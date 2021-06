'Adú' despide la Filmoteca CajaCanarias del Foro Migrantes en La Palma

La Fundación CajaCanarias despide este martes, 29 de junio, el ciclo de su Filmoteca contemplado en el calendario de actividades del Foro Migrantes, en La Palma, con la proyección del largometraje Adú (2020), indica en una nota de prensa. La sesión, que tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias la capital palmera (Plaza de España, 3), dará comienzo a partir de las 19:00 horas y las localidades, a un precio general de un euro, se encuentran disponibles a través de www.cajacanarias.com.

Luis Tosar y Anna Castillo, añade, protagonizan una producción que se alzó con cuatro Premios Goya y que relata tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Por un lado, señala, "y en un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos", apunta, "un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a un gran número de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla".