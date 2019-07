La Bajada tiene que ser declarada BIC para poder aspirar a convertirse en Patrimonio de la Humanidad

La Bajada de la Virgen de Las Nieves tiene que ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Canarias para poder aspirar a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, según ha recordado a La Palma Ahora el cronista oficial de Santa Cruz de La Palma, Manuel Poggio. “Es un proceso por pasos, y lo primero que hay que hacer es declararla BIC para después negociar con el Ministerio de Cultura, porque cada país elige las candidaturas que quiere llevar a la Comisión de la Unesco”, explicó. “En los últimos años, más que darle preferencia a una declaración de este tipo, lo que se ha hecho es trabajar en la fiesta, recuperar los números perdidos, el trabajo más ciudadano se ha focalizado ahí”, añadió Poggio, quien afirma que para la declaración de BIC “se ha elaborado un borrador pero falta concluirlo, es necesario dedicarle mucho tiempo”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó en sesión plenaria en junio de 2013 solicitar al Cabildo de La Palma la incoación y tramitación del expediente de declaración de las fiestas de La Bajada como Bien de Interés Cultural con categoría de Patrimonio Etnográfico, pero, sin embargo, tal reconocimiento no se ha producido aún.

“Lo importante es el trabajo que se está haciendo dentro de la propia fiesta, en la Semana Grande y en la subida, eso creo que urge más que cualquier declaración porque La Bajada de la Virgen se defiende sola, es tan rica en todo su programa festivo que aunque no tenga de momento ningún reconocimiento no encontramos ninguna manifestación festiva de esta enjundia, con toda la riqueza que tiene de danza, teatro, desfile de La Pandorga, la música de la subida del trono, que es un tesoro”, comentó el cronista de Santa Cruz de La Palma.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, por su parte, manifestó a este digital, en relación al expediente para la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que “lo que es el contenido para hacer la tramitación prácticamente está todo hecho, pero tiene todavía por delante un largo trabajo burocrático”. “El pasado viernes me reuní con Manuel Poggio y estuvimos viendo la posibilidad de contar con algún refuerzo de personal dedicado en exclusiva a ese tema, pero aún así llevaría bastantes meses concretar la solicitud”, admitió. “Realmente es un tema tedioso que con el personal que tenemos no es suficiente para llevarlo a cabo, se ha hecho un esfuerzo importante pero hay tanto frentes abiertos que es difícil avanzar”, dijo.

“Planteamos la posibilidad de contar con personal -ya sea a través de convenio o de alguna colaboración con otra administración- que se dedique exclusivamente a este asunto con el apoyo de los técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el cronista oficial y otras personas que han colaborado desde el principio en este expediente, que no es un tema sencillo, es bastante complicado”, insistió.

“Tenemos la parte importante, el contenido de la fiesta que está ahí, pero tal y como se encuentra, desperdigado y desordenado, no es posible elaborar bien un expediente, no es sencillo realmente; estos temas no se resuelven en una legislatura pero tenemos que ver un avance”, aseguró.

El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en junio de 2017 la propuesta del PSOE por la que se pedía al Gobierno de Canarias que redactara y firmara un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo para la instrucción y consecución del expediente a consideración de la Unesco para la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a los festejos de la Bajada de la Virgen de las Nieves. La propuesta fue defendida en comisión parlamentaria por la entonces diputada del PSOE por La Palma, María Victoria Hernández, quien destacó "los valores culturales con que cuentan los festejos de La Bajada, que se celebran cada cinco años y conservan características únicas, diferenciadas, originales y arraigadas profundamente en el pueblo". La propuesta socialista finalmente no se materializó.