importancia de la reunión que se celebrará este martes en la Comisión Europea con el fin de aprobar criterios homogéneos de todos los estados miembros de la UE sobre cómo viajar. “España propone que no se cierren fronteras, que se regionalicen los espacios, que Canarias tenga una singularidad como región ultraperiférica y que a la cuarentena se responda de otra manera, con test y PCR”, explicó.

En esa línea, señaló que su Ejecutivo sigue trabajando con el Gobierno central un protocolo de seguridad sanitaria para aplicarlo con los países de origen. “Vamos caminando y, aunque seguiremos defendiendo que también haya algún tipo de control a turistas peninsulares, se da un paso más para tener el mejor invierno posible”. Eso sí, insiste en que también es clave la situación en los países de origen y no oculta su preocupación por los datos actuales, que se elevan en Alemania, Reino Unido, Holanda y países nórdicos.

En busca de un modelo actualizado que diversifique la economía

Torres apuntó, a su vez, que su Gobierno está inmerso en la elaboración de los proyectos que presentará al Ejecutivo central y éste a la UE para captar los Fondos de Reconstrucción. Un empeño que, sin embargo, es compatible con haber puesto sobre la mesa un “modelo actualizado, que la pandemia obliga a que sea rápido, sobre un tejido económico y productivo diverso. No podemos depender exclusivamente de un sector y, por eso, apostamos por algo fundamental en esta legislatura: la transición ecológica justa, las energías renovables, aprovechar mejor las infraestructuras hidráulicas y las sinergias de nuestra tierra en todos sus valores ambientales, como lo que pueda venir de los fondos marinos, el viento o el sol”.

Según Torres, Canarias es un lugar “único en el mundo también para un turismo sostenible. Creo que la pandemia va a acelerar el nuevo modelo productivo del que hablé en mi investidura, que exige sus tiempos, pero que urge”.