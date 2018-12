El Ayuntamiento recuerda que el Plan de Protección del Casco Histórico contempla la nueva sede del Cabildo en la zona de El Césped

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en una nota de prensa, recuerda que el Plan Especial de Protección del Casco Histórico Artístico (PEPCHA) contempla la construcción de una nueva sede del Cabildo en la parcela que actualmente ocupa la zona conocida como El Césped, y que este documento fue aprobado con el voto unánime de todas las fuerzas políticas con representación municipal sin que hubiera ninguna alegación ni comentario respecto a esta medida.

“ No entiendo las acusaciones del grupo Popular, que pretende ahora hacernos creer que no tiene nada que ver con este tema, cuando fue el ex alcalde Carlos Cabrera quien inició el proceso de redacción del PEPCHA, con el apoyo de todos los partidos políticos, y cuando el actual portavoz, Juan José Cabrera Guelmes, ocupó la Concejalía de Urbanismo durante cuatro años”, señala el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, quien considera que “la mayor irresponsabilidad es defender ahora todo lo contrario a lo que se votó en el pleno hace tan solo unos meses, a menos que el grupo Popular vote por los temas fundamentales del municipio sin saber qué es lo que está votando, lo cual sería aún más grave”.

Para Sergio Matos, “destinar una importante cantidad de recursos públicos a reformar una infraestructura cuyo futuro inmediato ni siquiera está garantizado sí que sería un acto de irresponsabilidad”, asegura en relación a la reforma de la Casa de El Césped.

El alcalde recuerda que el posible cambio de sede del Cabildo “no es un capricho ni del alcalde ni del grupo Socialista ni del grupo de Gobierno: está estipulado en un documento aprobado por todas las fuerzas políticas. Es más ninguna fuerza política que haya tenido tareas de gobierno en la última década se manifestó respecto al futuro de El Césped mientras se estuvo tramitando el Plan Especial”.

“Si en un futuro la Corporación municipal toma una decisión unánime en otro sentido es algo que no nos corresponde a nosotros, pero hoy por hoy existe un documento normativo aprobado por unanimidad. Si lo que el grupo Popular pretende es incumplir o paralizar el Plan Especial de Protección del Casco Histórico por una cuestión electoralista, eso sí que supone un acto temerario, más aún cuando se han tenido responsabilidades de gobierno”, concluye el alcalde.