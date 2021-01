El Comité Insular de Deportes mantiene la suspensión del Programa de Promoción Deportiva Básica hasta el 24 de enero

El Comité Insular de Deportes de la isla de La Palma, presidido por el consejero de dicha área Raúl Camacho, ha acordado mantener la suspensión del Programa de Promoción Deportiva de la isla hasta el 24 de enero, se informa en nota de prensa.

Raúl Camacho explica que esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta las nuevas restricciones publicadas en el Boletín Oficial de Canarias del día 9 de enero de 2021 para las islas que, como La Palma, permanecen en nivel 1. En ellas se establece que para las actividades colectivas en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros se permite un número máximo de seis por grupo, incluido el monitor. Además, no se autoriza la práctica de deportes de equipo ni actividades en las que no se garantice el mantenimiento de dicha distancia en todo momento.

“Atendiendo a estas nuevas condiciones, hemos acordado mantener suspendidas las actividades de Promoción Deportiva Básica, ya que consideramos que es lo más apropiado en estas circunstancias para garantizar el cumplimiento de estas normas y la seguridad de las niñas, los niños y jóvenes que se benefician de este programa deportivo”, manifiesta el consejero.

“La actividad física es fundamental para que, desde la infancia, se adquieran hábitos de vida saludable y se aprendan valores como la deportividad o el trabajo en equipo. No obstante, por encima de esto está nuestra obligación de cumplir con la normativa vigente y velar por la seguridad de jóvenes y de profesionales técnicos que imparten las distintas modalidades deportivas”, defiende Camacho.

El próximo 25 de enero, el Comité Insular de Deportes estudiará cómo proceder atendiendo a las recomendaciones del Gobierno de Canarias en relación a los datos epidemiológicos que presente la isla en ese momento.