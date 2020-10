Canarias pone en conocimiento de la Comisión del Mercado de la Competencia el incremento del precio del carburante en las ‘Islas Verdes’

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este martes, 13 de octubre, en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo regional ha puesto en conocimiento ya de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la circunstancia por la que en las islas occidentales no capitalinas (La Palma, El Hierro y La Gomera) "se produce un alza excepcional de precios del combustible para vehículos", se indica en una nota de prensa del citado departamento autonómico. Franquis aseguró que varios informes del Ejecutivo constatan que la diferencia de precios entre las llamadas Islas Verdes y el resto del Archipiélago no se deben a la doble insularidad por el transporte del combustible, sino "a la ausencia efectiva de competencia al acaparar un solo operador la mayor parte del mercado en esas tres islas", se apunta en la nota.

“Este Gobierno ha hecho y está haciendo todo lo posible por corregir una circunstancia que lleva años produciéndose sin que se hubiese acometido acción alguna anteriormente”, afirmó el consejero Franquis, “en el presupuesto de este año consignamos unas ayudas que finalmente no pudieron tramitarse. También encargamos dos informes que demuestran que el sobreprecio es por falta de competencia, no por coste de transporte. Y esta circunstancia es la que se ha comunicado a la Comisión de la Competencia para que la valore y actúe si es necesario”.

El consejero aseguró que el Gobierno canario siempre ha estado comprometido en buscar una solución al alza de los precios del combustible en las islas verdes y recordó que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de este se habilitó una partida para este objetivo. “El Gobierno ha mantenido esa preocupación desde el primer día, preocupación por resolver un problema que sabemos que afecta a determinadas islas en estos momentos”, señaló Franquis, “y lo primero que hicimos fue consignar un millón y medio de euros en los presupuestos para dar ayudas; sin embargo, tras hacer una consulta, nos confirmaron que esas subvenciones no eran compatibles con la normativa europea”.

El consejero Franquis reiteró que el Gobierno nunca ha cejado en su empeño por actuar contra la subida de precios al combustible en las Islas Verdes y por ello, en colaboración con la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, se encargaron otros dos estudios para saber cuál era el sobreprecio y si este se debía a la doble insularidad.

“La conclusión de los dos informes nos dice con claridad que no es un problema de doble insularidad, que es un problema de falta de competencia en esas islas, y la falta de competencia no podemos combatirla con dinero público sino con más competencia”, añadió el consejero Franquis, “lo que evidencian esos informes es que este incremento es que la solución pasa por facilitar una mayor competencia entre operadores en esas tres islas ya que actualmente un solo operador acapara el 40% del mercado, y cualquier ayuda pública que podamos inyectar no va a tener ninguna consecuencia en el precio de los carburantes para los consumidores”.

Los informes citados por el consejero muestran que los precios se incrementaron en las tres islas verdes de forma dispar entre 2006 y 2019. Así, mientras el aumento medio se sitúa en la isla de Tenerife en el 30% en dicho periodo, en la isla de El Hierro este incremento llegó al 68%, con un cambio relevante en el alza de los precios a partir de 2015. Además, se realizó una comparativa de precios en Canarias con respecto al resto de provincias españolas y especialmente con Baleares. Esa comparativa evidenció que en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura los diferenciales de precios disminuyen respecto a la evolución de los precios en el resto de España, mientras que en las Islas Verdes este diferencial aumenta.

“Hemos comunicado la situación a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia de nuestro país para que valore sobre esta circunstancia que está ocurriendo en nuestra Comunidad, sobre todo porque hay una enorme diferencia entre los precios que se encuentran en Lanzarote y Fuerteventura, que tampoco son islas capitalinas pero donde sí hay una competencia efectiva, y lo que ocurre por ejemplo en La Palma, donde el único elemento diferencial que hay es que hay un solo operador que acapara el 40% del mercado, por tanto el problema claramente es la falta de competencia”.