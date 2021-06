El corto ‘Tarek’ del palmero Anatael Pérez gana el festival Pride of the Déise de Irlanda

Tarek es un cortometraje dirigido por el cineasta de origen palmero Anatael Pérez, está protagonizado por los actores Cris Martín, Ágata Betancort, Altair Jorge Leiros, Miguel Cruz y Eduardo Zerolo. Su argumento trata sobre cuatro adolescentes de distinta orientación sexual que cuentan su experiencia en una fiesta en la que conocieron a un chico llamado Tarek. Los cuatro testimonios dejan entrever una conexión muy profunda entre los personajes, que a pesar de sus diferencias han pasado situaciones similares. Tarek habla sobre cómo las personas

pertenecientes al colectivo LGTBI sufren discriminación y rechazo debido a su condición sexual, se informa en nota de prensa.

El corto se ha alzado con el premio Best LGBTQ+ Representation del festival Pride of the Déise organizado por el colectivo Queer Vision de Irlanda. De entre los 274 trabajos presentados, Tarek fue seleccionado como uno de los 24 cortometrajes finalistas, haciéndose finalmente con el premio otorgado por el jurado. Se trata del primer trabajo canario presentado al festival y resultando además ganador.

Ha contado con la partición de Braulio Fernández Vidal, Emma Sánchez Báez, Juan Andrés Sosa, Lucas Sancho García, Rubén Delgado Reyes y Juan C. Hurtado en el equipo técnico, mientras que la banda sonora ha sido compuesta por Altair Jorge Leiros.

Es una producción de Anatael Productions en asociación con la escuela Creando Cine de Tenerife y Ápice Academy.

Actualmente Tarek continúa su recorrido por festivales.

Trailer de

Tarek: https://vimeo.com/545954773