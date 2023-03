El PSOE dice que los museos del Puro y Las Cruces son “otro de los grandes fracasos de CC en Breña Alta”

“Los Museos del Puro y las Cruces fueron dos de las grandes apuestas de la gestión del PSOE cuando los ciudadanos nos dieron su confianza, apoyos que queremos recuperar, y que ”la incapacidad del grupo de gobierno de Coalición Canaria de Breña Alta ha llevado a su infrautilización, desprecio e incluso abandono“, asegura el Partido Socialista en nota de prensa.

En opinión del candidato de la Alcaldía de Breña Alta, Jorge González, “estos dos museos quisieron representar prácticas y costumbres, que han marcado la economía, historia, sociedad y representaciones culturales que nos representan a los breñuscos, y de los que estamos orgullosos. Por eso se dotaron de los recursos didácticos y expositivos más avanzados del momento. Durante esta última legislatura de ”los nacionalistas“ (entre comillas), duermen el sueño de los justos, y no se les ha sabido colocar en las rutas turísticas, ni tampoco como elemento cultural, educativo que muestre nuestra etnografía, economía y cultura a los que nos visitan y a las generaciones más jóvenes”.

“Me llama la atención que este grupo de Gobierno, que en su denominación de partido llevan el calificativo de nacionalista, precisamente no sea capaz de poner en valor y cumplir con la defensa de lo que predican pero muy de boquilla, y poner en valor nuestras costumbres e historia”, asegura Jorge González.

“Tras licitar la gestión y ésta quedar desierta, el Museo de las Cruces y el Museo del Puro, distan mucho de ser un elemento de dinamización turística y comercial para nuestro pueblo. Las rutas de cruceristas, y turismo en general pasan de largo sin visitarlos, y otro tanto pasa con el Museo de Las Cruces, como ya se ha señalado”, añade.

“Por si todo lo relatado fuera poco, este equipo de Gobierno nacionalista ubica una oficina móvil de información turística delante de estos dos museos, casi sin actividad, lo cual parece más una burla a los vecinos, a nuestras tradiciones e historia, lo que pone de manifiesto que este alcalde y su manera de gobernar, no están a la altura, no saben, o no están preparados para para poner a un municipio como Breña Alta donde debería estar”, asegura Jorge González.

Desde el PSOE Breña Alta lamentan “profundamente que sistemáticamente se lleven al fracaso, recursos y oportunidades que dejó nuestra dedicación y gestión, y que fueron un orgullo para nuestro municipio, para los breñuscos, y ejemplo de cómo se dinamiza de verdad un pueblo, y se respetan sus tradiciones”.

En opinión del candidato a la Alcaldía de Breña Alta por el PSOE, Jorge González, “se hace necesario que las ganas, la gestión, las ideas y el amor por nuestro municipio vuelvan a ilusionar a los breñuscos. Lo volveremos a hacer.”