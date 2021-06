Los Llanos rinde homenaje a la ciudadanía, colectivos e instituciones que lucharon contra la pandemia

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha brindado “un sentido homenaje a todos las personas, colectivos e instituciones que durante el año de pandemia han desempeñado un papel destacado en el municipio durante este año de pandemia así como a todos los servicios declarados esenciales durante el estado de alarma”, indica en una nota de prensa.

Señala que “la gala fue conducida por Raúl Acosta, coordinador municipal de la estrategia de salud del municipio, ha servido de homenaje a las personas, tanto del ámbito sanitario como de otros servicios esenciales, que durante la pandemia han cuidado de los demás”.

Añade que “un vídeo con testimonios de vecinos de nuestro entorno, al comienzo del acto, en el que contaron su experiencia personal y cómo les cambió la vida tras el 14 de marzo del 2020 aunó valores como la solidaridad, el compromiso y la colaboración mutua entre las personas y espíritu de superación de nuestra sociedad”.

En el acto estuvieron presentes agentes sociales y representantes de distintos colectivos que trabajaron durante la pandemia de la Covid. En representación del área sanitaria han recibido galardones, Kilian Sánchez, director del Área de Salud de La Palma; Vanesa León, del Centro Médico Sermeva; José Samuel Hernández, director médico la Comarca Oeste; José Manuel Hernández, y Juan Manuel Rodríguez, del Centro Médico Tinabana.

Ana Delsi Concepción, coordinadora de los servicios sociales municipales; César Bravo, en representación del colectivo de veterinarios y veterinarias; Marcelo Rodríguez de las farmacias; Pedro Ferrai, en representación del colectivo de Ópticas y Optimetristas.

Nayra Concepción, en representación del colectivo de Ferreterías, Luis Alberto Rodríguez, representando al colectivo de taxis; Cecilia Álvarez, por la Plataforma de mascarillas coronavirus market; Carlos Pérez, en representación de todo el personal del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane; Guacimara González por los supermercados y pequeños comercios de alimentación.

Alberto Taño, director insular de Educación; Álvaro Pages, representando a los medios de comunicación escrita, radio y medios audiovisuales; Hugo Castro, representando la ciudadanía en general; Mª Nieves Álvarez, por Protección Civil, Jesús Manuel Díaz, por Alfa Tango; Margarita Reguera, por Cruz Roja Española; Pepa Castro, por Caritas; Andrés Ramos, por el colectivo de Bomberos; Manuel Ascencio, como empresa de seguridad; German Pérez y Set Riverol por la UME (Unidad Militar de Emergencias); Esteban Ramos, teniente de la Guardia Civil; y Eva Pérez, agente en representación de la Policía Local.

“Con esta gala hemos rendido un homenaje sentido y agradecido no solo a la actitud cívica mantenida en nuestro municipio, sino que se hiciera extensiva a la Isla entera, a Canarias y al mundo entero. Que podamos mirarnos de nuevo a los y que a pesar de los errores que fueron muchos por un tiempo desconcertante y nuevo, veamos esta oportunidad de seguir viviendo de una manera más sosegada y solidaria”, destacó la concejala de Sanidad Elena Pais.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, tuvo palabras de recuerdo para las 7 personas de nuestra Isla que han perdido la vida durante esta pandemia y para sus familias. “Agradecer a todas las personas y al Ayuntamiento de por este acto que nos servirá a todos los palmeros y palmeras para no olvidar la tenacidad, profesionalidad y las ganas de ayudar al resto, que en los momentos más difíciles cuando no existía material y no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, miraron al virus a la cara y dieron todo por mejorar la vida de los demás”, dijo.

La alcaldesa, Noelia García Leal, señaló que “no solo reconocemos a entidades, sino a miles de ciudadanos que con sus conductas, valores cívicos y morales y un firme compromiso leal con sus iguales han puesto su voluntad al servicio de los demás”. “Sentimiento de verdadera gratitud”, destacó. La regidora, tuvo palabras de recuerdo para todas las personas que han perdido la vida en tiempos de pandemia así como a sus familias.

En el transcurso del acto, un vídeo In Memoriam de victimas del Covid-19, fue acompañador por la Coral Awara interpretando Pie Jesús asimismo, un grupo de músicos locales acompañados por las voces de Coral Awara finalizaron el acto con una interpretación de Resistiré.

El galardón que se hizo entrega, se apunta en la nota, es una metopa con un diseño que muestra la interrelación de unos con otros que se vieron movilizados al ser declarados servicios esenciales y que consiguieron a riesgo propio, proteger las vidas de los ciudadanos diseñada por Pedro Ferreiro.

Desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se agradece a todas las personas que han asistido a esta gala de reconocimiento “así como al Servicio de Intérpretes de LSE de Funcasor y a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil Axer Los Llanos de Aridane, Molinete Sound; a la empresa Cáceres Comunicación y el equipo de profesionales que han elaborado los vídeos presentados durante la gala.

Un agradecimiento que se hace extensivo a todos los trabajadores municipales Susana, Luis, Marina, Carlos, Deivi, Aarón y César por la inestimable colaboración para organizar este tipo de actos”.