De pronto todos vulcanólogos, unos más y otros menos manejando el latín vulcanológico, que si enjambres sísmicos, que si fluidos magmáticos, que si emanaciones de gases, plumas volcánicas, lluvia de piroclastos, que si edificios volcánicos y un largo etcétera que ya manejamos como si tal cosa. Y nos atrevemos a hacer nuestras propias predicciones salpicadas por expresiones como esto tiene mala pinta, lo peor es la incertidumbre, lo peor está por venir, ya lo decía yo, no es para tanto, hay cosas peores, lo dices en serio. ¿Hay cosas peores? Ya digo, nos equivocamos casi tanto como los vulcanólogos, jeje, no se enfaden, es broma, pero recuerdo aquello de “la erupción es inminente, pero no descartamos que todo quede en nada” , “saldrá por aquí, pero ya te dije que iba a salir un poco más allá” y por supuesto “durará lo que tenga que durar” y como dice un amigo mío: “Prefiero el tipo hawaiano que el flamboyano” jeje , que uno suele meter la pata cuando no sabe de lo que está hablando. Lo que está claro es que el volcán hace lo que le da la gana. Y los vulcanólogos lo que pueden.