CC de Los Llanos pide que se resuelvan “de una vez” las ayudas a pymes y autónomos

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos pide en un comunicado que "se resuelvan de una vez las ayudas solicitadas por las pymes y autónomos del municipio para hacer frente a los daños económicos causados por el Covid el año pasado. La convocatoria se cerró a principios de enero y el plazo previsto para la concesión de las subvenciones era de 4 meses".

"En el Ayuntamiento hay una única persona destinada a la tramitación de los centenares de solicitudes presentadas. Lo que planteamos es que cuando se trate de gestionar ayudas que corren cierta prisa por la situación complicada que atraviesan muchos solicitantes, se refuerce el servicio con una reorganización temporal del personal del Ayuntamiento o con la contratación de trabajadores de refuerzo”, propone el portavoz de CC, Fran Montes de Oca.

“A eso se le llama gestionar: buscar soluciones para los problemas del día a día para no sobrecargar al personal y que esto no termine afectando al funcionamiento de la administración municipal y, en último término, a los ciudadanos”, explica. “Porque, mientras otros municipios van ya por la segunda convocatoria de ayudas Covid, aquí en Los Llanos aún no se han resuelto las primeras”.

"Es lamentable, además, la injustificable discriminación que ha dejado fuera de esta convocatoria de ayudas a más de un centenar de empresas que tienen abierto un negocio en Los Llanos y generan puestos de trabajo aquí, pero cuyos titulares están empadronados en otros municipios. ¿Es así como pretendemos atraer inversiones y actividad económica?”, pregunta Montes de Oca.

"Desde CC, seguimos haciendo propuestas en positivo, siempre para mejorar, y teniendo en cuenta las peticiones que los vecinos nos trasladan. “Lo que no puede pretender la alcaldesa es que la oposición se mantenga callada ante los constantes y evidentes problemas que acumula el Ayuntamiento por falta de gestión”, apunta el portavoz de CC.

“Si quiere ser constructiva y dialogante, debería escuchar nuestras propuestas y peticiones, en lugar de rechazarlas por sistema para luego ir a los medios de comunicación a quejarse de falta de diálogo”, añade Montes de Oca. “Le pedimos a Noelia García menos victimismo, más gestión y más respeto a la labor de la oposición”, concluye.