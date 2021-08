CC acusa al Gobierno municipal de San Andrés y Sauces de “dar a dedo” y “fraccionar irregularmente” contratos públicos

El grupo municipal de Coalición Canaria en San Andrés y Sauces reitera en un comunicado “la denuncia de graves irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos, redacción de proyecto y concesión de contratos de las diferentes fases del Centro Socio Deportivo del municipio”. CC, se destaca en la nota, acusa al Gobierno municipal de "dar a dedo y fraccionar irregularmente contratos públicos".

CC considera “sorprendente el hecho de que el alcalde de la localidad realice una mala interpretación de forma intencionada del apartado 11 de la disposición segunda del texto refundido de la Ley de Contratos Públicos, en la que no se hace referencia al fraccionamiento de la redacción de un proyecto en base a la elaboración anterior de un anteproyecto, del que tampoco hay conocimiento de su existencia”.

Por tales motivos, desde CC se reitera que “una cosa es el fraccionamiento de la ejecución de la obra y otra, como es el caso, el fraccionamiento de la redacción de un proyecto de más de cuatro millones de euros, y que se ha hecho con la única intención de darlo a dedo, cosa que hoy no entiende la ciudadanía, ya que debería de primar la igualdad de oportunidades entre las empresas y profesionales que puedan concurrir a un proceso público”.

Coalición Canaria en San Andrés y Sauces entiende que, “ante un hecho tan grave, el alcalde socialista en vez de atacar a la oposición por realizar el trabajo de fiscalizar al grupo de Gobierno, lo que debería es pedir disculpas a la ciudadanía de San Andrés y Sauces por salir en los medios de comunicación falseando la verdad sobre el proceso que ha llevado a la construcción del Centro Socio Deportivo”.

“En esa tramitación, también se encarga un estudio de viabilidad sobre el proyecto, que no es tal, ya que se refiere a la construcción y solo hace mención a una justificación económica de dicho proyecto, que también es realizado por el mismo estudio de arquitectura que posteriormente es designado de la redacción de proyectos fraccionados”, dice. Se entiende desde CC que, “para garantizar la transparencia y veracidad de cualquier informe sobre la viabilidad, este tenía que haber sido realizado por otra empresa independiente y especializada en este tipo de baremaciones”, apunta.

Desde Coalición Canaria también quieren reiterar “la petición realizada por Registro de Entrada del Ayuntamiento, con fecha de 6 de julio, de toda la documentación referente a este proceso que, desde el grupo de Gobierno, obviando cualquier proceso de transparencia, ocultan al grupo municipal de CC y a los vecinos y vecinas de San Andrés y Sauces”.

Por último, CC reitera “el apoyo a la ejecución de una infraestructura de este tipo en el municipio, siempre y cuando sea viable y no comprometa la economía municipal, y que pueda convertirse en un referente comarcal de atención social y actividad deportiva”, pero se insiste en “la necesidad de que cualquier proyecto realizado con dinero público cuente con todos los avales legales y procedimentales que garanticen que no se encontrará con trabajas futuras en su ejecución y puesta en funcionamiento, no siendo ese el caso de este proyecto liderado por el grupo Socialista en el municipio”.